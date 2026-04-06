Trung Quốc: Bức phác họa đặc biệt giúp tóm gọn nữ tội phạm lẩn trốn 20 năm

Gần đây, Cục Công an thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết, đã bắt giữ nghi phạm họ Tạ, biệt danh "dì Mai" - nữ tội phạm nguy hiểm lẩn trốn hơn 20 năm. "Dì Mai" là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trẻ em những năm 2003-2005.

Theo điều tra, “dì Mai” từng sử dụng tên giả Phan Đông Mai, danh tính thật trước đó không rõ ràng. Đối tượng thường ngụy trang dưới vỏ bọc “bà mối”, tạo dựng hình ảnh hiền lành để dễ dàng tiếp cận và đánh lừa các gia đình.

Giai đoạn 2003-2005, tại Quảng Châu, hàng loạt trẻ em bất ngờ mất tích khiến nhiều gia đình rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu hành trình tìm con trong nước mắt.

Nỗ lực tìm kiếm và giải cứu nạn nhân được duy trì suốt nhiều năm, với sự tham gia của lực lượng chức năng và cộng đồng.

Chân dung đối tượng "dì Mai" được cựu cảnh sát Lâm phác họa (Ảnh: 163).

Đến năm 2016, cảnh sát đã lần ra dấu vết của nhóm tội phạm này, trong đó nghi phạm tên Trương khai rằng, nhóm này đã bắt cóc 9 bé trai. Trương cũng cho biết, kẻ cầm đầu thực chất là một phụ nữ có biệt danh “dì Mai”. Người này chịu trách nhiệm tổ chức nguồn trẻ em, sau đó giao cho các đầu mối đem bán để hưởng lợi nhuận.

Trong quá trình điều tra, từ lời khai của Trương, cảnh sát đã dựng chân dung phác họa “dì Mai”. Tuy nhiên, nhân vật này vẫn là một ẩn số trong thời gian dài.

Thậm chí, từng xuất hiện nghi vấn “dì Mai” không phải là một cá nhân cụ thể mà là một tổ chức. Trên mạng xã hội, nhiều phiên bản chân dung khác nhau được lan truyền, càng làm tăng thêm sự hoang mang.

Năm 2019, cảnh sát Quảng Châu tiếp tục tìm đến người đồng nghiệp về hưu họ Lâm nhờ người này dựng lại chân dung “dì Mai”.

Ông Lâm có nhiều kinh nghiệm về phác họa chân dung tội phạm, có ông nội là một họa sĩ. Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, ông Lâm kể rằng, ông gặp không ít khó khăn khi phác họa chân dung “dì Mai” bởi không có bất kỳ hình ảnh trực quan nào, không camera ghi lại khuôn mặt, thậm chí không có cả thông tin giấy tờ tùy thân.

Manh mối duy nhất đến từ lời kể của một người đàn ông lớn tuổi - từng sống chung với “dì Mai” hơn 2 năm và con gái của ông này. Cựu cảnh sát Lâm đã từ Tế Nam đến Quảng Châu, ngồi đối diện người đàn ông này để nghe mô tả tỉ mỉ về ngoại hình của nghi phạm.

Theo lời kể, “dì Mai” cao khoảng 1,5m, khuôn mặt to, cánh mũi rộng, môi dày, miệng lớn, đôi mắt hơi xếch hình tam giác.

Người đàn ông cũng cho biết, người phụ nữ này rất giỏi giao tiếp. Thỉnh thoảng bà ta đưa một đứa trẻ về nhà, nói là con của em trai, dùng kẹo để dỗ dành không cho trẻ khóc.

Từ những chi tiết đó, cựu cảnh sát Lâm tỉ mỉ phác họa từng nét. Mỗi lần hoàn thành, ông lại đưa cho nhân chứng xem, nếu chưa giống thì xóa đi vẽ lại. Tổng cộng chỉnh sửa 4-5 lần trong gần 4 giờ.

Cuối cùng, người đàn ông gật đầu, cho rằng bức vẽ giống tới 90%. Con gái ông cũng xác nhận mức độ tương đồng.

Cựu cảnh sát có tài phác họa chân dung qua lời kể (Ảnh: Sina).

Bức chân dung sau đó được gia đình các nạn nhân mang đi dò hỏi tại những khu vực như Tăng Thành, Tử Kim - nơi “dì Mai” từng hoạt động. Nhiều người dân địa phương lập tức nhận ra, cho rằng đó chính là người phụ nữ tự xưng “A Mai”.

Tuy nhiên, nhận diện được là một chuyện, bắt giữ lại là chuyện khác. Tháng 4/2023, các đối tượng trong vụ án đã bị thi hành án tử hình. Tuy nhiên, “dì Mai” vẫn bặt vô âm tín, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc.

Vụ án có sự tiến triển khi đến năm 2025, tổ chuyên án phát hiện một phụ nữ họ Tạ có đặc điểm trùng khớp với chân dung nghi phạm. Qua xác minh, cảnh sát xác định người này chính là “dì Mai”. Nữ tội phạm cuối cùng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc “dì Mai” sa lưới mang lại hy vọng cho nhiều gia đình, nhưng cũng gợi lại những ký ức đau đớn kéo dài suốt hàng chục năm.

Ông Chung Đinh Dậu, cha của một nạn nhân, cho biết, gia đình đã tìm kiếm kẻ buôn người này hơn 20 năm. “Bao nhiêu gia đình vì bà ta mà tan nát, thậm chí có người không còn sống để chờ ngày đoàn tụ”, ông nói.

Theo ông, một đứa trẻ bị mất tích không chỉ là sự biến mất của một con người, mà còn kéo theo sự sụp đổ của cả một gia đình.

Nhiều người đã dốc cạn tài sản, suy kiệt tinh thần trong hành trình tìm con, nhưng vẫn chưa thể chờ đến ngày đoàn viên.