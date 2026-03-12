Chú rể dùng 9 xe rùa chở sính lễ đến nhà gái trong ngày ăn hỏi

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh và clip về một lễ ăn hỏi “độc lạ”, khi chú rể dùng xe rùa (loại xe đẩy chở vật liệu xây dựng) để chở sính lễ đến nhà gái, khiến nhiều người thích thú.

Qua tìm hiểu, nhân vật chính của buổi lễ ăn hỏi là chú rể Đăng Sơn (SN 1989, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và cô dâu Ngọc Phượng (SN 2005). Anh Sơn cho biết lễ ăn hỏi diễn ra vào ngày 8/3 vừa qua và đến ngày 10/3, vợ chồng anh tổ chức lễ cưới.

Màn rước sính lễ độc lạ bằng xe rùa (Ảnh: Studio SEO Wedding).

Chia sẻ về ý tưởng “độc lạ” này, anh Sơn cho biết sau khi học xong, anh đi lao động ở nước ngoài. Đến năm 2024, khi trở về nước, anh quen và yêu Ngọc Phượng - người ở cùng phố, hai nhà cách nhau khoảng 1km.

Để ngày ăn hỏi có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cả hai đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, trong đó điểm nhấn chính là màn rước sính lễ.

Chú rể Đăng Sơn và cô dâu Ngọc Phương vui mừng trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Studio SEO Wedding).

“Tôi muốn tạo một kỷ niệm đặc biệt với vợ trong ngày trọng đại. Vì quãng đường giữa hai nhà khá gần nên tôi nghĩ ra việc đẩy xe rùa chở sính lễ. Khi nói ý tưởng này với vợ thì được ủng hộ, sau đó hai vợ chồng cùng lên kế hoạch trang trí”, anh Sơn chia sẻ.

Anh Sơn cho biết việc đi ăn hỏi bằng xe rùa đã được hai vợ chồng trao đổi trước với gia đình. Đến ngày ăn hỏi, vợ chồng anh thuê 9 xe rùa chưa qua sử dụng, sau đó trang trí và dùng làm phương tiện chở sính lễ đến nhà gái.

Sính lễ được trang trí đẹp mắt trên xe rùa (Ảnh: Studio SEO Wedding).

“Khi nhà trai sang nhà gái, rất nhiều người dân trong làng ra xem. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc”, anh Sơn kể.

Anh Sơn cũng cho biết trước khi quyết định rước sính lễ bằng xe rùa, anh từng nghĩ đến ý tưởng dùng xe công nông để chở sính lễ. Chú rể cũng bày tỏ sự bất ngờ khi những hình ảnh về ngày vui của vợ chồng anh thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.