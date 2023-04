Crystal Holidays được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023

Là một trong những giải thưởng được tổ chức thường niên tại khu vực Đông Nam Á, Thương hiệu mạnh ASEAN hướng đến tôn vinh các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, uy tín và có đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

2023 là năm thứ 7 lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá, xét chọn.

Giải thưởng dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đối với các doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm - dịch vụ đầu ngành, chất lượng cao, được nhà đầu tư, đối tác và người tiêu dùng tại thị trường ASEAN tín nhiệm.

Vượt qua những tiêu chí đánh giá khắt khe của giải thưởng, Công ty Cổ phần Du lịch Crystal Holidays đã nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023.

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Crystal Holidays trong việc phát triển, nâng cấp, đổi mới chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Ông Đặng Hoàng Việt - Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Crystal Holidays nhận giải thưởng tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN 2023.

Đại diện Crystal Holidays chia sẻ, doanh nghiệp luôn theo đuổi chiến lược phát triển du lịch bền vững, hướng tới trở thành thương hiệu hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế thông qua việc xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái du lịch thông minh "all in one", bao gồm các dịch vụ lữ hành, vận tải chất lượng cao (vé máy bay, du thuyền, tàu biển…), lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vui chơi giải trí…

Đón đầu làn sóng phục hồi thị trường du lịch, thời gian qua, Crystal Holidays đã liên tiếp tung ra thị trường các tour du lịch mới giàu trải nghiệm như Mekong Tour, Indochina Travel hay dịch vụ du thuyền cao cấp Blue Diamond Cruise…, bên cạnh việc làm mới các tour trong nước (in-bound) truyền thống Active Travel Asia được khai thác tại các vùng vịnh di sản nổi tiếng của Việt Nam như vịnh Lan Hạ, vịnh Bái Tử Long…

Đến nay, mạng lưới tour của công ty lên tới hơn 300 tour, phủ rộng khắp các điểm đến, đưa Crystal Holidays trở thành thương hiệu quen thuộc với hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Du thuyền Blue Diamond - một sản phẩm du lịch cao cấp của Crystal Holidays (Ảnh: Crystal Holidays).

Các tour du lịch được Crystal Holidays thiết kế đa dạng theo hướng ưu tiên liên kết các vùng du lịch, tạo sự kết nối về văn hóa, bản sắc của các địa phương, tạo nên một hành trình nhiều điểm đến hoặc một hành trình 2 vùng di sản.

Công ty cũng luôn cập nhật xu thế thế giới để phát triển đa dạng loại hình du lịch mới lạ, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách như: du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch giáo dục, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch hội họp (MICE)…

Với chiến lược tiên phong phát triển sản phẩm du lịch thông minh tại thị trường Việt Nam, Crystal Holidays đã đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu công nghệ 4.0 và triển khai thành công hàng loạt sản phẩm thẻ du lịch thế hệ mới. Nổi bật như: thẻ du lịch điện tử thông minh DigiHolidays, thẻ điểm Crystal Holidays Point, thẻ du lịch dành riêng cho thành viên thân thiết Crystal Holidays Privilege… được khách hàng trong nước và quốc tế đón nhận, đánh giá cao ngay từ khi ra mắt nhờ sự khác biệt về tính năng dịch vụ và ưu đãi vượt trội.

Các thẻ du lịch này được xem là bước tiến đột phá trong dòng sản phẩm du lịch thông minh của Crystal Holidays, giúp mọi du khách có thể tận hưởng các dịch vụ du lịch hiện đại một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, phù hợp với xu thế tiêu dùng và trải nghiệm thời đại số.

Bên cạnh đó, công ty mở rộng hợp tác với các đối tác thuộc hệ thống liên kết thẻ Crystal Holidays nhằm gia tăng quyền lợi và trải nghiệm; hợp tác với những thương hiệu lớn về du thuyền như Vietyarcht, hay các thương hiệu quản lý khách sạn lớn trên thế giới như Wyndham, Centara Hotels & Resorts, Best Western… mang lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

"Trở thành một trong 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023 đã góp phần khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Crystal Holidays. Đây là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, mang đến nhiều hơn giá trị cộng hưởng bền vững cho khách hàng toàn cầu", đại diện Crystal Holidays chia sẻ.