Cách giới siêu giàu vung tiền tỉ đi du lịch xa hoa "khác người" thế nào?

Tour "giá chát" hơn cả mua ô tô, tiền phòng vài tỷ đồng

Ngay cả khi đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nặng nề, thì tài sản của khoảng 1% người Mỹ giàu có vẫn tăng thêm 4.000 tỷ USD vào năm 2020. Bởi vậy không bất ngờ khi giới siêu giàu sẵn lòng chi bộn tiền cho những chuyến đi xa hoa đắt đỏ.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ trên siêu du thuyền (Ảnh: Trip).

Ví dụ như một du khách đến từ bờ Đông nước Mỹ đã mời 20 người bạn thân tới Rock House - một khách sạn có giá thuê mỗi đêm 655 USD (hơn 16 triệu đồng) để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Grace Bay, ông Nikheel Advani tiết lộ, chỉ tính riêng tiền phòng, vị khách này đã chi tới 120.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng).

Hay một vị khách giàu có khác muốn gây bất ngờ trong dịp kỷ niệm ngày cưới của mình bằng cách thuê riêng cung điện ở Venice, Italy, và mời danh ca opera huyền thoại Andrea Bocelli tới hát với chi phí 300.000 USD (7,5 tỷ đồng) cho nửa tiếng. Sau đó, cặp đôi còn bay tới núi Dolomite để tận hưởng chuyến du lịch "sang chảnh". Jules Maury, nhân viên của công ty du lịch Scott Dunn Private chuyên tổ chức các tour sang trọng có trụ sở tại Anh, đã kể lại câu chuyện.

Theo báo cáo "Xu hướng du lịch toàn cầu năm 2022" của American Express Travel sử dụng dữ liệu thu nhập vào tháng 2/2022, trong số 3.000 người được hỏi ý kiến, 86% cho biết họ chi tiêu cho du lịch nhiều hơn trước đại dịch; 65% nói muốn có kỳ nghỉ sang trọng thực sự hơn là mua ô tô mới.

Một báo cáo vào tháng 8 của mạng lưới đại lý du lịch sang trọng Virtuoso cho thấy doanh số bán hàng cao hơn 47% so với năm 2019. Những nhà điều hành tour xa xỉ đã chia sẻ câu chuyện chi tiêu "mạnh bạo" của khách hàng bất chấp nền kinh tế đang nhiều điều bất ổn.

Xu hướng tìm kiếm tour độc lạ không cần lo mức giá

Jules Maury, chuyên gia lập kế hoạch, làm việc tại công ty du lịch sang trọng, nhận thấy ngày càng nhiều khách hàng của mình có xu hướng muốn kiếm những tour độc lạ.

Nhóm 5-8 du khách nghỉ tại nhà nghỉ cao cấp ở Singita, nơi được tận mắt chứng kiến cuộc sống động vật hoang dã, có giá 22.500 USD/đêm (560 triệu đồng) (Ảnh: Singita).

Chẳng hạn, trước kia du khách tới Kenya (Đông Phi) hoặc Botswana (Nam Phi) để xem khỉ đột, thì nay họ muốn tới Rwanda (Đông Phi) dù nơi này xa xôi hơn. Trang du lịch Afar cho biết, một chuyến đi như vậy có thể tốn 15.000 USD/người (373 triệu đồng)

Trước đó, cô vừa sắp xếp nhóm khách tới nhà nghỉ cao cấp có tên Kataza House ở Singita với giá 13.600 USD/đêm cho 5-8 người (gần 340 triệu đồng).

Tương tự, nhu cầu du khách muốn tới quần đảo Galapagos xa xôi, nơi có những loài động vật hoang dã như loài rùa khổng lồ và 13 loài chim sẻ, có xu hướng nhiều thêm. Họ còn muốn tới cả vùng ngập nước Pantanal của Brazil (nơi nổi tiếng với loài báo đốm), hay tới Greenland xem gấu Bắc Cực, bất chấp giá tour cao hơn bình thường.

Xu hướng khách giàu muốn tận hưởng tour độc lạ ít người có (Ảnh: Trip).

Theo nhu cầu của khách, Maury đã sắp xếp chuyến đi tới Kitchen on the Edge of the World (cuộc phiêu lưu ẩm thực đặc biệt ở Vòng Bắc Cực với sự tham gia của nhiều đầu bếp hàng đầu). Nhóm 20 người sẽ tham gia buổi tiệc với mỗi đầu bếp. Giá vé từ 5.400 USD/người/4 ngày (khoảng 135 triệu đồng). Mức giá này không gồm các chuyến bay từ điểm di chuyển tới Holmen Lofoten ở miền bắc Na Uy.

Ngoài ra, Maury còn nhận thấy, ngày càng nhiều khách thuộc tầng lớp thượng lưu của mình muốn tới "nơi không đâu có". Xu hướng này rõ nét hơn so với thời trước đại dịch, đồng thời phản ánh tính cách của tầng lớp du khách này.