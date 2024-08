Các "nàng thơ" nóng toát mồ hôi khi mùa thu Hà Nội vẫn oi nóng 38 độ C

Xem nhiều video chia sẻ trải nghiệm Hà Nội vào thu khiến Thanh Vy, vị khách đến từ TPHCM "thích mê". Cô cố gắng sắp xếp công việc để ra thủ đô chơi một chuyến cho đúng dịp.

"Tôi từng tới thủ đô đôi lần nhưng chưa biết không khí thu Hà Nội là gì. Đúng đợt này có dịp ra Hà Nội công tác nên tôi rất muốn được trải nghiệm những gì mà các bạn trẻ vẫn hay làm khi trời vào thu ở miền Bắc", nữ du khách 24 tuổi nói.

Với nhiều người, thu Hà Nội là mùa gây thương nhớ nhất trong năm (Ảnh: All Day Hà Nội).

Ngay từ sáng sớm, sau khi chuẩn bị trang phục chỉn chu, xinh đẹp như "nàng thơ" để tới phố Phan Đình Phùng chụp ảnh cùng gánh hàng hoa, Vy đã bất ngờ với ánh nắng chói chang và bầu không khí oi ả. Điều này khác hẳn với những gì vị khách miền Nam tưởng tượng ban đầu.

Tiếp đó, cô mua gói xôi cốm giá 50.000 đồng rồi di chuyển tới Nhà Hát lớn, ngồi uống trà chanh cùng bạn. Lịch trình buổi sáng không quá dày nhưng chỉ đi lại một lúc cũng khiến cô gái đến từ TPHCM nóng toát mồ hôi.

"Mùa thu Hà Nội nhìn vẫn đẹp và thơ, nhưng sao tiết trời nóng thế? Do mùa thu tới muộn hay tôi đến chưa đúng thời điểm? Tôi cảm giác cái nóng bỏng rát, đi ngoài đường mà nóng hầm hập, không có tí mát mẻ se se lạnh như các video trải nghiệm đăng trên mạng", vị khách 24 tuổi nói vui.

Xôi cốm là món quà đặc trưng mùa thu ở Hà Nội (Ảnh: Chanhdao).

Có mặt trên phố Phan Đình Phùng từ sáng sớm để chụp ảnh cho "các nàng thơ", anh Nguyễn Lâm, một nhiếp ảnh gia tự do cho rằng, không biết từ đâu trào lưu "săn mùa thu" rộ lên khoảng một tuần trở lại đây khiến các bạn trẻ náo nức "bắt trend" (tạm dịch bắt chước theo trào lưu).

"Mới đầu tháng 8 thời tiết Hà Nội còn oi bức mà mọi người đã đổ xô ra đường chụp ảnh, hưởng khí trời nóng hừng hực. Dưới nhiệt độ 38 độ C, tôi mới chụp được vài tấm ảnh, mồ hôi đã ướt đẫm. Xin đừng bị cuốn theo những video nên thơ trên mạng mà tưởng rằng Hà Nội đã vào thu", anh Lâm nói.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và thủ đô Hà Nội trong tuần qua vẫn duy trì nắng nóng.

Mặc dù năm nay, tiết Lập Thu bắt đầu từ ngày 7/8, nhưng tại nhiều tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng dài ngày.

Nhiệt độ ban ngày từ 35 độ C đến 37 độ C cùng độ ẩm cao khiến trời càng oi nóng. Đặc biệt trong các ngày 8-10/8, nắng nóng tiếp diễn và gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc với mức nhiệt cao nhất 38 độ C.

Tuy nhiên điều này không thể ngăn cản nhiều bạn trẻ rủ nhau "săn mùa thu".

Lướt điện thoại thấy nhiều video đón thu, Lê Thị Hồng Nhung "quyết không đứng ngoài cuộc chơi".

Tranh thủ ngày cuối tuần, cô cùng nhóm bạn đi chụp ảnh hoa ở ngoài trời. Nhưng nhiệt độ oi bức khiến cả nhóm chỉ chụp một lúc đã mệt nhoài phải vội tìm quán cà phê có lắp điều hòa để hạ nhiệt.

Mùa thu Hà Nội đẹp và thơ trong mắt cô gái trẻ (Nguồn video: Lê Thị Hồng Nhung).

Với Nhung, mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, không còn cái nắng oi ả của ngày hè nhưng tiết trời lạnh giá của mùa đông cũng chưa tới.

"Dù đã sang tiết Lập Thu nhưng Hà Nội vẫn còn oi nóng. Muốn cảm nhận rõ không khí mùa thu, du khách nên đợi thêm khoảng một tháng nữa.

Mặc dù vậy, tôi vẫn thích cảm giác được dậy sớm đi vòng quanh Hà Nội đặc biệt là xem Lễ thượng cờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, cũng chỉ vì mùa thu mà yêu cả Hà Nội", Nhung nói.

Cũng đi săn tìm khoảnh khắc lãng mạn của mùa thu nhưng Hồng Nhung chọn chụp ảnh lúc chiều muộn khi thời tiết mát mẻ hơn (Ảnh: Lê Thị Hồng Nhung).

Vào mùa này, du khách tới Hà Nội có rất nhiều trải nghiệm thú vị như chụp hình cùng những xe hoa rực rỡ ở phố Phan Đình Phùng, thưởng thức món quà gây thương nhớ gồm cốm cùng chuối tiêu chín, ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây hay hít hà mùi hương hoa sữa...