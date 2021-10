Tự chủ tài chính, an nhiên vui sống

Dân trí Trong bối cảnh dịch bệnh với những diễn biến khó lường, có một quỹ dự phòng để giữ vững an toàn tài chính, ổn định cuộc sống, an yên là ao ước của mọi người".

Đầu tư tài chính an toàn - "lợi đơn lợi kép"

Thắng và Hoài là cặp vợ chồng trẻ kết hôn được 5 năm và có một con trai 3 tuổi. Hai vợ chồng hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh với tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Sau khi mua được căn hộ chung cư từ tiền tích cóp và hỗ trợ của hai bên nội ngoại, mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt, họ cũng để dành được một khoản tiền tiết kiệm. Trong khi Thắng muốn mạo hiểm góp vốn làm ăn với bạn thì Hoài lại muốn "giữ chặt" tiền bằng cách gửi tiết kiệm ngân hàng, dù lãi suất sinh lợi không cao nhưng an toàn.

Mới đây từ một người bạn, họ biết đến một giải pháp vẹn toàn hơn khi vừa có thể đầu tư vừa tiết kiệm, mà lại còn bảo vệ cả hai vợ chồng nếu không may gặp sự cố về sức khỏe, tai nạn. Hai vợ chồng đã đồng thuận lựa chọn giải pháp tham gia gói bảo hiểm nhân thọ (BHNT) sau khi cân nhắc các ưu điểm trên.

Khác với mục đích của vợ chồng Thắng và Hoài, anh Võ Thành An (47 tuổi, Đà Nẵng) tham gia BHNT từ gần 7 năm trước, chỉ đơn giản vì nể tình người bạn đã nhiệt tình tư vấn và thấy phí đóng cũng hợp lý, có thể xem như một khoản để dành. Chính anh cũng không ngờ nhờ gói bảo hiểm này, dù không may mắc bệnh ung thư vòm họng nhưng anh đã chiến thắng bệnh tật với một tâm thế vững vàng hơn, trong khi nhiều bệnh nhân ung thư khác kiệt quệ cả tinh thần, thể chất lẫn tài chính trong quá trình điều trị căn bệnh quái ác. "Lúc biết mình mắc bệnh, tôi cũng suy sụp vì lo và thương vợ con vất vả. Nhưng rồi cả nhà động viên còn nước còn tát, dù sao mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người mắc bệnh mà không có điều kiện chữa. Nếu không nhờ số tiền công ty bảo hiểm chi trả, gia đình tôi cũng khó lòng vượt qua biến cố vì chi phí điều trị khá lớn, con cái đều đang tuổi ăn học", anh tâm sự.

Chìa khóa "an nhiên vui sống"

Hiện nay, nhiều người trẻ có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư để gia tăng cơ hội "tiền sinh ra tiền" như: gửi tiết kiệm ngân hàng, đầu tư bất động sản, chứng khoán, dự trữ vàng, trái phiếu... Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, người dân cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức trước khi quyết định đầu tư, bởi mỗi kênh đầu tư đều tiềm ẩn những rủi ro riêng. Những kênh đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lợi nhuận cao tại một số thời điểm nhưng rủi ro khá lớn, nhất là với thị trường nhiều biến động như Việt Nam hiện nay.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều người tìm đến một kênh bảo vệ tài chính và đầu tư an toàn khác là BHNT. Các sản phẩm BHNT thế hệ mới, hội đủ các yếu tố bảo vệ - tiết kiệm - đầu tư thường được đa số lựa chọn. Ưu điểm của các sản phẩm này là vẫn mang đầy đủ ý nghĩa nhân văn của BHNT - bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng và gia đình khi gặp rủi ro về sức khỏe, sinh mệnh, đồng thời mang đến cho khách hàng giải pháp sinh lời hiệu quả từ các hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm cam kết mức lãi suất đầu tư tối thiểu, giúp khách hàng giảm thiểu những rủi ro đầu tư và duy trì kế hoạch tài chính ổn định. Do đó, việc tham gia một giải pháp BHNT với mức phí hàng năm chiếm từ 10-15% tổng thu nhập được xem là giải pháp đảm bảo an toàn tài chính cho mỗi gia đình.

"An Tâm Song Hành" là một trong những sản phẩm BHNT thế hệ mới của Dai-ichi Life Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường đã nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo khách hàng. Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ bạn và gia đình toàn diện trước nhiều rủi ro khó lường trong cuộc sống, An Tâm Song Hành còn có thêm nhiều ưu điểm vượt trội như: Thời hạn bảo vệ dài nhất thị trường, lên đến 100 tuổi; Tuổi tham gia bảo hiểm được mở rộng từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi… Đáng chú ý là lựa chọn Song hành bảo vệ dành cho Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do tai nạn - bảo vệ thêm một người thân mà không cần đóng thêm phí, miễn thẩm định sức khỏe cho Người được song hành bảo vệ, giúp bạn chủ động bảo vệ cho chính mình mà vẫn thể hiện sự quan tâm trọn vẹn dành cho người thân yêu.

Đặc biệt, đồng tiền tiết kiệm của bạn được tích lũy an toàn và hiệu quả thông qua các hoạt động đầu tư minh bạch của quỹ Liên kết chung. Đồng thời, khi duy trì việc đóng phí đều đặn, Giá trị Tài khoản Hợp đồng của bạn sẽ được gia tăng đáng kể với các khoản thưởng ngắn và dài hạn thông qua các quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng và Thưởng gắn bó dài lâu.

Có thể nói, sản phẩm "An Tâm Song Hành" là giải pháp trọn vẹn cho "bài toán" tài chính gia đình, giúp bạn giảm bớt những nỗi lo âu, áp lực về tài chính để tận hưởng hạnh phúc bên người thân yêu. Đó cũng là cách để bạn bảo vệ, trao gửi yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến những người thân yêu giữa cuộc sống đầy biến động khôn lường.

Trường Thịnh