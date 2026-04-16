Chủ quán lẩu gây sốt ở Trung Quốc đưa công thức để khách đừng tới

"Nếu khách cứ đông mãi thế này, tôi cũng không trụ nổi thêm được. Thà công khai hết công thức bí quyết món lẩu để mọi người tự nấu ở nhà", ông Mạc, chủ quán lẩu gà, chia sẻ.

Quán gà hầm nhỏ nằm nép mình bên con ngõ gạch xanh ven sông ở thôn Trần thuộc quận Thuận Đức ở thành phố Phật Sơn (Trung Quốc).

Chủ quán gà thừa nhận kiệt sức vì khách quá đông (Ảnh: Jimu News).

Ban đầu nơi này chỉ là một hàng quán bình dân, được người dân địa phương truyền tai nhau. Thế nhưng thời gian gần đây, quán lẩu bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, thu hút lượng khách lớn.

Khách đến quán phải lấy số, chờ đợi ít nhất 3 tiếng mới được ăn. Thậm chí có người từ Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây lái xe di chuyển quãng đường gần 700km chỉ để thưởng thức một bát gà hầm nóng hổi.

Ít ai ngờ, sự nổi tiếng này lại trở thành gánh nặng đối với ông chủ họ Mạc. Sau gần 40 ngày làm việc cường độ cao liên tục, ông quyết định công khai toàn bộ công thức nấu món ăn đã giữ kín suốt 30 năm.

Trước đây, ông từng làm bác sĩ đông y. Đến năm 50 tuổi, ông mở quán gà hầm nhỏ với mong muốn giản dị kiếm thêm thu nhập và sống một cuộc sống bình yên.

Trước khi nổi tiếng, quán chỉ phục vụ hơn 10 bàn mỗi ngày. Ông dậy từ 5h30 để chuẩn bị nguyên liệu và mở bán lúc 14h. Quán thường đóng cửa lúc 21h. Cuộc sống của ông thời điểm đó chậm rãi, còn có thời gian rảnh rỗi để đi dạo cùng vợ, dạy cháu nhận biết dược liệu.

Món lẩu gà phục vụ tại quán (Ảnh: Jimu News).

Bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 3, khi một blogger ẩm thực tình cờ quay lại cảnh ông vừa chặt gà vừa xua tay: “Đừng quay rõ quá, tôi không làm kịp đâu".

Ít ai ngờ, câu nói mộc mạc này nhanh chóng lan truyền khiến video đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau 48 tiếng.

Để đáp ứng lượng khách tăng bất ngờ, cả gia đình ông phải huy động thêm họ hàng tới tham gia. Mỗi ngày, ông Mạc ngủ không đủ 4 tiếng khiến huyết áp tăng cao.

Chủ quán công khai công thức nấu món lẩu gà và canh gà hầm (Ảnh: News).

Con trai từ Đông Quản trở về hỗ trợ, tay phồng rộp vì chặt gà liên tục. Con dâu bị bong tróc da tay do tiếp xúc nước nóng.

Nhân viên trong quán cũng suy giảm sức khỏe. Nhiều người đau dạ dày, không có thời gian nghỉ ngơi.

"Cả ngày chỉ xoay quanh việc chặt gà, nấu, hầm. Cho dù đưa tôi cả đống tiền, giờ tôi chỉ muốn mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng", ông nghẹn ngào chia sẻ trên sóng livestream.

Chủ quán nhẩm tính, từ ngày đông khách, quán thu về khoản lãi khoảng 700 USD/ngày (gần 20 triệu đồng). Tuy nhiên điều này không khiến ông thấy hạnh phúc hơn.

Ông từng hai lần thử đóng cửa, nhưng khách vẫn xếp hàng dài trước cửa. Thậm chí ông còn lập tài khoản ảo để tự chê quán nhằm “đuổi khách”, nhưng lại bị cư dân mạng phát hiện và trêu chọc.

Bất đắc dĩ, ông quyết định công khai toàn bộ công thức món gà hầm.

Trong đó, món gà hầm gồm các nguyên liệu quen thuộc như thổ phục linh, trần bì (vỏ quýt), đậu nành, táo đỏ. Tùy theo mùa, món ăn được điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp. Mùa hè, quán cho thêm hạt ý dĩ. Mùa đông cho thêm đỗ trọng để bồi bổ cơ thể.

Quy trình nấu cũng được công khai hoàn toàn. Cụ thể, dược liệu được ngâm 40 phút. Gà hầm bằng lửa nhỏ 65 phút. Loại gà sử dụng phải là gà thả vườn với trọng lượng từ 1,2kg đến 1,5kg. Tuy nhiên thời gian gần đây do khách quá tải, ông Mạc thừa nhận phải dùng thêm gà đông lạnh để thay thế.

Theo ông Mạc, bí quyết thành công không nằm ở công thức mà ở sự kiên định với nguyên liệu tươi và cách nấu truyền thống.

Ông chỉ dùng gà tươi, nấu bằng nồi đất, đun bằng than, giữ lửa ổn định. Dù nổi tiếng, ông từ chối nhiều lời mời hợp tác, trong đó có đề nghị mở chuỗi nghìn cửa hàng với số tiền lớn. Chủ quán vẫn giữ nguyên quy tắc mỗi ngày chỉ bán 100 suất, hết là nghỉ.

Vào dịp nghỉ lễ 1/5 sắp tới, ông thông báo sẽ đóng cửa quán 3 ngày để cả nhà được ngủ và nghỉ ngơi trọn vẹn.

Nhằm hỗ trợ gia đình ông Mạc, mới đây Cơ quan Văn hóa Du lịch Thuận Đức đã tìm phương án giải cứu quán, khẳng định không ép cơ sở này phải mở cửa. Hiệp hội ẩm thực địa phương cũng cử đầu bếp lành nghề tới giúp sức, phối hợp cùng sinh viên trường dạy nghề nấu ăn.