Chưa đến lễ 30/4, khách sạn tại Quảng Bình đã "cháy" phòng

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quý I/2023, du lịch Quảng Bình tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt gần 650.000 lượt, gấp 4,45 so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,09 lần so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 20.000 lượt khách, gấp 17,59 lần với cùng kỳ năm 2022.

Du lịch Quảng Bình tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ (Ảnh: P.N).

Tổng thu từ khách du lịch trong quý I/2023 đạt hơn 733 tỷ đồng, gấp 4,37 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt gần 300.000 lượt khách, gấp 2,12 lần so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú 3 tháng ước đạt hơn 94 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo ông Quý, đến thời điểm hiện tại, khách du lịch đã đặt kín phòng nghỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Quảng Bình, tạo động lực để ngành du lịch tỉnh ngày càng phát triển.

Mục tiêu của du lịch Quảng Bình trong năm 2023 là đón 3-3,5 triệu lượt khách. Trong đó, khách nội địa 2,9-3,4 triệu lượt; khách quốc tế 100.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch từ 3.400 đến 3.900 tỷ đồng.

Được biết, tỉnh Quảng Bình hiện có 531 cơ sở lưu trú du lịch với 8.475 phòng, hơn 16.000 giường. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên có 1.744 phòng, chiếm 20,6%.

Để phát triển du lịch trong tình hình mới, Sở Du lịch Quảng Bình triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu các giá trị tài nguyên du lịch, các điểm đến du lịch Quảng Bình để người dân tự hào, đồng hành cùng chính quyền xây dựng, bảo vệ môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, thân thiện, quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến mọi miền đất nước và khắp thế giới, "mỗi người dân là một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch".