Các địa phương bàn cách kích cầu du lịch sau dịch Covid-19

Dân trí Tại hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và Đồng Tháp, đại biểu đề nghị các địa phương, công ty lữ hành cần tìm hiểu, sau dịch khách du lịch có nhu cầu như thế nào, khi đón khách trở lại.

Ngày 5/11, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác cùng với các công ty lữ hành ở TPHCM đến tỉnh Đồng Tháp tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim trước khi có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về chương trình Liên kết Du lịch giữa TPHCM và tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19.

Ngày 5/11, tại Đồng Tháp diễn ra Hội nghị liên kết Du lịch giữa TP HCM và Đồng Tháp trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu cho biết, Đồng Tháp được xác định ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Theo đó, các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được hoạt động trở lại.

Các doanh nghiệp Du lịch Lữ hành, vận chuyển, khu di tích, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được tổ chức lại các hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch, phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định với phương châm "An toàn mới mở cửa - Mở cửa phải an toàn".

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hành).

Lộ trình phục hồi hoạt động du lịch Đồng Tháp chia ra 2 giai đoạn, giai đoạn thử nghiệm, từ 15/11 - 15/12. Trong giai đoạn này rà soát, chỉnh trang cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ khách; quy trình tiếp đón khách an toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nguồn nhân lực để đón khách khi đảm bảo tiêu chí 3 xanh (điểm đến xanh, nguồn nhân lực xanh, khách du lịch xanh).

Giai đoạn này, đối tượng khách hướng đến là khách nội tỉnh, đi theo nhóm nhỏ, hộ gia đình và khách ở các tỉnh thành lân cận đã kiểm soát được dịch Covid-19 tốt, an toàn, địa phương vùng xanh

Giai đoạn mở cửa diện rộng, từ 16/12 trở đi. Trong thời gian này, Đồng Tháp mở cửa tất cả đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch với các điều kiện phải đảm bảo tiêu chí 3 xanh và đáp ứng tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày 5/11, bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM dẫn đoàn công tác đến khảo sát một số điểm tham quan du lịch tại Đồng Tháp (Nguyễn Hành).

Đối tượng khách hướng đến trước hết là khách nội địa và đã được tiêm chủng vaccine (khách du lịch xanh). Sau khi các nước trên thế giới kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 cũng như lộ trình đón khách quốc tế của Bộ VH-TT&DL, Đồng Tháp sẽ mở cửa đón khách quốc tế.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch Quốc gia, chuyên gia Du lịch, chia sẻ: "Khi TPHCM và các tỉnh miền Tây có sự phối hợp liên kết phát triển du lịch đây là điều đáng mừng và kết quả đó như thế nào thì các tỉnh đã biết rõ. Tuy nhiên, sau đợt dịch lần thứ 4 này các địa phương, công ty lữ hành du lịch cần tìm hiểu thực sự du khách họ muốn gì để từ đó mình có sản phẩm phù hợp cũng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới".

Tiến sĩ Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch Quốc gia, chuyên gia Du lịch, chia sẻ tại Hội nghị (Nguyễn Hành).

Theo Tiến sĩ Hoài Nam, không chỉ các tỉnh miền Tây mà Việt Nam có điểm yếu là quảng bá hình ảnh. Việt Nam có nhiều có 30 giải thưởng quốc tế, có nhiều điểm đến hấp dẫn nhưng thời gian qua việc truyền thông còn hạn chế, vì tại các địa phương không có nguồn quỹ phát triển du lịch.

Tại Hội nghị nhiều đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho Đồng Tháp hoàn chỉnh các sản phẩm du lịch vốn có; phát huy thế mạnh và giữ được nét riêng của Đồng Tháp; tập trung phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch xanh, du lịch sông nước…

Bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại Hội nghị (Nguyễn Hành)

Bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ: "Sáng nay cùng đoàn công tác đến viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi suy nghĩ giữa TPHCM và Đồng Tháp đã có sợi dây liên kết vô hình. Vì Đồng Tháp là nơi cụ Phó Bảng yên nghỉ, còn TPHCM vinh dự được mang tên Bác.

Do đó, trong thời gian tới, tôi mong Sở Du lịch, các doanh nghiệp TPHCM cần có những hoạt động thiết thực hơn, cụ thể hơn, không chỉ ở lĩnh vực du lịch mà còn nhiều lĩnh vực khác trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương".

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP HCM, đã mở cửa đón khách du lịch. Thành phố quan niệm, an toàn tới đâu mở cửa du lịch tới đó, mở cửa thì phải an toàn.

Hiện nay địa phương tập trung xây dựng nguồn lực, điểm đến và dịch vụ du lịch; kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm đến tham quan du lịch.

Được biết, từ năm 2014, TP HCM đã ký liên kết hợp tác phát triển du lịch với nhiều tỉnh miền Tây, trong đó có tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Hành