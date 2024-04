"Wedding Fair - Love You as Love Life" - Triển lãm xu hướng cưới nổi bật 2024

Sự góp mặt của thương hiệu nổi tiếng và loạt ưu đãi độc quyền, cùng dạ tiệc Gala Dinner là cơ hội để các cặp cô dâu, chú rể có được trải nghiệm toàn diện dịch vụ cưới trước khi quyết định sự kiện trọng đại bậc nhất trong đời mình.

Hơn 16 năm qua, với phương châm hoạt động "Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công", thương hiệu Đại Hỷ Palace đã tạo vị thế riêng trong ngành cưới. Trong sự kiện triển lãm cưới "Love You as Love Life" lần này, Đại Hỷ Palace đồng hành cùng nhiều thương hiệu, mang đến trải nghiệm toàn diện về những dịch vụ cưới chuyên nghiệp.

Các cặp đôi sẽ được trải nghiệm toàn diện những dịch vụ cưới chuyên nghiệp.

Dưới đây là những ưu đãi độc quyền và loạt trải nghiệm tại triển lãm cưới - "Love You as Love Life":

Ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu

Triển lãm cưới "Love You as Love Life" với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng, đa dạng về lĩnh vực và sản phẩm liên quan đến hành trình chuẩn bị cưới của các cặp đôi. Đến với các gian hàng trưng bày sản phẩm dịch vụ, khách tham dự có cơ hội tìm hiểu các xu hướng mới trong ngành cưới hỏi, nhận ưu đãi độc quyền và lựa chọn những đơn vị phù hợp với nhu cầu của mình.

Các đối tác thương hiệu đồng hành cùng sự kiện gồm: JANE Studio, TANART Bridal; AVA Bridal, Veronica Wedding, Saigon Wedding, Thiệp Cưới Trống Mái, Sapporo Vietnam, Vua Nệm.

Hóa thân thành "tân nương" với workshop thử hỷ phục áo khỏa

Workshop thử hỷ phục áo khỏa từ thương hiệu Veronica Wedding.

Điểm nhấn đặc biệt tại "Wedding Fair - Love You as Love Life" là workshop mặc thử và chụp ảnh cùng áo khỏa truyền thống do Veronica Wedding thực hiện với hoạt động trải nghiệm bàn mời trà theo phong tục người Hoa. Khách tham dự có thể hóa thân thành những "tân nương" làm lễ xuất giá thường thấy trên phim ảnh và nhận ưu đãi độc quyền lên đến 15 triệu đồng.

Khám phá bộ sưu tập áo cưới từ JANE Studio, TANTART Bridal, AVA Bridal

Khám phá bộ sưu tập váy cưới từ thương hiệu JANE Studio; TANART Bridal; AVA Bridal.

Nếu các cặp đôi yêu thích phong cách hiện đại thì bộ sưu tập váy cưới cao cấp từ thương hiệu JANE Studio; TANART Bridal; AVA Bridal và voucher ưu đãi đến 5 triệu đồng có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tỏa sáng trong ngày trọng đại của bạn.

Trang trí hoa tươi tiệc cưới

Trang trí hoa tươi tiệc cưới tại Đại Hỷ Palace.

Những phong cách trang trí tiệc cưới bằng hoa tươi do Đại Hỷ và các đối tác thực hiện kết hợp cùng không gian lý tưởng sẽ làm say đắm các cặp đôi, giúp cho hôn lễ càng thêm đáng nhớ.

Món quà bất ngờ từ Đại Hỷ Palace

Đến với "Wedding Fair - Love You as Love Life", các cặp đôi không chỉ có trải nghiệm toàn vẹn về không gian cưới, dịch vụ chuyên nghiệp mà còn nhận ưu đãi độc quyền từ Đại Hỷ Palace: giảm ngay 800.000 đồng/bàn tiệc; tặng trang trí hoa tươi; thực đơn trọn gói bia nước; tặng phí phục vụ; tặng dịch vụ khai tiệc độc đáo. Ưu đãi chỉ có tại sự kiện và có điều kiện áp dụng.

Dự dạ tiệc Gala Dinner miễn phí

Thưởng thức thực đơn "thăng hoa vị giác" được tuyển chọn từ bếp trưởng Đại Hỷ Palace.

Trong dạ tiệc Gala Dinner, thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn đặc biệt do đội ngũ bếp Đại Hỷ Palace dày công chuẩn bị. Dạ tiệc là cơ hội để các cặp đôi trải nghiệm phong cách phục vụ chuyên nghiệp, không gian tinh tế sang trọng, chương trình lễ đặc sắc của Đại Hỷ Palace.

Thông tin đăng ký sự kiện:

"Wedding Fair - Love You as Love Life" diễn ra vào lúc 9h đến 20h30 ngày 4/5/2024 tại Trung tâm hội nghị yến tiệc Đại Hỷ Palace - 156 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TPHCM.

Đăng ký tham gia sự kiện miễn phí tại: https://bit.ly/LoveYouAsLoveLife hoặc tại Fanpage Đại Hỷ Palace Wedding & Convention.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 085 380 1989.