Cậu bé 22 tháng tuổi cùng bố "băng rừng" chinh phục hang động ở đảo Cát Bà

Dân trí Tuy mới 22 tháng tuổi nhưng bé Táo đã cùng bố băng rừng, bám đá chinh phục Hang Thủng, một hang động hoang sơ ở đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Mới đây, anh Lê Cao Hải (thường gọi Hai LeCao) - một nhiếp ảnh gia đam mê leo núi, du lịch mạo hiểm đã có chuyến hành trình tới Hang Thủng, tại đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Người bạn đồng hành đặc biệt của anh trong chuyến đi này là cậu con trai - bé Đức Mạnh (hay thường gọi là Táo) mới chỉ gần 2 tuổi. Ba tháng nay, gia đình nhiếp ảnh gia Hải tránh dịch ở Hải Phòng nên đi lại trong thành phố không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hang Thủng (tên địa phương là hang Tùng Sét) nằm tại Tùng Sét, xã Gia Luận, phía bắc đảo Cát Bà. Ở đây chưa khai thác du lịch nên ít người biết tới và còn rất hoang sơ. Từ trung tâm Cát Hải tới Gia Luận khoảng 16 km.

Mới chưa đầy 2 tuổi nhưng bé Táo tự tin cùng bố chinh phục hành trình băng rừng, vượt qua núi đá.

Anh Hải đã chọn Hang Thủng là điểm đầu tiên để con trai chinh phục bởi nơi đây có rừng, hang động, mà cung đường không quá dài rất vừa sức. Người cha 8x muốn cho con trai mình dùng chính đôi chân của mình cảm nhận độ trơn trượt, độ cứng sắc của núi đá…"Hành trình có những đoạn quá sức, và nguy hiểm với trẻ mình sẽ hỗ trợ bế, cõng con qua, còn lại con tự đi bằng đôi chân của mình", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải mang theo một ba lô nước uống, thuốc chống côn trùng và không thể thiếu bình sữa của con. Còn Táo mặc quần áo dài, đi giày, đầu đội mũ để sẵn sàng chinh phục Hang Thủng.

Trước khi đưa con đi leo núi, anh đã cùng con chuẩn bị về sức khỏe, kỹ năng. Từ khi mới biết đi, Táo đã được rèn luyện trên những đoạn đường 100-200 m, dần dần lên cả km. Ngoài ra, anh cũng cho con tập những bài thể dục như giữ thăng bằng, leo cầu thang, chống đẩy và các môn thể thao boxing, đá bóng…

Táo thể hiện kỹ năng leo điêu luyện và chắc chắn.

Do đã được rèn luyện trước nên hai bố con cùng 4 bạn đồng hành nhập cuộc khá dễ dàng. Để tránh những cành cây chọc vào người, mắt họ phải vừa đi vừa cúi thấp. Do cơn mưa cuối mùa nên đường ẩm ướt và trơn trượt, càng lên cao họ lại gặp nhiều tảng đá to nên có chút khó khăn hơn.

Cả quá trình leo hầu như họ không phải dừng nghỉ, vì quãng đường không quá dài nên hai bố con tập trung để leo chinh phục luôn. Anh Hải cũng luôn theo sát bên con, có lúc con ngã trượt dốc nhưng không hề làm nũng mà đứng dậy tiếp tục đi tiếp.

"Nhiều đoạn đường khó đi mình nghĩ con sẽ đầu hàng nhưng không, cậu ấy chỉ "Hây a hay ẹ ẹ" một tí rồi bước tiếp. Mình rất tự hào khi được cùng con leo và nhìn con nỗ lực trong suốt hành trình", anh Hải chia sẻ.

Những đoạn khó khăn, Táo nhờ sự giúp đỡ của bố.

Cứ thế vừa leo vừa dạy, hai bố con cũng đến được miệng hang. Đến đây, Táo bắt đầu vận dụng những bài học bò, trườn, bám vách trong tiếng reo hò không ngớt. Khuôn mặt cậu không còn nét căng thẳng lúc bắt đầu, thay vào đó là vẻ tự hào lắm.

"Có thể con đã cảm nhận được sự vui mừng khi tới đích, trên quãng đường cũng có nhiều thử thách. Nhìn thấy con làm được một việc thành công tôi cảm thấy rất vui", anh Hải cho hay.

Khoảnh khắc được ghi lại khi 2 bố con chinh phục thành công điểm đến.

Để chinh phục được điểm đến bé Táo đã trải qua thời gian rèn luyện thể lực.

Là một nhiếp ảnh gia tự do yêu thiên nhiên có nhiều năm rèn luyện các môn thể thao mạo hiểm, anh Hải nhận được những giá trị tích cực của đam mê này. Chính vì thế anh muốn hướng con đến với thiên nhiên từ lúc nhỏ. Điều này giúp con phát triển các kỹ năng cần thiết và hiểu được giá trị của nhiên.

Mỗi chuyến đi giúp con tăng tinh thần học hỏi cũng như tích lũy kinh nghiệm dần dần. Ngoài ra anh cũng muốn con học từ trực quan thay vì nhìn thiên nhiên qua ti vi hay sách vở.

Nhiều người đánh giá việc đưa con đi trải nghiệm như vậy là quá sớm và có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên theo anh Hải, là người tập luyện cùng con cả một quá trình dài, với sự quan sát, nhìn ngắm các biểu hiện, anh sẽ là người hiểu rõ nhất về sự sẵn sàng của con, trước mỗi thử thách. Ông bố 8x cũng biết điều gì tốt nhất hay nguy hiểm cho con. Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong nhiều hành trình khám phá.

Khôi Vũ

Ảnh: NVCC