Viên kim cương lục lam hiếm được bán giá kỷ lục 17,3 triệu USD

Ocean Dream được giới chuyên môn đánh giá là viên kim cương xanh lục tự nhiên lớn nhất từng được ghi nhận.

Sắc xanh pha lục độc đáo cùng độ tinh khiết gần như hoàn hảo khiến viên đá này trở thành “báu vật” trong giới sưu tầm đá quý cao cấp.

Theo ông Rahul Kadakia, người mua cuối cùng là một nhà sưu tập tư nhân giấu tên và phiên đấu giá chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút. Nhiều chuyên gia nhận định đây là “kết quả xứng đáng với viên kim cương xanh lam hiếm nhất thế giới”.

Viên kim cương Ocean Dream vừa được bán đấu giá hơn 17,3 triệu USD (Ảnh: News).

Ocean Dream được cắt từ viên kim cương thô nặng 11,7 carat khai thác tại khu vực Trung Phi vào thập niên 1990.

Viên đá từng được bán cho một nhà sưu tập châu Á vào năm 2014 với giá khoảng 8,5 triệu USD, trước khi tiếp tục tăng giá gấp đôi trong lần đấu giá mới nhất.

Điều khiến viên kim cương trên trở nên đặc biệt nằm ở màu sắc. Trong tự nhiên, kim cương xanh lục là một trong những loại đá quý hiếm nhất thế giới, đặc biệt với kích thước trên 5 carat. Viện Smithsonian từng xếp Ocean Dream vào nhóm 8 viên kim cương hiếm nhất thế giới.

Mức giá 17,3 triệu USD của Ocean Dream tiếp tục phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường kim cương quý hiếm, nơi những viên đá độc bản không chỉ được xem là trang sức mà còn là tài sản đầu tư và biểu tượng địa vị của giới siêu giàu.

Vì sao kim cương quý hiếm luôn được săn lùng?

Theo nhiều chuyên gia thị trường xa xỉ, giá trị của kim cương quý hiếm nằm ở yếu tố khan hiếm gần như không thể tái tạo.

Viên kim cương hồng “Pink Star” từng được bán với giá hơn 71 triệu USD (Ảnh: News).

Khác với vàng - kim loại vẫn liên tục được khai thác với sản lượng lớn mỗi năm, kim cương màu tự nhiên chất lượng cao xuất hiện với tỷ lệ cực thấp trong tự nhiên. Để sở hữu một viên kim cương đạt tiêu chuẩn sưu tầm cần hội tụ hàng loạt yếu tố như màu sắc, độ tinh khiết, kích thước, kiểu cắt và nguồn gốc khai thác.

Những viên kim cương xanh, hồng hoặc đỏ tự nhiên luôn được xem là hiếm nhất thế giới.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường kim cương quý hiếm hiện hoạt động tương tự thị trường nghệ thuật hoặc đồng hồ sưu tầm cao cấp. Giá trị không phụ thuộc đơn thuần vào nguyên liệu mà bị chi phối mạnh bởi độ hiếm và nhu cầu sở hữu của giới siêu giàu toàn cầu.

Kim cương không còn chỉ là trang sức

Trong nhiều năm gần đây, kim cương quý hiếm ngày càng được xem là một dạng tài sản đầu tư.

Bà Lauren Sánchez Bezos (vợ tỷ phú Jeff Bezos) là một người có đam mê mạnh mẽ với túi xách, đồng hồ và trang sức cao cấp (Ảnh: Getty).

Theo các nhà phân tích thị trường xa xỉ, giới siêu giàu thường tìm tới kim cương màu hiếm như một công cụ lưu giữ tài sản trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Những viên đá quý lớn có thể dễ dàng vận chuyển, cất giữ nhưng vẫn mang giá trị rất cao.

Báo cáo của Knight Frank cho thấy nhóm tài sản xa xỉ sưu tầm như kim cương màu, đồng hồ hiếm, túi Hermès hay rượu vang cao cấp đã tăng giá đáng kể trong hơn một thập kỷ qua nhờ nhu cầu ngày càng lớn từ giới tài phiệt.

Nhiều viên kim cương nổi tiếng từng được bán với mức giá hàng chục triệu USD tại các nhà đấu giá như Sotheby's và Christie’s. Năm 2017, viên kim cương hồng “Pink Star” được bán với giá hơn 71 triệu USD, trở thành một trong những viên đá quý đắt nhất lịch sử đấu giá.

Thú sưu tầm của giới siêu giàu

Theo các chuyên gia nghiên cứu hành vi tiêu dùng xa xỉ, thú sưu tầm kim cương còn phản ánh tâm lý muốn sở hữu “thứ không ai có”.

Đeo trang sức kim cương là một cách để thể hiện gu thời trang và đẳng cấp của giới thượng lưu, ngôi sao nổi tiếng thế giới (Ảnh: Getty).

Trong giới tài phiệt, giá trị lớn nhất đôi khi không nằm ở mức giá mà ở sự độc bản. Một viên kim cương màu tự nhiên vài chục carat có thể là duy nhất trên thị trường suốt nhiều năm.

Không ít gia tộc giàu có trên thế giới xem kim cương như “di sản truyền đời”, được lưu giữ qua nhiều thế hệ giống các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Các chuyên gia cho rằng tầng lớp siêu giàu hiện có xu hướng chi tiêu cho những món đồ mang tính biểu tượng và giá trị dài hạn thay vì tiêu dùng đại trà.

Biểu tượng của quyền lực và địa vị

Không chỉ mang giá trị vật chất, kim cương quý hiếm còn gắn chặt với văn hóa quyền lực và địa vị xã hội.

Từ hoàng gia châu Âu tới giới tỷ phú hiện đại, kim cương luôn được xem là biểu tượng của sự giàu có tối thượng. Trong vài năm gần đây, kim cương màu tự nhiên tiếp tục trở thành phân khúc được săn lùng mạnh nhất trên thị trường đá quý cao cấp.

Giới phân tích nhận định sức hút của kim cương quý hiếm sẽ còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế.

Với nhiều nhà sưu tầm, những viên đá như Ocean Dream không chỉ là món trang sức xa xỉ mà còn là biểu tượng quyền lực, tài sản lưu giữ giá trị và dấu ấn đẳng cấp của giới siêu giàu toàn cầu.