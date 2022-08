Trung Middle - TL - Beauty Center và dấu ấn phun xăm thẩm mỹ

CEO Trung Middle - TL - Beauty Center.

Chinh phục khách hàng trong và ngoài khu vực TP Hà Nội bởi những lợi thế nổi bật như: uy tín nhiều năm, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dịch vụ tận tâm và đặc biệt là sở hữu nhiều công nghệ phun xăm tân tiến, mang đến hiệu quả làm đẹp cũng như an toàn tuyệt đối. Đến với Trung Middle - TL - Beauty Center, các khách hàng có thể cùng lúc trải nghiệm đa dạng các dịch vụ làm đẹp như phun mày, điêu khắc lông mày, phun môi, mí….

Trung Middle - TL - Beauty Center ứng dụng công nghệ hiện đại trong phun xăm thẩm mỹ

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Cơ sở làm đẹp uy tín tại Trung Middle - TL - Beauty Center.

Các kỹ thuật tiêu biểu và độc quyền hiện có ở Trung Middle - TL - Beauty Center là kỹ thuật siêu thực Haistrokes, Shading, MicroShading, Microblading, Aquarelle, Eyeliner Classic… Kỹ thuật siêu thực Haistrokes tại Trung Middle - TL - Beauty Center là phương pháp đi sợi bằng máy hàng đầu hiện nay. Từng sợi lông mày sẽ được đi tỉ mỉ và riêng biệt theo cách bay bổng, tự nhiên tạo thành đường cong mềm mại và hài hòa với sợi lông mày thật.

Hình ảnh độc quyền tại thương hiệu Trung Middle - TL - Beauty Center.

Kỹ thuật Shading hay Microshading là cách tạo hiệu ứng đậm nhạt thành từng khối cho lông mày, tạo cảm giác đang kẻ chì. Công nghệ phun rải phủ lên trên lông mày một lớp bột mịn màng như hạt cát, tạo nét cuốn hút tự nhiên mà không khiến khuôn mặt bị "già" hay "dữ" như phương pháp truyền thống.

Sở hữu "cửa sở tâm hồn" sắc nét và cuốn hút với kỹ thuật phun mí Eyeliner Classic - kim xăm có đầu siêu nhỏ đưa vào viền mí mắt một lượng màu phù hợp, an toàn mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào.

Trung Middle - TL - Beauty Center cùng Master Trung Middle khẳng định vị thế trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ Việt Nam

Ít ai biết, người đứng sau thành công của Trung Middle - TL - Beauty Center là Master Trần Doãn Trung (nghệ danh Trung Middle ), người từng sở hữu 3 bằng Master của các học viện phun xăm hàng đầu châu Á và Mỹ. Anh được giới làm đẹp mệnh danh là "phù thủy" biến hóa hoàn hảo trong ngành phun xăm thẩm mỹ tại Việt Nam. Vừa qua, Master Trung Middle cũng đã có dịp chia sẻ cũng như trình diễn kỹ thuật phun mày đỉnh cao tại hội thảo King Master Trends Conference và cuộc thi The New PMU được tổ chức tại TP Hà Nội.

Hội thảo The New PMU Trends Conference là một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất bởi đó là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với hơn 30 Grand Master & Master - những người đứng đầu của giới phun xăm thẩm mỹ trong nước. Tại sự kiện, Master Trung Middle đã biểu diễn kỹ thuật đi sợi mày nam For Men của mình trên mẫu thật. Giới chuyên môn và các khách mời được chứng kiến từng nét đi uyển chuyển, điêu luyện bằng kim nano để tạo hình khuôn mày sắc nét, tự nhiên.

Tại sự kiện, Trung Middle cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong suốt nhiều năm làm nghề, truyền nhiệt huyết, niềm đam mê cho các bạn trẻ đồng thời cùng các Master khác tìm ra các gương mặt xuất sắc của cuộc thi Ngôi sao tài năng.

Có thể nói, cá nhân Master Trung Middle nói riêng và Trung Middle Beauty Center nói chung đang khẳng định vị thế của mình trong việc nhập khẩu công nghệ phun xăm hiện đại, phục vụ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của khách hàng.

