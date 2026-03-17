Xôn xao xe máy SH bị bỏ quên 3 ngày trước nhà, cô gái đăng tin tìm chủ nhân

Lễ hội đền Tả Phủ kết thúc nhưng chiếc xe máy SH đời 2019 bị bỏ lại trước nhà hàng xóm 3 ngày chưa có người đến nhận, chị Thịnh (sống ở Lạng Sơn) bèn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, hy vọng chủ nhân nhận ra phương tiện của mình.

“Tôi nghĩ tài xế gửi xe khi đi lễ hội rồi uống say, không nhớ đã để ở đâu", chị Thịnh chia sẻ.

Bài đăng của người phụ nữ nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Khoảng 30 phút sau, vợ chồng chủ nhân đọc được thông tin, đến nhận lại.

Chiếc xe SH được để 3 ngày tại nhà hàng xóm của chị Thịnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân chiếc xe là anh C. (ở Lạng Sơn). Hiện, phương tiện đã được đưa về nhà.

Theo chị Thịnh, trong thời gian diễn ra lễ hội Tả Phủ, đường Ngô Văn Sở bị cấm lưu thông. Chủ nhân chiếc SH liên hệ với chồng chị nhờ gửi xe máy. Sau đó, người này lại dắt xe sang để ở nhà của hộ dân đối diện.

“Thấy bài viết của tôi, chồng mới kể lại sự việc. Thời điểm diễn ra lễ hội, lượng khách đổ về đông, nhiều tài xế quên xe máy, không nhớ đã để ở đâu. Tôi lo họ đang đi tìm nên đăng thông tin hỗ trợ, không ngờ chủ nhân là người quen", chị Thịnh chia sẻ.

Lễ hội đền Kỳ Cùng và đền Tả Phủ là hai lễ hội tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn, được tổ chức thường niên từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng hằng năm.

Ngày hội là dịp để người dân và khách thập phương thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị quan góp phần xây dựng, phát triển Lạng Sơn vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như nghi thức tế lễ, rước kiệu, cướp đầu pháo, các trò chơi dân gian cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống.

Sống nhiều năm ở Lạng Sơn, chị Thịnh cho biết, lễ hội đền Tả Phủ năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chính hội diễn ra vào ngày chủ nhật nên thu hút rất đông du khách thập phương về tham quan, vui chơi.

Dọc một số trục đường lớn ở phường Kỳ Lừa - trung tâm tỉnh Lạng Sơn - các hộ dân dựng rạp, bày mâm cỗ mời bạn bè, người thân, đối tác đến liên hoan. Thậm chí, những du khách từ xa đến tình cờ đi ngang qua cũng được gia chủ mời vào thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của xứ Lạng.

Đặc sắc nhất trong lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là màn tranh cướp đầu pháo vào sáng ngày 27 tháng Giêng. Theo nhân dân trong vùng truyền tụng, vào thời kỳ nhậm chức của Tả đô đốc Hán quận công Thân Công Tài, có một năm giặc cướp nổi lên quấy nhiễu dân lành, ông đã huy động lực lượng đồn trú phối hợp cùng nhân dân đánh tan giặc.

Sau chiến thắng đó ông cho nhân dân trong vùng hằng năm mở hội mừng thắng trận vào dịp đầu xuân, hội Đầu pháo bắt đầu từ đó.

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2015. Đây không chỉ là ngày hội của người dân địa phương, mà lễ hội còn thu hút đông đảo người dân và du khách từ các địa phương đến tham quan, trẩy hội và du xuân.