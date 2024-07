Có gì ở chuỗi lễ hội hè trong tháng 7 tại NovaWorld Phan Thiet?

Từ thời trang, âm nhạc đến sắc đẹp, thể thao và ngày hội tri ân

Chuỗi hoạt động, sự kiện "đổ bộ" đến NovaWorld Phan Thiet trong tháng 7.

Fashion show Mister Vietnam vào ngày 6/7 là sự kiện mở màn cho Summer Fest trong tháng 7 này. Show diễn quy tụ 40 thí sinh trình diễn bộ sưu tập đến từ các nhà mốt tên tuổi.

Đến NovaWorld Phan Thiet để ngắm dàn nam vương - Mister Vietnam.

Kế tiếp sự xuất hiện của dàn nam vương Mister Vietnam, các người đẹp của Miss Grand Vietnam sẽ đổ bộ về NovaWorld Phan Thiet vào trung tuần tháng 7 cho đến đầu tháng 8 với các hoạt động đặc sắc như đêm diễn trang phục dân tộc, phần thi bikini, đêm bán kết và chung kết.

Ngay từ lần đầu ra mắt, Miss Grand Vietnam đã làm bùng nổ truyền thông, cuốn hút khán giả bởi sự khác biệt với những màn trình diễn ấn tượng và vẻ đẹp cá tính của các thí sinh. Năm nay, lần đầu tiên khán giả Bình Thuận sẽ được tận mắt chứng kiến dàn mỹ nhân Miss Grand Vietnam tự tin thể hiện vẻ đẹp, tỏa sáng giữa đại đô thị NovaWorld Phan Thiet.

Âm nhạc là hoạt động không thể thiếu trong mùa lễ hội Summer Fest. Tháng 6 vừa qua, show diễn Lululola đã rời Đà Lạt để đến với NovaWorld Phan Thiet, làm nức lòng hàng trăm khán giả xem trực tiếp trong đêm diễn của hai ca sĩ Hiền Thục và Phương Linh. Tiếp tục dòng âm nhạc bất tận tại NovaWorld Phan Thiet, show ca nhạc Fresh Find sẽ hội ngộ khán giả trong đêm cuối tuần ngày 13/7.

Lululola show trong tháng 6 vừa qua tại đồi Kỳ Quan Wonder Hill, NovaWorld Phan Thiet mang đến cho du khách khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Với đường bờ biển 7km và quảng trường Bikini Beach - tọa độ check-in yêu thích của du khách, ngày 28/7 này NovaWorld Phan Thiet trở thành địa điểm diễn ra cuộc thi chạy bộ Bikini Run quy tụ hàng nghìn người, hứa hẹn sẽ xác lập kỷ lục là cuộc thi chạy bộ bikini có nhiều người tham gia nhất Việt Nam.

NovaWorld Phan Thiet cũng dành sự tri ân đặc biệt với người dân Bình Thuận - địa phương mà dự án tọa lạc. Vào ngày 10/7, người dân Bình Thuận đều được miễn phí vé vào cổng 5 công viên giải trí, tham quan, trải nghiệm hàng trăm tiện ích tại hệ thống công viên được đầu tư xây dựng hoành tráng.

Hòa mình trong nhịp sống lễ hội và những trải nghiệm, ưu đãi bất tận

Với quy mô 1.000ha, NovaWorld Phan Thiet là đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí quy mô bậc nhất Bình Thuận và khu vực phía Nam. Đại đô thị này được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực đến nhiều mặt của địa phương, từ kinh tế, xã hội đến đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt, NovaWorld Phan Thiet hứa hẹn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà vì đây là mô hình tổ hợp sinh thái hoàn chỉnh, phục vụ trọn gói từ Stay (lưu trú) - Play (vui chơi, giải trí) đến Eat (ẩm thực).

Hiện nay, mỗi ngày NovaWorld Phan Thiet đón hàng chục nghìn lượt khách, dịp cuối tuần lượng khách đổ về càng đông; hệ thống lưu trú với các khu nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, biệt thự biển kín phòng; nhà hàng ẩm thực tấp nập du khách; đặc biệt 5 công viên chủ đề đông nghịt người đến tham quan, trải nghiệm hệ thống công viên được đầu tư xây dựng hoành tráng bậc nhất miền Nam Việt Nam.

Khách đoàn thích NovaWorld Phan Thiet vì ở đây có hệ sinh thái hoàn chỉnh đáp ứng từ nhu cầu lưu trú, tham quan đến giải trí, ẩm thực.

Hòa mình vào Summer Fest tại NovaWorld Phan Thiet, du khách còn được nhận các ưu đãi "khủng" như gói vui hè tại 4 công viên chỉ từ 199.000 đồng hay trọn gói 5 công viên chỉ từ 299.000 đồng…

Thông tin từ Nova Service Group cho biết, ngày 5/7 đơn vị chính thức khai trương, đưa vào hoạt động tuyến xe TPHCM - NovaWorld Phan Thiet giúp khách hàng có thêm lựa chọn phương tiện di chuyển, trải nghiệm các dịch vụ. Mừng khai trương tuyến xe, Nova Service Group tung 999 gói siêu ưu đãi chỉ 10.000 đồng/gói (vé xe và vé công viên). Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, doanh nghiệp cũng mở bán các gói vé công viên và đưa đón, nghỉ dưỡng khách sạn và đưa đón; trải nghiệm ẩm thực và đưa đón.

Hệ thống 5 công viên giải trí luôn tấp nập du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Với chuỗi sự kiện, hoạt động Summer Fest đặc sắc, hấp dẫn diễn ra liên tục, cộng thêm nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, dự kiến lượng du khách đến với đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiet sẽ đạt con số "khủng" trong tháng 7, chạm đỉnh hè 2024.

Chuỗi lễ hội Summer Fest NovaWorld Phan Thiet có sự đồng hành từ MB và nhiều đơn vị, đối tác như Sen Vàng, Lululola, Coffeerary Events, Nova Hotel & Resort World, NovaDreams, Global X, Citigym…

MB đã tạo ấn tượng với giới trẻ thông qua bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi LoL, Hi Slay-dy… và gần đây nhất là bộ sưu tập Bethesky. Khi sở hữu thẻ MB Hi Colllection, khách hàng có thể tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu lớn. Năm 2024 MB đón chào tuổi 30 với mục tiêu nằm trong top 3 ngân hàng về hiệu quả và an toàn; chinh phục cột mốc 30 triệu khách hàng.