Vợ chồng tự nhào đất làm nhà 2 tầng lợp cỏ tranh hệt như cổ tích ở làng quê

Căn nhà không chỉ là nơi sống lý tưởng, gần gũi thiên nhiên mà còn đảm bảo độ thoáng mát vào mùa hè, ấm áp khi mùa đông lạnh. Gia chủ không cần dùng điều hòa nhờ hệ thống địa nhiệt thông qua các ống ngầm. Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, dưới lòng đất 2m chỉ 25 độ C, không khí mát được dẫn vào phòng qua ống ngầm, nên nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài 10 độ C.