Chiếc vé đem đến loạt trải nghiệm tại Lễ hội xuân hàng đầu Việt Nam

Mở mọi cánh cổng của Lễ hội xuân tại Ocean City với chỉ từ 50.000 đồng

Vừa đặt vé thành công cho nhóm bạn 5 người tới Lễ hội Ánh sáng phương Đông trong 2 ngày cuối tuần, Mai Phương (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi chiếc vé tham quan Lễ hội xuân tại Ocean City mang tới cơ hội vui chơi không giới hạn. So với việc ngồi lì trong quán cà phê rồi dán mắt vào điện thoại thì du xuân cùng bạn bè đúng là trải nghiệm đáng mong chờ hơn rất nhiều".

Cô gái trẻ cho biết thêm, chiếc vé của Lễ hội Ánh sáng phương Đông có giá từ 50.000 đồng, trải nghiệm nhiều sự kiện vui chơi giải trí đa sắc màu.

Chiếc vé Lễ hội Ánh sáng phương Đông đưa nhiều bạn trẻ về tâm điểm lễ hội Ocean City (Ảnh: BTC).

Đầu tiên là cơ hội bước lên chuyến xe du hành khám phá văn hóa phương Đông tại Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean. Du khách được đắm chìm trong không gian văn hóa nghệ thuật lung linh được tạo ra từ những chiếc đèn lồng khổng lồ của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đây, du khách có thể gặp gỡ những nhân vật huyền thoại, hiểu hơn về lịch sử truyền thống dân tộc và di sản văn hóa thế giới.

Tấm vé của Lễ hội Ánh sáng phương Đông còn đưa hành trình của du khách tới chuỗi lễ hội sôi động, đa trải nghiệm. Đó là Hội chợ xuân quy tụ sản phẩm 3 miền Việt Nam và từ nhiều quốc gia trên thế giới; Lễ hội nướng quốc tế với cơ hội thưởng thức menu (thực đơn) từ các đầu bếp chuyên nghiệp; Ocean Jam - lễ hội âm nhạc đường phố với mỗi tuần là sân khấu mang phong cách riêng…

Những trải nghiệm độc đáo dành cho các bạn trẻ tại Ocean City (Ảnh: BTC).

Mua vé tham dự Lễ hội Ánh sáng phương Đông, du khách còn trải nghiệm "kỳ quan xanh" VinWonders Wave Park, khám phá hàng loạt trò chơi hiện đại. Một góc của Ocean City là nơi trưng bày kiệt tác đèn lồng "Kỳ Hải Thanh Xuân", cho du khách những phút giây thư giãn trong không gian nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và các hoạt động hoạt náo.

Nối dài những trải nghiệm hấp dẫn

Cùng với chiếc vé tới Lễ hội Ánh sáng phương Đông, Mai Phương và nhóm bạn còn lên lịch kỹ càng cho hành trình trải nghiệm 2 ngày cuối tuần tới đây tại Ocean City. Trước đó, Ban tổ chức Lễ hội xuân đính kèm trên mỗi chiếc vé thông tin về chuỗi sự kiện điểm nhấn, đường link (đường dẫn) để khách dễ dàng cập nhật các hoạt động.

Nhạc hội đường phố Ocean Jam với mỗi tuần là một sân khấu âm nhạc sôi động (Ảnh: BTC).

Theo đó, vào 2 ngày 22-23/2, tâm điểm thu hút các bạn trẻ chính là quảng trường Grande tại phân khu The Venice (Vinhomes Ocean Park 3). Tại đây, giới trẻ sẽ có cơ hội vẽ graffiti (tranh phun sơn hoặc hình vẽ trên tường), làm túi tại Hội chợ đường phố.

Trong khi đó, khán giả yêu thích âm nhạc, vũ đạo có thể theo dõi màn trình diễn của cộng đồng nhảy Fed Crew và Last Fire Crew. Sân khấu Hội thao - Best Dance Crew của Ocean Jam là màn tranh tài giữa các nhóm nhảy hàng đầu Hà Nội.

Nối dài những trải nghiệm cho giới trẻ còn là thiên đường ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí tại K-Town, The Venice, Little Hong Kong, Làng Sake cùng các chương trình như show diễn thực cảnh The Grand Voyage, trình diễn pháo hoa…

Chuỗi trải nghiệm đặc sắc dành riêng cho các cặp đôi khiến Ocean City thêm phần sôi động (Ảnh: BTC).

Tới đây, chiếc vé của Lễ hội Ánh sáng phương Đông còn giúp cánh mày râu có thêm lựa chọn với kế hoạch tặng quà nửa kia trong ngày 8/3. Đó là cơ hội trải nghiệm Lễ hội cổ trang phương Đông (7-9/3) trong bối cảnh lung linh của một phim trường cổ trang. Các cặp đôi và các gia đình sẽ được hòa mình vào hoạt động diễu hành "Bách Hoa Bộ Hành"; thưởng thức sân khấu trình diễn trang phục và nhạc cụ truyền thống; mua sắm tại 30 gian hàng dành cho phái đẹp; gắn kết với nhau qua các game (trò chơi) tương tác diễn hoạt lịch sử, trổ tài với nhạc cụ dân tộc, vũ điệu cổ trang…

Bên cạnh món quà tinh thần độc đáo, chiếc vé của Lễ hội Ánh sáng phương Đông còn mang tới cho chủ sở hữu cơ hội nhận về các giải thưởng giá trị, bao gồm chiếc VF 3, vé nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl, vé FGF trải nghiệm xe VF 9, thẻ di chuyển Xanh SM…

Ngoài ra, giới trẻ còn có thể sở hữu những bức ảnh, theo trào lưu trên mạng xã hội hiện nay. Tất cả khiến chiếc vé của Lễ hội Ánh sáng phương Đông trở thành tấm vé được nhiều người đón nhận trong dịp đầu năm.