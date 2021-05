Ám ảnh Covid-19, phố cổ Hội An vắng lặng như tờ

Dân trí Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và thông tin có ca mắc Covid-19 sống trên địa bàn, phố cổ Hội An (Quảng Nam) vắng lặng như tờ.

Sau khi Bộ Y tế công nhận ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng có địa chỉ tại phường Cẩm An, TP Hội An đã tạm dừng hoạt động các hàng quán, địa điểm ăn uống nơi bệnh nhân đi qua. Cả khu phố thường ngày nhộn nhịp, nay nhà nhà cửa đóng then cài, thưa người qua lại.

Trên các tuyến phố ở TP Hội An chỉ lác đác người đi, chủ yếu là người dân địa phương.

Sau khi có ca mắc Covid-19 sinh sống trên địa bàn, các hoạt động tham quan tại Hội An không còn tấp nập, nhộn nhịp như trước.

Ông Bùi Quý Phong, chủ một quán cà phê cho biết: Từ khi phát hiện ca bệnh là người ở Hội An, khách du lịch tỏ ra lo lắng và đã quay trở về địa phương để đảm bảo an toàn. Những ngày qua phố cổ vắng tanh, ngay cả giờ cao điểm, cũng chỉ lác đác vài khách.

"Vừa hồi phục chưa được bao lâu thì đã có dịch lại, cứ như này thì những người thuê mặt bằng như chúng tôi e rằng không cầm cự nổi nữa mất", ông Phong than thở.

Các tuyến phố lác đác người đi, chủ yếu là người dân địa phương.

Nhà nhà cửa đóng then cài.

Là một trong số ít du khách còn ở lại Hội An, chị Phạm Nguyễn Thùy Duyên (du khách Huế) chia sẻ đây lần đầu tiên thấy khu phố cổ vắng vẻ đến như vậy.

"Tôi cũng thấy khá bất ngờ vì Hội An vắng lặng như vậy. Cả một tuyến phố dài không có bóng dáng khách du lịch, hàng quán thì đóng cửa im thin thít. Có lẽ người dân có tâm lý sợ dịch nên không ra đường nhiều", chị Duyên chia sẻ.

Những con phố nhộn nhịp bước chân du khách nhất thường ngày nay hiện im ắng lạ thường.

Các địa điểm check-in đươc yêu thích không một bóng người.

Khu vực Chùa Cầu vốn là địa điểm được du khách ưa thích khi đến Hội An nay cũng vắng tanh không người ghé.

Các điểm di tích đều tạm dừng phục vụ khách tham quan.

Xích lô không còn nối nhau chở khách dạo phố.

Thuyền du lịch nằm xếp hàng ở bến sông.

Được biết, TP. Hội An cũng đã tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi,... các sự kiện văn hóa tập trung quá 30 người. Ngoài ra, địa phương cũng đã đề nghị các khu, điểm du lịch, khu di tích,... tổ chức hoạt động đón khách và tổ chức ăn uống không được tập trung quá số người quy định.

Địa phương hạn chế tụ tập đông người, tối đa là 30 người, song thực tế số người trên phố chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hoài Sơn