Cột điện chằng chịt dây, rối như mạng nhện ở Lào bỗng nổi tiếng

Trên Google Maps, cộng đồng mạng gọi vui điểm đến kỳ lạ này là "ngôi sao cột điện" với số điểm 4,9/5 sao. Trong đó, chỉ một người dùng mạng đánh giá không cho mức điểm tuyệt đối.

Mặc dù thủ đô Vientiane không thiếu những cột điện, nhưng nhiều người dân cho rằng, chính sự rối rắm của hệ thống dây cáp điện khiến nó trở nên nổi bật và khác biệt.

Cột dây điện chằng chịt rối như mạng nhện gây bão mạng trên một tuyến phố của thủ đô tại Lào (Ảnh: Google Maps).

Được biết, cột điện nằm tại ngã tư đường Setthathilath và Nokeokoummane ở trung tâm Vientiane. Ngoài các đường dây điện thông thường, cột điện này còn tập trung rất nhiều dây cáp viễn thông.

Thực tế, tình trạng dây cáp chằng chịt trên cột điện không hiếm gặp ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, số lượng dây quá lớn tại cột điện này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng, cột điện gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi các sợi dây màu đen, kéo dài từ trên đỉnh xuống sát mặt đất.

“Khu rừng dây cáp dày đặc đến mức khó có thể nhận ra cấu trúc thật của cột điện bên trong. Những sợi dây đen quấn chặt vào nhau đến mức nhìn từ xa, nhiều người tưởng rằng cả cột điện đã bị sơn đen", một tài khoản trên mạng xã hội nhận xét.

Chính sự khác biệt này khiến nhiều người đánh dấu địa điểm trên Google Maps và coi đó là điểm đến cần check-in thú vị.

Trên một số nền tảng mạng xã hội tại Lào, không ít bình luận mang tính hài hước xen lẫn sự ngạc nhiên trước cảnh tượng hỗn độn của hệ thống dây cáp.

"Nhìn cuộn dây rối như tơ vò, tôi khâm phục những người thợ điện vì phải nhận biết sợi dây nào còn hoạt động", một tài khoản bình luận.

Thậm chí, một người dùng mạng xã hội tiết lộ, cô đã di chuyển suốt 12 tiếng để đặt chân tới đây và tận mắt chứng kiến "nét đặc biệt của thiết kế đô thị ở Lào".

Trên thực tế, hình ảnh mạng nhện dây diện cũng là cảnh không hiếm gặp trên đường phố Bangkok (Thái Lan) vài năm trước. Trong đó có một con đường tên gọi Wireless (tạm dịch: không dây) lại bao phủ bởi mạng lưới dây điện dày đặc cùng dây viễn thông rối rắm.

Những mớ dây lơ lửng ở độ cao ngang đầu người khiến cho việc di chuyển trên vỉa hè vốn đã nguy hiểm lại càng khó khăn hơn. Trước thực trạng này, từ tháng 11/2017, chính quyền địa phương đã yêu cầu tháo dỡ dây điện và chuyển xuống dưới mặt đất như một phần trong kế hoạch cải cách đô thị của chính phủ Thái Lan.

Hình ảnh dây điện chằng chịt trên đường phố ở Thái Lan (Ảnh: Thailand News).

Đường Wireless nằm trong số hàng chục đường phố trở thành mục tiêu của chiến dịch này. Dự án hướng tới làm cho Bangkok không chỉ an toàn hơn mà còn đẹp mắt hơn và ít bị mất điện hơn.

Trước đó vào năm 2016, tỷ phú Bill Gates đã chụp bức ảnh về đường dây điện chằng chịt trên một con phố ở Bangkok rồi đăng lên mạng xã hội.

Sau đó, dù vị tỷ phú người Mỹ đã xóa bức ảnh này, nhưng giới chức Thái Lan quyết tâm dỡ bỏ những đường dây làm mất mỹ quan thành phố.