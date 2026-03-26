Căn nhà có bề ngang rộng 63cm chờ xét duyệt kỷ lục "mỏng nhất thế giới"

Những ngôi nhà siêu nhỏ với nội thất tối giản đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Điều này có thể thấy, nhu cầu về không gian sống gọn nhẹ ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, ngôi nhà hẹp nhất thế giới đã đưa khái niệm này lên một tầm cao mới khi được thiết kế với đầy đủ tiện nghi hiện đại trong không gian hạn chế. Đáng chú ý ở chỗ, mặt tiền của ngôi nhà chỉ rộng vỏn vẹn 63cm.

Ngôi nhà có bề ngang rộng 63cm đang chờ xét duyệt kỷ lục “mỏng nhất thế giới” (Ảnh: Viory).

Căn hộ đặc biệt này do người dân địa phương có tên Fabio Moreno thiết kế và sở hữu. Công trình tọa lạc tại quận Aucallama, tỉnh Huaral (Peru). Theo chia sẻ của chủ nhà, công trình hướng tới truyền tải thông điệp rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào diện tích ngôi nhà, mà nằm ở cách con người tận dụng tối đa không gian sẵn có.

Với thiết kế mảnh mai cùng màu sắc nổi bật, ngôi nhà đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong thời gian tới.

Dù thoạt nhìn giống một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, ngôi nhà hẹp khiêm tốn vẫn được trang bị hầu hết tiện ích của một căn hộ hiện đại như phòng tắm, bếp, phòng ăn, hành lang, phòng ngủ, phòng làm việc, khu giặt là.

Bên trong nhà cũng có cầu thang để kết nối hai tầng. Đáng chú ý, toàn bộ các không gian này đều được bố trí trong chiều rộng chỉ 63cm.

Tọa lạc ngay đối diện quảng trường chính của Aucallama, ngôi nhà hiện mở cửa cho khách tham quan. Tuy nhiên, với không gian quá hạn chế, việc di chuyển và khám phá bên trong trở nên khó khăn. Đặc biệt khi có từ hai người trở lên, việc đi lại trong nhà khá chật vật.

Để sống được tại đây, chủ nhà đã tính toán mọi thứ chi ly từng chút. Ở tầng 2, giường ngủ ban ngày được gập sát mép tường như vách ngăn. Khi cần dùng, người sử dụng sẽ kéo xuống làm đệm.

Khu vực lên xuống là những bậc cầu thang gỗ dựng đứng, đòi hỏi khách tham quan cần thận trọng từng bước chân. Không gian bếp được bố trí nở hậu với bồn rửa, tủ đựng đồ khô, kệ chứa nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp điện và bát đĩa. Phòng ăn có đủ sức chứa 4 người. Trong khi phòng khách có sofa dài sát tường và ti vi đặt trên cao.

Chủ nhà, anh Fabio Moreno đã nộp hồ sơ tới Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để đăng ký danh hiệu “Ngôi nhà hẹp nhất thế giới”.

Quá trình xét duyệt có thể mất thêm thời gian do cần tiến hành đo đạc chính thức và thẩm định kỹ thuật. Dù vậy, anh Moreno vẫn bày tỏ sự tự tin vào khả năng xác lập kỷ lục của công trình độc đáo này.

Nếu nhận được danh hiệu kỷ lục thế giới, ngôi nhà hẹp nhất hứa hẹn trở thành điểm đến của khách tham quan. Đây sẽ không chỉ là niềm tự hào của người dân Peru, là minh chứng sống động cho sức sáng tạo không giới hạn của con người.

Không gian sống bên trong căn nhà mỏng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Atlas Obscura).

Theo kỷ lục hiện tại, ngôi nhà mỏng nhất thế giới đang thuộc về công trình có tên Keret House nằm tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. Kiến trúc sư Jakub Szczęsny là nhà thiết kế công trình, mô tả rằng đây là ngôi nhà mỏng hẹp nhất.

Phía bên ngoài của công trình (Ảnh: Atlas Obscura).

Nhà gồm 2 tầng, có đầy đủ những phòng cơ bản như một nhà bếp, một phòng tắm, một phòng ngủ và một phòng khách. Chỗ rộng nhất của nhà đạt 152cm và chỗ hẹp nhất chỉ rộng 92cm.

Như vậy, nếu thông tin đo đạc tại ngôi nhà ở Peru được thẩm định thành công, công trình có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành kỷ lục thế giới.