Trường mầm non Hà Linh - ngôi trường của những em bé hạnh phúc

Với mong muốn được xây dựng một hệ thống trường mầm non chất lượng cao tại chính quê hương mình, Công ty TNHH Giáo dục Hà Linh và Hiệu trưởng Vũ Quỳnh Trang đã xây dựng nên một trường mầm non với cơ sở vật chất hiện đại bởi chương trình học ưu việt bậc nhất thành phố cảng Hải Phòng, dưới đây là hướng đi mà chị Trang cùng tập thể trường mầm non Hà Linh cam kết mang đến cho quý phụ huynh và học sinh.

Chia sẻ về định hướng kinh doanh

Mở trường mầm non cũng là một ngành kinh doanh, thường thì các doanh nghiệp sẽ ưu tiên mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, nhưng mầm non là một ngành kinh doanh đặc biệt, theo chia sẻ của chị Quỳnh Trang: "Tôi và nhà trường luôn đặt chất lượng và trải nghiệm của học sinh lên hàng đầu, bởi môi trường học tập tốt là yếu tố then chốt giúp các em phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần". Tôi luôn quan niệm: "một hệ thống giáo dục thành công là đào tạo ra được thế hệ trẻ tự lập, tự tin, giàu lòng biết ơn và tình yêu thương. Đó cũng chính là kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động chăm sóc và giáo dục của nhà trường".

Khi được hỏi về dự định khi Trường mầm non Hà Linh chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2022, chị cho biết sẽ nỗ lực hết sức cùng đồng đội đưa Hà Linh trở thành trường mầm non uy tín Top đầu Hải Phòng trong thời gian tới.

Chương trình học

Với phương pháp giáo dục hiện đại cùng giá trị cốt lõi theo đuổi là: "tôn trọng - yêu thương - thấu hiểu - dẫn dắt", các giáo viên của Hà Linh không ngừng tìm hiểu và xây dựng những lộ trình học tập phù hợp với khả năng riêng của từng bé, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân trẻ và giúp trẻ phát triển tốt nhất về mọi mặt.

Đặc biệt tại Hà Linh, chúng tôi chú trọng giúp trẻ phát huy kỹ năng tự phục vụ để giúp con tự lập, tạo nhiều môi trường năng khiếu để các con tự tin thể hiện tài năng và các dự án giáo dục đạo đức ngay từ độ tuổi mầm non, từ đó con sẽ hình thành nhân cách giàu lòng biết ơn và tình yêu thương từ thuở nhỏ.

Cơ sở vật chất

Với diện tích 4000 m2, đầy đủ các phòng chức năng: Phòng năng khiếu, xưởng nghệ thuật, sân chơi trong nhà, sân chơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa, … Trường mầm non Hà Linh tự hào là một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Hải Phòng. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ đồ dùng, công cụ học tập, thiết kế tiện nghi, an toàn, hiện đại giúp con thỏa sức trải nghiệm, vui chơi, sáng tạo.

Đội ngũ giáo viên

Giáo viên mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định việc học tập và phát triển của trẻ. Nhận thức được điều này, ngoài việc tuyển chọn khắt khe về trình độ chuyên môn, bằng cấp của đội ngũ giáo viên, đảm bảo 100% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên và đã qua đào tạo về phương pháp giáo dục sớm Montessori, và các cô giáo của Hà Linh đều thường xuyên được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

Đặc biệt, đội ngũ giáo viên trẻ gần gũi, thân thiện, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết luôn tìm tòi các phương pháp dạy trẻ phù hợp và thay đổi các hoạt động tránh sự nhàm chán, đem lại cho các con cảm giác an toàn và vui thích khi đến lớp.

Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ đối với trẻ ở độ tuổi mầm non, vì đây là giai đoạn trẻ cần bổ sung nhiều năng lượng và hấp thu các chất dinh dưỡng để chuẩn bị cho giai đoạn trưởng thành. Vì vậy, các sản phẩm được sử dụng tại Trường mầm non Hà Linh đều được ký kết với công ty cung cấp thực phẩm uy tín và mỗi khẩu phần của trẻ đều được chuyên viên dinh dưỡng lên thực đơn để đảm bảo lượng dinh dưỡng cân đối nhất cho trẻ.

"Với sứ mệnh mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho các em bé, Hà Linh luôn nỗ lực hết mình, trân trọng từng phụ huynh, lắng nghe từng đứa trẻ để thực sự trở thành một ngôi trường của những em bé hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười, tình yêu thương và lòng biết ơn." - CEO Vũ Quỳnh Trang cho biết thêm.