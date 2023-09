U50 giả hot girl lừa 12 tỷ đồng: Chuyên gia chỉ quái chiêu của siêu lừa

Tháng 8/2022, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, hộ khẩu Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiếu lập các Facebook giả mạo là các hot girl để làm quen nam giới rồi lừa tiền (Ảnh: Công an huyện Thạch Hà).