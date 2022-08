Tự tin dáng xinh, thoải mái đến trường

Tuổi teen là lứa tuổi thay đổi nhanh chóng về tâm sinh lý khiến bố mẹ lẫn chính các bạn trẻ cũng có những lúc bối rối. Nhất là với các bạn gái trẻ, cơ thể có sự thay đổi rõ rệt nên rất cần sự tư vấn, quan tâm hướng dẫn của người lớn. Một trong những vấn đề đó là chuyện "nhỏ mà không nhỏ" - lựa chọn nội y. Vì đang trong độ tuổi phát triển và hoạt động nhiều nên chọn mặc nội y chất lượng, an toàn cho sức khỏe, có kiểu dáng phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp bạn gái tự tin hơn với vóc dáng của mình.

Nội y may từ chất liệu cotton thoáng mát, thấm hút tốt và thân thiện với làn da sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái trẻ. Bon Bon Underwear đã đặc biệt cho ra đời dòng sản phẩm Bon Bon Basic với thiết kế tinh tế, chất liệu cotton cao cấp an toàn cho sức khỏe làn da vùng nhạy cảm. Các sản phẩm nội y của Bon Bon Basic có kiểu dáng đơn giản nhưng được cắt may tỉ mỉ, tạo dáng nâng đỡ tốt cho bầu ngực. Đồng thời, chất liệu cottton cao cấp mang lại hiệu quả co giãn tốt, thoáng mát giúp người mặc thoải mái trong suốt ngày dài hoạt động.

Mẫu thiết kế mới BSCB2301 của dòng Bon Bon Basic ra mắt đúng dịp "back to school" năm nay sẽ là chiếc áo "must-have" trong tủ đồ nội y của các bạn gái. Sự thoải mái đến từ chất liệu cotton cùng kỹ thuật cắt cúp khéo léo sẽ mang lại cho bạn cảm giác mềm mại êm ái như làn da thứ hai. Áo có dây vai tháo rời tiện lợi cho bạn gái tha hồ kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Đồng bộ cùng BSCB2301 chính là 2 mẫu quần lót BSCS6001 và BSCS6002 cũng được may từ chất liệu cotton cao cấp, độ thoáng khí và hút ẩm tốt, co giãn đa chiều và an toàn cho vùng nhạy cảm khi mặc trong thời gian dài.

Kiểu dáng BSCB2301 đơn giản nhưng tinh tế, dễ dàng kết hợp với mọi trang phục.

Với tinh thần "mặc đồ mình thích, làm điều mình yêu", các sản phẩm khác trong dòng Bon Bon Basic đều có điểm chung là mang lại cảm giác tự tin, thoải mái cho bạn gái. Từ các thiết kế không gọng thích hợp cho các bạn gái có bầu ngực đầy đặn như BSCB8001, BSCB6302, BSCB6301 cho đến những mẫu áo có gọng cơ bản BSCB3301, BSCB3501 sẽ giúp bạn gái dễ dàng lựa chọn được mẫu áo hợp dáng nhất. Tự tin khi mặc đi học, đi chơi, đi làm và thoải mái khi mặc ở nhà, tập thể dục, vận động nhẹ nhàng…, đó chính là Bon Bon Basic.

BSCB6302 không gọng, cúp lớn mang lại sự thoải mái tới cho nàng ngực đầy.

BSCB3501 nâng đỡ ngực tự nhiên, cúp lượn sóng mềm mại phù hợp mặc với áo dài.

Đồng hành cùng các bạn nữ sinh trong mùa tựu trường năm nay, Bon Bon Underwear mang đến chương trình khuyến mãi "Back to school" cực hấp dẫn trong thời gian từ 05/08 đến 25/08/2022. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm 30% khi mua các mã quần cotton SV6015, SV6016, hoặc áp dụng ngày voucher giảm giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng cho các đơn hàng mua sản phẩm Bon Bon Basic.

Đặc biệt, Bon Bon Underwear còn có chương trình ưu đãi "Cặp đôi vàng" dành cho dòng sản phẩm Bon Bon Premium: Giảm 25% khi mua 2 sản phẩm cao cấp cùng loại. Và thêm một món quà nhỏ khác mà Bon Bon dành tặng cho khách hàng là những chiếc túi canvas xinh xắn khi mua hàng với hóa đơn 700.000 đồng. Chương trình quà tặng này sẽ kéo dài đến 30/08/2022.

Với mong muốn mang đến cho phụ nữ Việt những mẫu nội y hợp dáng, giúp nàng xinh đẹp từ bên trong, chủ động nắm bắt hạnh phúc, Bon Bon Underwear đã liên tục chăm chút, cho ra đời nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Bon Bon Basic là dòng sản phẩm đơn giản và tinh tế, mang đến cho các bạn gái trẻ lựa chọn hoàn hảo cho một ngày năng động. Hãy bắt đầu một năm học mới với thật nhiều năng lượng và tự tin với Bon Bon Basic nhé!

