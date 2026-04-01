Trăm năm giữ trọn nhịp sống - Hành trình TIGER phát triển nồi cơm điện

Với hơn một thế kỷ đồng hành cùng hàng triệu gia đình, TIGER Corporation đã kiên định theo đuổi một triết lý tưởng chừng giản dị nhưng đầy thách thức: dùng công nghệ để tái hiện trọn vẹn hương vị nồi cơm truyền thống trong nhịp sống hiện đại.

Từ nồi đất đến công nghệ áp suất kép

Thành lập từ năm 1923, TIGER khởi đầu với các sản phẩm giữ nhiệt chân không như: bình thủy cách nhiệt, bình cách nhiệt chân không…, trước khi mở rộng sang thiết bị nhà bếp và nồi cơm điện. Trong quá trình phát triển, TIGER tập trung nghiên cứu công nghệ gia nhiệt trong nồi cơm điện nhằm tái hiện cách nấu cơm bằng nồi đất truyền thống.

Áp suất kép - "linh hồn" của hạt cơm

Khác với cơ chế áp suất đơn thông thường, công nghệ áp suất kép của TIGER vận hành như một nghệ nhân nấu cơm thực thụ với hai giai đoạn tinh tế.

Ở giai đoạn đầu, nồi duy trì áp suất 1,25 atm - mức áp suất lý tưởng để nhiệt thẩm thấu sâu vào lõi hạt gạo, kích hoạt enzyme chuyển hóa tinh bột thành đường, tạo vị ngọt tự nhiên và độ dẻo đàn hồi. Khi cơm gần chín, áp suất tự động giảm xuống 1,05 atm, cho phép hơi nóng thoát ra nhẹ nhàng, giúp hạt cơm săn chắc bên ngoài, tơi xốp mà không vón cục.

Công nghệ áp suất kép độc quyền của TIGER (Ảnh: TIGER Việt Nam).

Sự chuyển đổi áp suất linh hoạt này, điều mà nồi đất truyền thống khó kiểm soát chính xác lại được TIGER tái hiện bằng công nghệ, tạo nên hạt cơm vừa dẻo vừa tơi, bóng bẩy và giữ trọn hương thơm tự nhiên của từng loại gạo.

Lòng nồi 9 lớp kim loại với lớp phủ gốm hồng ngoại xa

Nhưng áp suất kép chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được đặt trong một "môi trường" nhiệt hoàn hảo. Lòng nồi 9 lớp kim loại với lớp phủ gốm hồng ngoại xa là bí quyết tiếp theo của TIGER.

Lòng nồi 9 lớp kim loại giúp giữ trọn vị ngọt của cơm (Ảnh: TIGER Việt Nam).

Sự kết hợp này tạo ra hiệu ứng đặc biệt: bức xạ hồng ngoại xa giúp nhiệt truyền sâu vào lõi hạt gạo, trong khi sự chênh lệch nhiệt độ giữa phần trên và dưới lòng nồi tạo ra dòng đối lưu mạnh, khiến từng hạt gạo chuyển động nhẹ nhàng trong quá trình nấu. Đó chính là cách TIGER tái hiện cảm giác nấu cơm bằng nồi đất - nơi hạt gạo được đảo đều bằng nhiệt, không cần đến sự can thiệp của tay người.

Công nghệ phục vụ nhịp sống

Điều đặc biệt ở TIGER là cách thương hiệu đặt trải nghiệm người dùng ngang hàng với công nghệ. Nắp trong với lớp phủ chống đọng sương, van hơi và lòng nồi có thể tháo rời dễ dàng, tay cầm tiện lợi khi vo gạo - tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: để chiếc nồi trở nên gần gũi, dễ sử dụng trong căn bếp hiện đại.

Công nghệ phục vụ nhịp sống hiện đại (Ảnh: TIGER Việt Nam).

Sau hơn 100 năm, TIGER vẫn theo đuổi triết lý ban đầu: công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất vẫn là những bữa cơm ấm áp sum vầy, nơi hạt cơm tròn vị, nóng hổi trở thành sợi dây kết nối yêu thương. Với công nghệ áp suất kép độc quyền, TIGER Pressure IH JPC-W không chỉ nấu cơm mà đang giữ lửa cho nhịp sống gia đình, ngày qua ngày.