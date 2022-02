Yamaha Motor Việt Nam đồng hành cùng dự án "Music For Your Smile"

Theo ước tính, hàng nghìn trẻ em ở các cấp học trên cả nước rơi vào cảnh mồ côi vì Covid-19 trong thời gian qua. Trẻ em mất đi người thân đối diện với nguy cơ sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Nếu không được hỗ trợ thích hợp, điều này sẽ ảnh hưởng dài hạn đến sức khỏe tinh thần cũng như cơ hội thành công trong cuộc sống của các em sau này.

Thấu hiểu vấn đề này, cuối tháng 1/2022, Yamaha Motor Việt Nam đã trở thành một trong những đơn vị đồng hành hỗ trợ cho chương trình "Hát vì nụ cười trẻ em Việt Nam" - Music For Your Smile. Đây là chương trình được khởi động bởi các đơn vị Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu không chỉ tập trung vào hỗ trợ trẻ em không may mồ côi vì dịch Covid-19 về mặt tài chính, mà còn chăm sóc toàn diện cho các em về mặt tinh thần, tạo ra mạng lưới an toàn nâng đỡ các em trong hoàn cảnh cha hoặc mẹ không còn, giúp đỡ các em vượt qua cú sốc về tâm lý mất đi người thân và ngăn chặn bi kịch này ảnh hướng đến tiềm năng của các em.

Chương trình Music For Your Smile do các đơn vị Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam khởi động.

"Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì" là câu chuyện của nhiều trẻ mồ côi cha, mẹ trong đợt đại dịch Covid-19. Những nỗi đau này không thể đong đếm và đem lại thiệt thòi vô cùng lớn đến các em. Cho dù những tháng ngày căng thẳng nhất của dịch bệnh có thể đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn dai dẳng.

Chiến dịch đã mang tới những gói hỗ trợ điển hình trong chiến dịch "Em không lẻ loi" để phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của các em bao gồm hỗ trợ khẩn cấp (chăm sóc y tế, chuyển chỗ ở...); tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần, học bổng (học phí, tiền đồng phục, sách vở, bảo hiểm y tế) và tham vấn về học tập để giúp trẻ không bị nỗi đau tâm lý ảnh hưởng đến việc học.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức về dự án trong cộng đồng, ca sĩ Justatee đã sản xuất MV "Em không lẻ loi" với thông điệp chủ đạo là "Cùng nhau lan tỏa yêu thương và lòng nhân ái bằng sức mạnh của âm nhạc, bạn không cô đơn".

Cùng nhau lan tỏa yêu thương và lòng nhân ái bằng sức mạnh của âm nhạc

Sau gần 25 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, Yamaha Motor Việt Nam đã và đang nỗ lực trong việc thực hiện các trách nhiệm xã hội, thúc đẩy cộng đồng, bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho con người và xã hội Việt Nam, đặc biệt là quan tâm đến các chương trình cho trẻ em. Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, hãng xe tới từ Nhật Bản ngay lập tức có những hành động thiết thực và kịp thời đồng hành và sẻ chia cùng sức khỏe và đời sống người dân Việt Nam. Đại diện Yamaha Motor Việt Nam cho biết, việc thực thi trách nhiệm xã hội là trung tâm của các hoạt động toàn diện của doanh nghiệp nhằm duy trì sự hài hòa giữa công ty, xã hội và môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Tiếp nối hành trình trách nhiệm của mình, Yamaha Motor Việt Nam đã trao tặng 8.500 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 (tổng trị giá 400 triệu đồng) cho huyện Sóc Sơn tại Trung tâm y tế huyện nhằm hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trước đó, vào tháng 6/2021, Yamaha cam kết ủng hộ một tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính Phủ.

Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 8.500 bộ kit test hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho huyện Sóc Sơn.

Thông qua các hoạt động cộng đồng này và chương trình "Hát vì nụ cười trẻ em Việt Nam - Music For Your Smile", Yamaha Motor Việt Nam mong muốn khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của mình đã và sẽ luôn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam bằng việc kích thích khả năng nghệ thuật, bồi dưỡng tâm hồn bằng việc sử dụng kinh nghiệm, nguồn lực rộng lớn và nền tảng nghệ thuật kết hợp với công nghệ thông minh để tạo ra những tiềm năng ngoài sức tưởng tượng.

Thông tin dự án Music For Your Smile tại: https://musicforyoursmile.vn/official/