Á hậu Thụy Vân ăn đặc sản cá cơm trong chương trình Talk show

Chiều 7/4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò, Tiktok Việt Nam tổ chức chương trình Talk show "Cửa Lò - Tinh hoa của biển".

Talk show "Cửa Lò - Tinh hoa của biển" mở đầu cho lễ hội du lịch Cửa Lò 2022. Ngoài đại diện của các đơn vị tổ chức, chương trình còn có sự tham gia của Á hậu Thụy Vân trong vai trò là người dẫn chương trình và Blogger du lịch nổi tiếng Ngọc Nhi. Tại đây, Á hậu Thụy Vân đã bất ngờ "thử" món đặc sản cá cơm trong chương trình làm nhiều người thích thú…

Á hậu Thụy Vân giới thiệu những sản phẩm đặc sản của Nghệ An trong buổi livestream và ăn thử món cá cơm.

Chương trình được thực hiện với mục đích tăng cường liên kết và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh đất và người Nghệ An với các giá trị văn hóa đặc sắc; những tiềm năng, sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực phong phú, đa dạng, cùng các sản phẩm nông sản và đặc sản địa phương đến với nhân dân, du khách trong, ngoài nước.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho tuần lễ quảng bá du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022. Đồng thời là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Talk show "Cửa Lò - Tinh hoa của biển" đã được livestream trên fanpage VTV24 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số khác.

Chương trình Talk show "Cửa Lò - Tinh hoa của biển".

Cũng tại chương trình này, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An và Tiktok Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác. Theo đó, Tiktok Việt Nam hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng tài khoản Tiktok tại địa chỉ http://www.tiktok.com/@visitna.

Đây là kênh thông tin chính thức để quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An, nhằm khuyến khích người dùng sáng tạo nội dung ngắn về cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực, phong cách sống của Nghệ An và chia sẻ trên nền tảng Tiktok.

Hiện trang Tiktok đã khởi động chiến dịch quảng bá với hàng chục video clip được đông đảo người xem tương tác và yêu thích. Có những clip đã thu hút được trên 300 ngàn lượt thích và chia sẻ.

Trong thời gian tới Tiktok Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chiến dịch quảng bá du lịch Nghệ An với chủ đề "Hello Nghệ An".

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An cùng Tiktok Việt Nam ký kết chương trình hợp tác.

Được biết, Nghệ An là địa phương thứ 4 sau Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Bình phối hợp với Tiktok Việt Nam triển khai chiến dịch quảng bá du lịch trên ứng dụng này.

Với nền tảng công nghệ, Tiktok tiếp tục tận dụng các ứng dụng thông minh, các hiệu ứng bắt mắt, tính năng tương tác mới lạ, kho sticker đa dạng, trẻ trung… cùng với cộng đồng người dùng và nhà sáng tạo nội dung năng động để mang đến nguồn cảm hứng mới cho du lịch Nghệ An.

Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt, tài khoản Tiktok quảng bá du lịch Nghệ An đã có hơn 4 triệu lượt người theo dõi. Hiện tài khoản này đang được Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An quản lý.