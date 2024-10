Trào lưu mới trong giới trẻ: In tượng 3D body y như nguyên mẫu

Thay vì chụp những bức ảnh theo truyền thống, giới trẻ, những người luôn nhạy bén cập nhật xu hướng mới, đã tìm đến việc in tượng 3D để lưu giữ dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời: ngày nhận bằng tốt nghiệp, ngày sinh nhật, khoảnh khắc khoác lên mình bộ đồ cưới hay ghi dấu lần mang thai…

Nếu như thời gian trước, họ phải tìm đến những cửa hàng đắp tượng thủ công để chuyển từ những tấm ảnh 2D sang mô hình tượng đắp vẽ bằng tay thì giờ đây, một thiết bị công nghệ hiện đại đã xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngày 7/10, Công ty cổ phần Piramic Việt Nam ra mắt máy quét in tượng 3D body (hình thể) YSI - một thiết bị hiện đại giúp người dùng tạo ra bức tượng 3D giống y nguyên mẫu, lưu lại những khoảnh khắc quý giá trong đời. Máy có chế độ HD Camera gồm 7 camera 50 megapixel cho ra hình ảnh chân thực, tạo được hình tượng 3D chính xác, chất lượng cao với thời gian nhận tượng chỉ từ 1 đến 5 ngày.

Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo thích thú cùng bức tượng 3D giống mình.

Biết đến trào lưu in tượng 3D body giống với chính mình thông qua Facebook và Tiktok, Nguyễn Thúy An (ở Hà Đông, Hà Nội) đã tìm đến cơ sở làm tượng 3D body YSI để đặt làm một món quà cho bản thân.

Để có một bức tượng 3D giống y hệt mình, Thúy An chỉ cần bước vào máy quét in tượng 3D body YSI khoảng 10 giây để máy quét nhận diện cơ thể, thu lại những hình ảnh chân thực, công nghệ 3D tân tiến đã nhanh chóng tạo nên bức tượng giống với người thực, từ đôi mắt, môi, biểu cảm, kiểu tóc, màu da hay quần áo,…

Tạo hình xinh xắn, giống hệt nguyên mẫu được đông đảo bạn trẻ yêu thích.

Khi nhận sản phẩm là một bức tượng 3D bằng nhựa nhỏ nhắn, xinh xắn, lại giống y hệt mình đã khiến cho Thúy An không khỏi thích thú và ngỡ ngàng. "Sao bức tượng có thể giống mình đến như vậy chứ, giống từ cả cái nốt ruồi luôn. Thật sự đây là công nghệ rất độc đáo", bạn Nguyễn Thúy An nói.

Vui vẻ và thích thú khi cầm trên tay bức tượng nhỏ, Thúy An cho biết sẽ tiếp tục làm thêm tượng của chính mình và rủ bạn bè, người thân làm tượng để lưu giữ những kỷ niệm đáng yêu.

Thế hệ trẻ rất thích thú với trào lưu in tượng 3D body giống với chính mình.

Nói về trào lưu in tượng 3D body giống với chính mình của giới trẻ, bà Trần Thị Châm, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Piramic Việt Nam cho biết: "Ở nước ngoài, trào lưu này rất phát triển. Các bạn trẻ đón nhận sản phẩm tượng 3D body một cách hào hứng. Họ thích thú và ngạc nhiên khi được sở hữu một bức tượng giống y như mình. Nhiều nơi khách hàng phải xếp hàng dài chờ đợi đến lượt mình được làm tượng".

Nhiều gia đình chọn in tượng 3D body giống với chính mình để lưu giữ làm kỷ niệm.

"Nhận thấy đây là công nghệ sẽ rất tiềm năng để phát triển tại thị trường Việt Nam nên chúng tôi liên hệ với hãng sản xuất trên thế giới và bày tỏ mong muốn đưa sản phẩm công nghệ hiện đại này về Việt Nam.

Sau thời gian đàm phán, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận phân phối độc quyền công nghệ in 3D này tại Việt Nam. Tôi rất tự hào khi công ty chúng tôi là đơn vị tiên phong đưa công nghệ in 3D hiện đại trên thế giới về Việt Nam. Đồng thời, là đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm máy in và máy quét mang thương hiệu 3D body YSI tại thị trường Việt Nam", bà Trần Thị Châm chia sẻ.

Bà Trần Thị Châm, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Piramic Việt Nam.

Tại buổi ra mắt sản phẩm máy quét in tượng 3D body YSI, bà Trần Thị Châm thông tin: "Chúng tôi đang tìm kiếm các địa điểm như các trung tâm thương mại, các studio, ảnh viện áo cưới và trung tâm vui chơi giải trí để đặt máy quét in tượng 3D body - YSI".

Buổi ra mắt sản phẩm máy quét in tượng 3D body YSI thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Công ty cổ phần Piramic Việt Nam đang có chính sách hỗ trợ các đại lý phát triển mô hình kinh doanh in tượng 3D body giống với chính mình.

Công ty cổ phần Piramic Việt Nam sẽ tổ chức đào tạo và hướng dẫn các đại lý sử dụng máy quét in 3D body YSI cho tới khi thuần thục và đồng hành cùng đại lý trọn đời sản phẩm.

Đồng thời, công ty Piramic Việt Nam hỗ trợ biển bảng, quầy kệ nhận diện thương hiệu theo tiêu chuẩn công ty; hỗ trợ đẩy mạnh quảng cáo, truyền thông trên tất cả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube... Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Piramic Việt Nam đang có chính sách hoa hồng dành cho các đại lý.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm máy quét in tượng 3D body YSI của Công ty cổ phần Piramic Việt Nam, liên hệ: 0904.69.85.85 hoặc 0934.69.85.85.