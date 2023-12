3 lý do giúp núi Bà Đen thu hút du khách đến hành hương dịp cuối năm

Đỉnh núi Bà Đen bồng bềnh trong mây (Ảnh: Nguyễn Minh Tú).

Đi chùa Bà lễ tạ cuối năm

Đầu năm, hàng vạn người dân từ Tây Ninh và các tỉnh thành đổ về núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Nam bộ để cầu bình an, sức khỏe và tài lộc. Cuối năm, từ tháng 12, núi Bà Đen lại tấp nập du khách thập phương đến hệ thống các chùa núi Bà để tỏ lòng tôn kính và tri ân đến Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát.

Chị Phạm Ngọc Anh (TPHCM) cho biết: "Chùa Bà thiêng lắm. Năm nào tôi cũng đến đây hành hương ít nhất hai lần, đầu năm đi xin lộc và cuối năm đi trả lễ. Nhất là gần đến những ngày cuối năm, dù có bận đến mấy tôi cũng phải thu xếp thời gian đến núi để bái Bà, tạ ơn Linh Sơn Thánh Mẫu đã ban cho một năm hanh thông, an lạc".

Chùa Bà có tuổi đời 300 năm gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát không chỉ là "nữ thần chủ" của ngọn núi thiêng, mà còn là biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tâm linh của người dân Nam bộ. Linh Sơn Thánh Mẫu được thờ tại toàn bộ hệ thống 6 ngôi chùa và nhiều miếu, động tại núi Bà Đen, trong đó có Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Điện Bà với tuổi đời 300 năm là nơi thờ chính.

Trong đời sống văn hóa tâm linh Nam bộ, huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu đã được truyền qua nhiều thế hệ trong hình ảnh Bồ Tát từ bi và linh ứng. Riêng tại Tây Ninh, Linh Sơn Thánh Mẫu được thờ ở nhiều nơi, nhiều chùa, nhưng núi Bà Đen là nơi thờ chính gắn liền với huyền thoại về Bà Đen ba lần hiển linh báo mộng, đưa ngọn núi cao nhất Nam bộ này trở thành "thánh địa" hành hương được người dân cả nước biết đến.

Đến núi Bà Đen để chữa lành

Với nhiều Phật tử và du khách, núi Bà Đen còn là điểm đến để cân bằng thân - tâm - trí và thức tỉnh bốn đức tính tiềm tàng bên trong mỗi con người: từ, bi, hỉ xả. Điều này được lý giải bởi đỉnh núi là nơi ngự tọa của hai đại tượng Phật: tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - biểu tượng của lòng từ bi, và tượng Phật Di Lặc - đại diện cho hỉ, xả.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Ở độ cao 986m, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á nằm trên đỉnh núi là hiện thân của Bồ Tát với tấm lòng từ bi phổ độ chúng sinh. Dưới chân tượng Phật Bà thoải dần xuống dưới là 5 đĩa nước khổng lồ trong hình ảnh cách điệu của 5 cánh hoa sen, qua quảng trường rộng lớn là nơi ngự tọa của đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới sẽ được an vị vào tháng 1/2024.

Cao 36 mét và được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch, tượng Phật Di Lặc khổng lồ ở tư thế ngồi, với khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ, hình tướng mập mạp, cổ đeo tràng hạt. Từ trên cao, Phật Di Lặc nở nụ cười hỉ hả như ban phước lành, nỗi hân hoan và niềm hạnh phúc tới chúng sinh.

Đến núi Bà Đen chiêm bái hai đại tượng Phật đại diện cho "tứ vô lượng tâm" (từ bi hỉ xả), vì thế với nhiều Phật tử và du khách, đây là hành trình kiếm tìm hỷ lạc và chạm tới hạnh phúc đích thực.

Đảnh lễ trước xá lợi Phật Thích Ca

Ngọc xá lợi Phật được tôn quý như một báu vật của Phật pháp. Với nhiều Phật tử, việc được chiêm bái ngọc xá lợi của đức Phật Thích Ca là một phép nhiệm màu.

Đại đức Thích Đồng Ngộ (trụ trì chùa Thiên Hưng - Bình Định), người đã cung rước Ngọc xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam, nói: "Trong kinh Pháp hoa dạy, chỉ cần vẽ trên đất tượng Phật và thành tâm thì đã là công đức vô lượng. Vì thế nếu được gặp gỡ, nhìn thấy di cốt Đức thế tôn, được chiêm bái và cúng dường xá lợi đức Phật, phật tử sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc".

Chiêm bái xá lợi Đức Phật tại núi Bà Đen (Ảnh: Sun World Ba Den Mountain).

Đó là lý do vì sao nhiều Phật tử và du khách tìm đến núi Bà Đen, đặc biệt vào các dịp cuối năm để tìm kiếm sự an yên, bởi đây là số ít nơi tại Việt Nam lưu giữ xá lợi Đức Phật. Tại khu vực đỉnh núi, ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an tọa trang trọng trong bảo tháp lưu ly hai tầng, giữa không gian xá lợi tôn nghiêm tại trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Được giữ gìn tôn nghiêm, thành kính trên đỉnh núi thiêng huyền thoại, ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được kỳ vọng sẽ gieo thêm những mối duyên lành, mang đến cơ duyên để Phật tử và du khách thập phương tìm kiếm sự an yên, hồng ân và niềm hạnh phúc.