Tùng Dương 20 năm ca hát: Sức nóng của ngôi sao không ngừng tỏa sáng

Dấu ấn của đêm nhạc

Tùng Dương xây dựng một chương trình khá dài hơi với gần 30 ca khúc được trình diễn liên tục và không có sự dẫn dắt của MC. Một hành trình âm nhạc với những chặng đường rõ nét, gắn liền với từng bước tiến trong sự nghiệp của anh.

Tùng Dương dẫn dắt khán giả bằng "quả cầu âm nhạc" trong live concert kỷ niệm 20 năm ca hát của anh (Ảnh: NVCC).

Trong chùm ca khúc đầu tiên, Tùng Dương thể hiện vẻ đẹp của một giọng hát tình cảm. Đây là phần giúp anh nhận được tình cảm của các khán giả lớn tuổi. Đặc biệt khi Tùng Dương kết thúc câu cuối cùng trong bài hát Mẹ tôi (Trần Tiến), có khán giả đã không cầm được nước mắt. Trong các ca khúc Một mình (Thanh Tùng), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn), Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang)... Tùng Dương thể hiện cá tính riêng biệt và điểm nhấn lớn nhất là chất "tình" sâu và đời trong giọng hát của mình.

20 năm nhìn lại, Tùng Dương dành những lời tri ân đầy cảm xúc đến những người thầy đã dìu dắt anh vào nghề ca hát, đó là cố nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Trần Tiến, NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Lê Minh Sơn...

Một thực thể âm nhạc hoang dại và phi giới tính

Khi những thanh âm có chuông và mõ cất lên, đèn sáng và khói bay, khoác lên Tùng Dương một chiếc áo choàng lấp lánh là anh có thể hoàn toàn "nhập đồng". Kể từ đó, Tùng Dương đưa mọi người đến quả cầu âm nhạc của anh, cuồn cuộn chảy và không ngừng lại.

Những miêu tả ấy thuộc về chương âm nhạc thứ 2 của concert mà khởi đầu là Mưa bay tháp cổ của nhạc sĩ Trần Tiến. Cái mạnh của Tùng Dương là tình thì rất tình, nhưng điên thì rất điên. Anh có năng lực đẩy cảm xúc của khán giả tới những thái cực cao nhất.

Các ca khúc Giăng tơ (Lưu Hà An), Trên Đỉnh Phù Vân (Trần Tiến)... đã đưa người nghe như thoát hoàn toàn khỏi thực tại. Anh hạnh phúc trên sân khấu khi trở về với bản ngã: Một thực thể âm nhạc hoang dại và phi giới tính.

Tùng Dương "phiêu" khi thể hiện ca khúc Giăng tơ (Lưu Hà An), Trên Đỉnh Phù Vân (Trần Tiến)... (Ảnh: NVCC).

Ở phần 3, sân khấu dành cho những bản tình ca thanh xuân với loạt ca khúc cho thấy một Tùng Dương trẻ trung, cập nhật với các xu hướng mới mẻ của âm nhạc đương thời. Đây không phải là phần quan trọng nhất, nhưng cũng là phần thú vị và cho thấy một Tùng Dương đã thoát khỏi sự "ngoan cố" đến cực đoan của thập niên đầu tiên vào nghề.

Anh sẵn sàng làm mới bản thân, đón những luồng gió tươi trẻ để thay đổi khẩu vị cho những khán giả cũ, đồng thời tìm kiếm lứa công chúng mới. Đó cũng là điều giúp Tùng Dương có khán giả là người cao tuổi, trung niên và gen Z.

Khi những ca khúc hit trên thị trường như Ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức), Nàng thơ (Hoàng Dũng), Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh) cất lên, cả sân khấu biến thành một bầu trời sao với sự hưởng ứng của khán giả.

Chân trời âm nhạc của Tùng Dương

Trong phần cuối của đêm nhạc, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Tùng Dương đang khao khát khám phá tiếp những chân trời âm nhạc mới.

Anh thử sức với các tác phẩm giao thoa cổ điển và rock cuồng nhiệt. Điểm nhấn của phần này chính là màn song ca The Phantom of the opera với giọng soprano Đào Tố Loan. Một bên cuộn chảy như nước, một bên bùng cháy như lửa, tất cả tạo nên không gian âm nhạc cuồn cuộn say mê. Với ca khúc tự sáng tác "Gieo mầm", Tùng Dương muốn lan tỏa những thông điệp tích cực đến người nghe, đồng thời cũng ngầm hé lộ anh đang gieo trồng vụ mùa âm nhạc mới của mình.

Trên sân khấu 20 năm ca hát, Tùng Dương đã mời Thanh Lam và Hà Trần - 2 diva đang trong độ chín của sự nghiệp và cuộc đời; một Uyên Linh với giọng hát có thể biểu đạt xúc động vẻ đẹp của những tan vỡ, nghi ngại trong tình yêu; một Hà Lê đầy hơi thở hiện đại. Ngoài ra còn có tay ghi ta cự phách của ban nhạc Ngũ Cung - Trần Thắng trong màn góp lửa cuồng nhiệt "Gieo mầm".

Liveshow 20 năm của Tùng Dương thành công ngoài sự nỗ lực của chủ nhân còn là những bản phối sáng tạo của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, sự góp sức của đạo diễn ánh sáng Trường Râu và công nghệ 3D mapping của visual Vỹ Vflash.

Ca sĩ Hà Trần song ca cùng với Tùng Dương (Ảnh: NVCC).

Tùng Dương song ca cùng Uyên Linh trong live concert của anh (Ảnh: NVCC).

2 thập kỷ liên tục hoạt động, không ngừng sáng tạo, không ngừng tỏa sáng, Tùng Dương cho thấy sự sáng tạo, cháy hết mình và thành công của người nghệ sĩ.

Trên con đường nhiều chông gai đó, như Tùng Dương chia sẻ, điều khó khăn nhất là phải cân đối giữa nghệ thuật và cuộc đời. Với Tùng Dương, nguyên tắc sống còn là không ngừng thay đổi và tìm kiếm những điều mới mẻ. Nhưng những khán giả lâu năm và yêu tiếng hát của anh một cách sâu sắc tin rằng chỉ cần Tùng Dương nhìn sâu vào thế giới của chính anh, chạm tới một bản ngã sinh động và có năng lực biến ảo khôn lường là khi anh có thể mở ra những chân trời nghệ thuật bất tận.

Concert Tùng Dương được tài trợ chính thức bởi thương hiệu bia Trúc Bạch - dòng sản phẩm bia cao cấp đến từ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Thương hiệu bia Trúc Bạch đã có bề dày lịch sử hình thành, phát triển với hơn 130 năm gắn liền cùng thăng trầm của Thủ đô Hà Nội. Sở hữu chất men bia "kiệt tác" cùng hành trình lịch sử, thương hiệu bia Trúc Bạch tiếp nhận sự ủng hộ đông đảo từ người tiêu dùng và được yêu mến trong tâm trí người dân Thủ đô.