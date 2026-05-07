Từ một video, người phụ nữ Nghệ An tìm lại gia đình sau 3 thập kỷ

Những ngày qua, một video ghi lại hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi tại Trung Quốc mong muốn tìm lại người thân ở Nghệ An đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Người phụ nữ trong video là bà Nguyễn Thị Minh, khoảng 70 tuổi, quê huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An.

Bà Minh sang Trung Quốc vào khoảng năm 1993-1994. Từ đó đến nay, bà hoàn toàn mất liên lạc với gia đình ở quê nhà.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Minh thời điểm sang Trung Quốc vào khoảng năm 1993-1994 được người thân lưu giữ lại (Ảnh: Gia Gia).

Điều khiến nhiều người xúc động là dù đã lưu lạc hơn 3 thập kỷ nơi đất khách, bà Minh vẫn nhớ rõ quê quán và tên từng người thân trong gia đình.

Trong video, bà Minh cho biết bố tên Thạch, mẹ là Nguyễn Thị Nhỏ; chị gái tên Nguyễn Thị Liên, anh trai là Nguyễn Sĩ Đức (đã qua đời). Trước khi sang Trung Quốc, bà có hai người con là Võ Thị Hằng (SN 1972) và Võ Hữu Mạnh.

Do địa giới hành chính huyện Đô Lương (cũ) nay đã thay đổi qua nhiều lần sáp nhập nên việc xác minh thông tin gặp không ít khó khăn. Người đăng tải video đã kêu gọi cộng đồng mạng, đặc biệt là người dân Nghệ An chia sẻ thông tin để giúp bà Minh tìm lại gia đình.

Từ một video ngắn trên mạng xã hội, hành trình tìm người thân của bà Minh bất ngờ xuất hiện tia hy vọng.

Chỉ sau ít giờ chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm đồng hương Nghệ An, thông tin đã đến được với gia đình bà Minh.

Bà Nguyễn Thị Minh hiện sinh sống tại Trung Quốc (Ảnh: Gia Gia).

Dưới phần bình luận của video, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra bà Minh và cung cấp thông tin về thân nhân. Đáng chú ý, tài khoản mang tên Võ Thị Hằng xác nhận: “Đúng rồi cháu. Mẹ ruột của cô. Cô là Võ Thị Hằng”.

Sau khi chị Hằng xác nhận thông tin người phụ nữ xuất hiện trên video hàng loạt lời chúc mừng, động viên được cộng đồng mạng gửi tới gia đình.

Tài khoản Phạm Hằng chia sẻ: “Chúc mừng gia đình bạn đã nhận được thông tin của mẹ. Tối qua mình thấy người Việt sống bên Trung Quốc đăng tin, nên tìm và chia sẻ lên các hội nhóm Đô Lương. May mắn là thông tin đã đến được với gia đình”.

Tài khoản đăng tải video cũng phản hồi: “Chúc mừng cô được đoàn tụ cùng gia đình mình ạ”.

Theo thông tin chị Hằng cung cấp, gia đình trước sinh sống ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương cũ, Nghệ An, giờ là xóm Văn Khuê, xã Thuần Trung, Nghệ An.

Chị Võ Thị Hằng xác nhận người phụ nữ trong video chính là mẹ ruột của mình sau hơn 30 năm xa cách (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Võ Thị Hằng - con gái bà Minh - xúc động xác nhận: “Gia đình tôi nhận được thông tin rồi. Đúng là mẹ tôi. Tôi đang nhờ kết nối để xin cách liên lạc với mẹ".

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ sau hơn 30 năm xa cách. Chị và các thành viên trong gia đình mong sớm liên lạc được với bà Minh và đón mẹ trở về quê hương sau nhiều năm lưu lạc.