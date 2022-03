Vì mầm xanh Việt Nam - trao tặng 1400 ly sữa Goldilac Grow tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng sữa cho bệnh nhi trong bối cảnh đại dịch

Chương trình Vì mầm xanh Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động vì xã hội của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ F2B. Mục tiêu hàng đầu của chương trình là đồng hành, mang đến nguồn dinh dưỡng trọn vẹn nhất cho trẻ em suy dinh dưỡng, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó giúp tăng cơ hội phục hồi sau điều trị bệnh của các em nhỏ, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của sữa dinh dưỡng đối với trẻ em trong quá trình chữa trị.

Ông Đỗ Đăng Dương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ F2B cho biết: "Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, trẻ em là đối tượng cần được nhiều sự quan tâm hơn hết. Đặc biệt là nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang chiến đấu với bệnh tật. Các bé có nền tảng sức khỏe yếu lại không được chú trọng bổ sung đầy đủ chế độ dinh dưỡng cần thiết nên đa số các em đều rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, thậm chí không đảm bảo sức khỏe điều trị bệnh." Từ đó, chương trình Vì mầm xanh Việt Nam đã được phát động và Bệnh viện nhi trung ương là điểm đến đầu tiên.

Trong chuỗi hoạt động này, hãng sữa Goldilac Grow đã cùng Bệnh viện nhi trung ương trao đến 50 phần quà vật chất tương đương với 1400 ly sữa đến các em bệnh nhi. Đây là món quà thiết thực, giúp các bé bổ sung nguồn dinh dưỡng đầy đủ góp phần chống chọi lại bệnh tật trong suốt thời gian dịch bệnh Covid đang diễn biến khó lường.

Là 1 trong 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện nhi trung ương được nhận hỗ trợ từ hãng sữa Goldilac Grow, chị Hoàng Thị Thắm (32 tuổi - Thanh Hóa) không giấu được xúc động chia sẻ: "Cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm và tặng quà cho gia đình chúng tôi. Thật sự, sữa với con tôi là món quà rất quý giá để cháu có đủ nguồn dinh dưỡng và sức khỏe để tiếp nhận điều trị."

Hơn lúc nào hết, các em rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ tất cả cộng đồng, doanh nghiệp. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ F2B đã và đang nhanh chóng triển khai rộng rãi chương trình Vì mầm xanh Việt Nam trên các bệnh viện khác trên toàn quốc.

Sữa non tổ yến Goldilac Grow - giải pháp hàng đầu cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân

Trải qua một quá trình dài được các chuyên gia nghiên cứu kĩ lưỡng về công thức, thành phần phù hợp với thể trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam - Sữa non tổ yến Goldilac Grow là sản phẩm hàng đầu hiện nay giúp cải thiện biếng ăn và chậm tăng cân.

Goldilac Grow là sự kết hợp hoàn hảo của bộ 3 thành phần có giá trị dinh dưỡng cao:

- Sữa non 24H: Được nhập khẩu chính ngạch từ Mỹ và đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Sữa non 24H giúp cung cấp hàm lượng protein cao gấp 5 - 6 lần so với sữa bò thông thường.

- Tinh chất yến sào: Được khai thác trực tiếp tại vùng nuôi yến nổi tiếng nhất tại tỉnh Khánh Hòa. Trong thành phần yến sào chứa 18 yếu tố vi lượng cùng 32 loại khoáng chất, vitamin quan trọng với cơ địa trẻ biếng ăn giúp trẻ tăng khẩu vị ngon miệng, tăng hấp thu dưỡng chất và tăng cường sức đề kháng.

- Đạm Whey: Là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm sữa dành cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân. Đạm Whey giúp bổ sung dinh dưỡng, năng lượng giúp trẻ tạo đà tăng cân đều đặn và góp phần tăng cường hệ miễn dịch.

Đồng thời, sữa non tổ yến Goldilac Grow đang là sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ Nano lượng tử giúp tăng đến 3 lần khả năng hấp thu dưỡng chất vào cơ thể trẻ suy dinh dưỡng. Nhờ quá trình phân tách hạt dưỡng chất thành các phân tử Nano siêu nhỏ, sữa non tổ yến Goldilac Grow không xảy ra hiện tượng vón cục, lắng cặn sau khi pha.

Đây là sản phẩm an toàn, hiệu quả đối với trẻ suy dinh dưỡng, đã được Bộ y tế cấp phép lưu hành trên thị trường. Trong tương lai, công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ F2B hy vọng sẽ được đồng hành với các tổ chức y tế, thiện nguyện nhiều hơn nữa trong các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

