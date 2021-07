Xúc động hình ảnh em bé đi cách ly "thả tim" chào các chiến sĩ công an

Dân trí Mới đây, hình ảnh các chiến sĩ công an "thả tim" động viên 3 em bé ở Quảng Ngãi trước khi lên đường đi cách ly tập trung và các em cũng có hành động tương tự khiến ai cũng xúc động.

Những ngày này, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Nhiều em nhỏ thuộc diện F1 cũng phải vào khu cách ly tập trung.

Chiều ngày 12/7, cộng đồng mạng đã truyền nhau hình ảnh các em nhỏ trong bộ đồ bảo hộ màu xanh kín mít đang vui vẻ đáp lại tình cảm của hai chiến sĩ công an trước khi đi cách ly tập trung khiến ai cũng cảm thấy xúc động.

Hình ảnh xúc động giữa các em bé đi cách ly và các chiến sĩ công an.

Anh Đỗ Thành Sự (Đội trưởng Đội Tuyên truyền Công an tỉnh Quảng Ngãi) - người đăng tấm ảnh cho biết, khoảnh khắc anh chụp bức hình là ở vùng tâm dịch Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), khi anh và các chiến sĩ an ninh Công an tỉnh Quảng Ngãi thuộc "đội quân đặc biệt" được tăng cường về vùng tâm dịch Sa Huỳnh để hỗ trợ người dân chống dịch.

Trong lúc làm nhiệm vụ Đội trưởng Đỗ Thành Sự tình cờ chứng kiến khoảnh khắc dễ thương của hai chiến sĩ công an và các em nhỏ đang "thả tim" cho nhau khiến anh Sự không khỏi xúc động.

"Sau khi giúp các em nhỏ mặc đồ bảo hộ xong xuôi, các chú công an "thả tim" động viên các bé trước khi lên đường, bất ngờ thay các bé cũng dùng động tác tay để đáp lại tình cảm của hai chiến sĩ công an một cách rất vui vẻ.

Hành động này không những thể hiện sự cảm kích, quý trọng gửi tới các chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Đây còn là hình ảnh rất ý nghĩa giữa vùng tâm dịch giúp những người lính an ninh đang làm nhiệm vụ cảm thấy ấm lòng", anh Thành Sự nói.

Chia sẻ với Dân trí, Trung úy Đinh Duyên Nhật Hoàng - chiến sĩ có mặt trong bức hình cho hay, bối cảnh bức ảnh là khi lực lượng y tế đưa người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung tại tâm dịch Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Một số em nhỏ thuộc diện những F1 bắt buộc phải đưa đi cách ly tập trung nên anh và đồng đội đã giúp các em mặc đồ bảo hộ, đồng thời nói chuyện, động viên các em và gia đình phải thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch để nhanh được về.

"Mình không nghĩ hành động "thả tim" của mình và các em nhỏ lại nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng đến vậy. Dù ở cương vị nào, khi chứng kiến các em phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ to, rộng trong thời tiết nóng nực sẽ rất vất vả nên trong lúc hỗ trợ mặc đồ mình luôn trò chuyện, an ủi để các em nhỏ cảm thấy thoải mái trước khi đi cách ly", Trung úy Hoàng nói.

Chiến sĩ công an giúp các em bé mặc đồ bảo hộ trước khi đi cách ly.

Ngay sau khi bức hình được anh Sự đăng tải lên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều cư dân mạng và nhận về hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ kèm những lời động viên các em nhỏ trước khi đi cách ly tập trung.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận động viên các em nhỏ, mong các "chiến binh nhí" sẽ cố gắng để vượt qua dịch bệnh.

"Một cử chỉ hành động đẹp của các chú công an trong mắt trẻ thơ. Cầu mong các con mau bình phục sức khỏe trở về cùng gia đình, bạn bè; Khoảnh khắc đắt giá quá, chúc các con mau chóng khỏe mạnh, chúc các đồng chí chiến sĩ đang công tác tại vùng tâm dịch thật nhiều sức khỏe.

Mấy em nhỏ phải đi cách ly rất thương, mong là tất cả người dân mình có ý thức tốt để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và sớm trở lại cuộc sống bình thường; Nhìn mà xót quá, thời tiết nắng nóng nhưng các con vẫn ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ kín bưng để đi cách ly. Chúc các con luôn khỏe mạnh".

