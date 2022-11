48 giờ trải nghiệm tại The Grand Ho Tram Strip theo cách quen mà lạ

Lên sẵn lịch trình là gợi ý dành cho bạn khi có ý định xách vali đi du lịch. Kỳ nghỉ càng ngắn, nhiều người lại càng có xu hướng chú trọng điều này. Thế nhưng, bạn có thể lựa chọn phương án "No plan at all" khi dành trọn 48 giờ ở khu nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi "tất cả trong một" như The Grand Ho Tram Strip.

InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach đạt chuẩn 5 sao nhờ danh sách tiện ích phong phú đi kèm dịch vụ quốc tế (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Phố Á - Âu ngay trong lòng resort

Bước qua khu vực check in tại The Grand Ho Tram Strip, hình ảnh đầu tiên chào đón du khách là những chiếc đèn lồng Hội An đầy màu sắc, hòa điệu nhịp nhàng với khung cảnh mái ngói cổ kính, cùng các mảng tường vàng. Điều này khiến du khách như đang lạc vào phố cổ tại The Grand Café nằm bên tay phải.

Tiếp đó, không gian đậm chất châu Âu với các họa tiết trang trí mosaic đặc trưng của nhà hàng The Grand Bistro sẽ mở ra trước mắt bạn, trước khi bắt gặp chút hơi thở Trung Hoa toát ra từ lối vào nhà hàng Ju Bao Xuan.

Góc phố nhỏ này còn thêm sôi động nhờ các giai điệu jazz và piano ngẫu hứng ở khu vực sảnh (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Trải nghiệm một ngày với nhiều hoạt động giải trí thú vị

Từ những quán bar bên hồ bơi, nơi bạn vừa có thể ngâm mình uống cocktail hay lắc lư theo điệu nhạc DJ, công viên ngoài trời là "background" và là niềm cảm hứng của nhiều tấm ảnh chất lượng.

Bên cạnh đó, rạp chiếu phim hiện đại với những bộ phim "bom tấn" và khu trò chơi Game Zone đầy màu sắc, cùng những làn bowling chất lượng cao. Tất cả điều đó tạo nên một không gian sống động và hào hứng.

Khi màn đêm buông xuống, âm nhạc và vũ điệu sẽ thu hút bạn dừng chân tại Fuel Sports Bar để thử một ly cocktail sáng tạo từ những bartender tài năng. Bạn cũng có thể làm vài đường cơ bida hứng khởi cùng bạn bè, hay hòa mình vào màn trình diễn âm thanh đặc sắc của những DJ tài ba.

Tại Fuel Sports Bar, du khách có thể thưởng thức ly cocktail và thể hiện những đường cơ trong bộ môn bida tại The Grand Ho Tram (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Tự làm Food Tour để thưởng thức mỹ vị toàn cầu

Từ các món hải sản tươi ngon gắn liền với vùng biển Hồ Tràm tại nhà hàng Khói, bạn có thể khám phá thêm đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam ở hai nhà hàng Ginger và Lemongrass, trước khi bất ngờ bởi danh sách các món ngon Á - Âu hội tụ tại The Grand Food Court.

Nếu cần thêm chút lãng mạn cùng người thương, cả hai có thể thưởng thức một bữa tối với steak và rượu vang bên ánh nến tại The Grand Bistro hoặc đổi khẩu vị bằng các món hoa đúng điệu Tứ Xuyên tại Ju Bao Xuan.

Nếu đến The Grand Ho Tram vào dịp lễ "Tạ ơn" ngày 24/11, bạn đừng bỏ qua thực đơn 4 món với hào Pháp, thăn bò nội và gà tây nướng tại The Grand Bistro. Điều này sẽ giúp bạn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ khi được quây quần thân mật cùng bạn bè và người thân.

Thực đơn ngày lễ "Tạ ơn" tại The Grand Bistro được kỳ vọng sẽ làm hài lòng những tín đồ ẩm thực (Ảnh: The Grand Ho Tram Strip).

Nếu có thêm ý tưởng mới lạ nào đó cho kỳ nghỉ tại The Grand Ho Tram sắp tới, bạn đừng ngần ngại bổ sung vào danh sách gợi ý này và nhớ rằng "Hãy đi theo cách của bạn".