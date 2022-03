Vụ cắt "của quý" của chồng: Giá như người vợ bình tĩnh hơn!

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội Cưỡng dâm người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ Luật hình sự.

Nạn nhân của Hoan không ai khác là cháu H.T.R.L. (SN 2007) - con riêng của Hoan và chị Hà Thị N. (chị N. là vợ, đã có 2 con chung với Hoan). Hoan đã thực hiện hành vi bỉ ổi này trong suốt một thời gian dài từ 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Liên quan đến vụ việc này, TS - luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, thông tin từ phía cơ quan chức năng cho thấy hành vi của Nguyễn Văn Hoan là rất đồi bại, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội.

Đối tượng đã có hành vi giả mạo Facebook để kết bạn, lừa cháu bé gửi hình ảnh nhạy cảm rồi sử dụng hình ảnh, clip đó để cưỡng dâm cháu bé. Điều đáng nói cháu bé lại là con riêng của vợ đối tượng.

Hành vi đồi bại ấy đã khiến chị N. bức xúc, tinh thần bị kích động và khi không giữ được bình tĩnh, chị này đã ra tay cắt "của quý" của chính chồng mình.

"Nếu chị N. bình tĩnh hơn, tố cáo sự việc với cơ quan chức năng để pháp luật vào cuộc thì chị sẽ không trở thành bị can. Chị sẽ là người đại diện của bị hại là cháu bé trong vụ việc xâm hại tình dục trẻ em", luật sư Cường bày tỏ tiếc nuối.

Theo luật sư Cường, đáng lẽ ra, chị N. cần ngay lập tức có biện pháp bảo vệ con gái và can thiệp, ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục tiếp tục xảy ra, đồng thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Khi thu thập được thông tin về hành vi xâm hại tình dục, ngăn chặn hành vi này và trình báo sự việc với cơ quan chức năng thì chị đang là nạn nhân của vụ việc.

Tuy nhiên, đáng tiếc là chị đã không lựa chọn hành vi pháp luật cho phép mà lại thực hiện hành vi xâm hại đến sức khỏe của chồng, dù rằng đây là hành vi thực hiện trong tình trạng tinh thần bị kích động. Bởi vậy, vụ việc sẽ là bài học cho cả hai bên.

Luật sư Cường nhận định, trong vụ việc này, cả hai bên đều sẽ bị xử lý hình sự. Người vợ có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích, còn đối tượng Hoan sẽ bị xử lý về tội Cưỡng dâm.

Dù bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích nhưng người vợ có thể sẽ được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thực hiện hành vi phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra...

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích sâu hơn về hành vi của người vợ. Theo luật sư này, người vợ cắt "của quý" của chồng là nhằm thực hiện hành vi trả thù tàn nhẫn vào vị trí mà chị cho rằng là nguyên nhân, khởi đầu của mọi chuyện xấu xa.

Hành vi này không chỉ gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân mà còn có thể khiến nạn nhân thiệt mạng nếu như không được cấp cứu kịp thời. Việc làm này còn để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nạn nhân.

Về nguyên tắc thì sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, ai vi phạm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc người đàn ông có lỗi do đã thực hiện hành vi bạo lực gia đình, cưỡng dâm con cái hoặc ngoại tình không thể là căn cứ để hung thủ ra tay một cách tàn nhẫn.

Bởi vậy pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng một hành vi vi phạm pháp luật này để đáp trả lại một hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước đây đã có những vụ đàn ông bị vợ cắt "của quý" nhưng thường là do vợ ghen tuông, ngoại tình. Trong vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã có căn cứ cho thấy đối tượng Hoan đã thực hiện hành vi cưỡng dâm con gái riêng của vợ nên cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Hoan về tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Từ vụ việc kể trên, luật sư Đặng Văn Cường đưa ra lời khuyên, trong những trường hợp tương tự, mỗi người vợ, người mẹ cần phải bình tĩnh, thu thập các chứng cứ cần thiết để chứng minh hành vi vi phạm. Không nên vội vàng trả thù tàn nhẫn để rồi biến mình từ người đang đúng thành sai.

Vụ việc cũng là bài học cảnh tỉnh về việc quản lý trẻ em trên môi trường mạng bởi hiện tại, nhiều gia đình gần như bỏ ngỏ việc này. Nhiều trẻ em vì thế rơi vào cạm bẫy, sa ngã, bị các đối tượng lợi dụng dẫn tới các bi kịch.

"Việc giáo dục kiến thức kỹ năng cho trẻ em để phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, đặc biệt là kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường mạng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay", luật sư Cường nhấn mạnh.