8Wonder Winter Festival - Kỳ nghỉ lễ hội âm nhạc dành cho gia đình mùa cuối năm

8Wonder Winter Festival - Cầu nối âm nhạc gắn kết gia đình

Chị Thảo Nguyên (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Khi biết tin Maroon 5 sẽ biểu diễn tại siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival ở Phú Quốc, hai vợ chồng đã quyết định mua vé để cùng đi xem thần tượng gắn với tuổi thanh xuân của chúng tôi. Sau đó, cô con gái 18 tuổi cũng nhập hội với bố mẹ vì con bé mê JustaTee lẫn Double2T".

8Wonder Winter Festival hứa hẹn mở ra hành trình thú vị cho chuyến du lịch cuối năm của gia đình (Ảnh: VinWonders).

Theo chị Nguyên, ít có một siêu nhạc hội nào mà bố mẹ và con cái có thể cùng nhau tham gia như 8Wonder Winter Festival. Âm nhạc của "huyền thoại pop-rock" Maroon 5 có thể cuốn cả thế hệ 7X - 8X như vợ chồng chị và GenZ, Gen Alpha. Trong khi bố mẹ được trở về thanh xuân với bản hit như This Love, Moves Like Jagger, She Will Be Loved, Sugar… thì các con lại được "cháy" hết mình cùng thần tượng trong giai điệu sôi động, hiện đại hơn của Memories, Girls Like You…

8Wonder Winter Festival đồng thời mở ra hành trình thú vị cho chuyến du lịch cuối năm của gia đình. Loạt hoạt động lễ hội, giải trí đặc sắc tại Phú Quốc United Center - quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi hàng đầu Đông Nam Á có thể "may đo" cho mỗi thành viên trong gia đình những lịch trình mang màu sắc riêng biệt.

Tận hưởng lễ hội âm nhạc tại siêu quần thể đa trải nghiệm

Trước khi bước vào không gian nhạc hội, gia đình có thể cùng nhau gắn kết qua nhiều trải nghiệm sống động tại Phú Quốc United Center.

Tại phân khu "Vương quốc kỳ thú" của VinWonders Phú Quốc, bố mẹ có thể cùng con say sưa ngắm nhìn toàn bộ thế giới diệu kỳ trên vòng quay Thumbelina hay trải nghiệm "Cuộc phiêu lưu của Aladdin" với rạp phim bay 4D hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Đến với cung điện Hải Vương, cả gia đình bên nhau dạo bước giữa thế giới đại dương bao la với hàng nghìn sinh vật biển ẩn chứa nhiều điều kỳ thú, chiêm ngưỡng điệu múa điêu luyện của nàng tiên cá và trầm trồ trước màn biểu diễn cho cá ăn của đoàn thợ lặn.

Cung điện Hải Vương (Ảnh: VinWonders).

Công viên nước tại VinWonders là lựa chọn tuyệt vời để gia đình cùng cười giòn tan, chinh phục các đường trượt thách thức bậc nhất hiện nay. Đặc biệt phải kể đến hoạt động "Thủy chiến Waikiki", nơi bố mẹ và các con có thể lập nhóm "chinh chiến" trận đấu súng nước đầy gay cấn, củng cố tinh thần đồng đội, thêm phần gắn kết cho cả nhà.

Cả gia đình còn được hòa mình vào một mùa Giáng sinh xanh tại công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc, trải nghiệm chuyến xe "thú thả, người nhốt" độc đáo, tận mắt mục sở thị động vật hoang dã ở khoảng cách rất gần... Cùng các con trồng cây, làm đồ tái chế tại Lễ hội Eco Wonder Xmas... sẽ là hoạt động giúp nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường một cách gần gũi, chân thực.

Nhiều lễ hội đặc sắc thu hút du khách (Ảnh: VinWonders).

Cả nhà còn có thể cùng theo chân nhà thám hiểm Indiana Teddy Jones qua bao vùng đất kỳ thú trên thế giới, cũng như lưu kỷ niệm đẹp với hơn 500 phiên bản gấu bông độc đáo tại nhà gấu Teddy Bear Museum. Hành trình gắn kết gia đình tại 8Wonder càng thêm náo nhiệt khi bố mẹ và các con được hòa mình vào đoàn diễu hành chào đón ông già Noel "Wake Up Santa", tham gia minigame vui nhộn và thú vị để nhận quà…

Các gian hàng lưu niệm cũng là điểm đến không nên bỏ lỡ với những món đồ độc đáo mang đậm dấu ấn của nhạc hội 8Wonder Winter Festival và "huyền thoại" Maroon 5.

Dấu ấn trải nghiệm "may đo" riêng biệt cho từng thế hệ

Với hàng trăm hoạt động lễ hội náo nhiệt từ 9/12 - 7/1/2024 của Wake Up Festival, Phú Quốc United Center là lựa chọn thích hợp để mỗi thành viên trong gia đình đều được nghỉ dưỡng theo cách của mình.

Giữa thiên nhiên tuyệt mỹ đến nao lòng người của đảo ngọc mùa đẹp nhất năm, trong khi bố mẹ có thể dạo bước lãng mạn bên dòng kênh Venice, vãn cảnh Phú Quốc về chiều rực rỡ; các con sẽ tha hồ luyện bước nhảy trong minishow tưng bừng, check-in triệu góc tại The Coffee House giữa đảo độc đáo...

Nếu thiên đường khám phá không ngủ Grand World lôi cuốn giới trẻ trong chuỗi hoạt động sôi động thì thế hệ trung niên sẽ tìm thấy những phút giây lắng đọng chiêm nghiệm giá trị văn hóa truyền thống ở kinh thành cổ Tinh hoa Việt Nam, cùng nhau thư thái massage, chăm sóc sức khỏe ở chuỗi spa đa dạng trên tuyến phố Indochina…

Chiêm nghiệm giá trị văn hóa truyền thống ở kinh thành cổ Tinh hoa Việt Nam (Ảnh: VinWonders).

Từ ngày sang đêm, mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy thế giới riêng tại những điểm đến trải nghiệm độc đáo gần kề nhau ở Phú Quốc United Center. Trong khi bố có thể thưởng thức ly bia thủ công mát lạnh tại lễ hội bia Wake Up Beer Fest, mẹ chọn hải sản tươi ngon, các con lại tha hồ khám phá món ngon đường phố năm châu từ Thái Lan đến Thổ Nhĩ Kỳ...

Chuỗi bar, pub sôi động thu hút thanh thiếu niên với âm nhạc sành điệu, thức uống thời thượng... Trong khi đó, các bậc cao niên có thể thư thái thưởng thức bữa tối sang trọng bên ly rượu vang ấm nồng trong lúc đang chiêm ngưỡng lễ hội đua thuyền Gondola quý tộc.

Khám phá món ngon đường phố năm châu từ Thái Lan đến Thổ Nhĩ Kỳ... (Ảnh: VinWonders).

Sau chuỗi hoạt động trải nghiệm náo nhiệt, cả gia đình sẽ được chào đón trở về không gian nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc thanh bình, sang trọng. Hội những ông bố tự do có thể lập hội đánh golf, bơi lội khỏe khắn. Các mẹ trải nghiệm liệu trình spa Akoya trên hồ thơ mộng. Nhóm bạn trẻ có thể cùng nhau chơi thể thao trên biển hoặc khuấy đảo thiên đường trò chơi cảm giác mạnh ở VinWonders.

Trải nghiệm liệu trình spa Akoya trên hồ thơ mộng (Ảnh: VinWonders).

Với hành trình đa trải nghiệm "lễ hội của lễ hội" xuyên thời gian và không gian, kỳ nghỉ 8Wonder hứa hẹn là thời gian thích hợp để cả gia đình thêm gắn kết và bổ sung vào "bộ sưu tập khoảnh khắc yêu thương" hàng triệu khoảnh khắc rạng rỡ cảm xúc và trọn vẹn niềm vui.