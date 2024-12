Bố trí gần 4 tỷ đồng trùng tu đình 173 năm tuổi

Ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích đình Tân Mỹ, huyện Vạn Ninh.

Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 2,5 tỷ đồng lên gần 4 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến 2026.

Đình Tân Mỹ 173 năm tuổi ở Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, vào năm 2021, dự án trùng tu đình Tân Mỹ đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc về quy hoạch đất đai, dự án chưa thể triển khai.

Lý do điều chỉnh mức đầu tư là do khối lượng các hạng mục cần sửa chữa tăng lên so với thời điểm 2021, đòi hỏi mức đầu tư cao hơn để phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết, các ngành đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch liên quan đến đình Tân Mỹ. Phương án trùng tu đã được chuyển đến Sở Xây dựng để thẩm định và đấu thầu thực hiện.

Nhiều hạng mục bên trong đình cổ xuống cấp, người dân phải dùng dây để gia cố (Ảnh: Trung Thi).

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, đình Tân Mỹ là ngôi đình cổ được xây dựng từ năm 1851, là nơi diễn ra nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đình Tân Mỹ là cơ sở cách mạng lớn của địa phương. Đến năm 2013, đình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Trải qua thời gian, đình Tân Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đã kiến nghị tỉnh Khánh Hòa bố trí kinh phí để trùng tu, bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử của ngôi đình cổ này.