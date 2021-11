Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an miền núi hôn con qua... cửa kính

Dân trí Mới đây, hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Nam Trà My tranh thủ ghé thăm nhà nhưng chỉ dám hôn đứa con nhỏ qua ô cửa kính khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) nên lực lượng tuyến đầu luôn trong tình trạng "gồng mình chiến đấu".

Hình ảnh anh Võ Ngọc Sang chỉ có thể hôn con qua khung cửa kính khi ghé về thăm nhà.

Không chỉ những y bác sĩ, mà các chiến sĩ công an cũng ngày đêm túc trực tại các chốt, các điểm "nóng" tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa bàn, nỗ lực khống chế dịch bùng phát.

Toàn tâm toàn sức thực hiện nhiệm vụ, nên dù nhớ con, thương vợ, các cán bộ, chiến sĩ ở lại đơn vị và vắng nhà suốt.

Anh Sang đeo khẩu trang và chơi đùa với vợ con qua ô cửa kính vài phút rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Mới đây, hình ảnh một cán bộ CSGT thuộc Công an huyện Nam Trà My về nhà thăm vợ con của mình qua lớp cửa kính, đôi mắt ngấn lệ, hỏi han rồi vội đi ngay mặc cho con nhớ bố, gọi tha thiết khiến cư dân mạng không nén nổi xúc động.

Bức ảnh được mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Dự (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 8/11. Chiến sĩ công an trong bức ảnh là anh Võ Ngọc Sang (31 tuổi, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Nam Trà My).

Vài phút được gặp lại vợ con dù chỉ qua cửa kính khiến nhiều người xúc động.

"Dịch bệnh nên nhà tôi luôn đóng cửa để giữ an toàn. Công tác xa nhà nên hai cha con không gặp nhau, cháu thấy bố về nên mừng quá chạy ra hôn qua cửa kính khiến tôi xúc động đến khóc", bà Dự chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Võ Ngọc Sang cho biết, hơn nửa tháng nay, anh chưa thể về nhà vì cùng đồng đội túc trực tại cơ quan để chống dịch. Ngày 8/11, trong lúc đi tuần tra làm nhiệm vụ ngang qua nhà, khi thấy con đang đứng chơi ở cửa vì quá nhớ gia đình nên anh vội ghé thăm con trai và vợ.

Nhưng vì liên tục công tác tại vùng có dịch nên để đảm bảo an toàn cho người thân, anh Sang đeo khẩu trang và chỉ ngắm vợ con qua ô cửa kính vài phút rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

"Vợ tôi hiện mang thai 8 tháng, gần sinh và con trai đầu còn nhỏ nên cảm giác xa gia đình rất khó tả. Vài phút được gặp lại vợ con dù chỉ qua cửa kính khiến tôi vui đến rơi nước mắt. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để mình được trở về với người thân, gia đình", anh Sang chia sẻ.

