Trải nghiệm xúc cảm độc đáo cùng thang máy cabin đầu tiên của Cibes

Tháng 3/2022, Cibes lần đầu tiên ra mắt giải pháp thang máy cabin trục vít cao cấp với 2 hệ thang máy, Voyager V90 - hệ thang máy cabin tích hợp giếng thang và Voyager V70 - hệ thang máy cabin cho giếng thang có sẵn, hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới.

Hệ thang máy cabin của Cibes lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Từ trước đến nay, thang máy cabin thường được nhiều khách hàng cân nhắc lựa chọn lắp đặt trong gia đình bởi sự quen thuộc và độ an toàn của loại thang máy này.

Không dừng lại chỉ là phương tiện di chuyển trong nhà, thang máy gia đình của Cibes mang sứ mệnh cao cả: "Bring people together - Gắn kết yêu thương" giữa các thành viên trong gia đình, phá bỏ mọi rào cản vô hình để kết nối bền chặt hơn. Thang máy cabin cũng thể hiện đẳng cấp và phong cách của gia chủ bằng cách tạo nên dấu ấn độc đáo cho không gian sống.

Với mong muốn đem đến trải nghiệm thang máy an toàn, hiện đại bậc nhất cho người dùng, Cibes đánh dấu cột mốc "lần đầu tiên" ấn tượng tại Việt Nam với "Tuyệt tác độc đáo, phá vỡ giới hạn".

Hệ thang máy cabin ưu việt của Cibes lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Kết hợp hoàn hảo giữa thang máy cabin trục vít và tinh hoa công nghệ hàng đầu của Cibes

Hé lộ hệ thang máy cabin ứng dụng công nghệ trục vít của Cibes sở hữu nhiều cải tiến vượt trội so với các dòng thang máy tiền nhiệm. Hai hệ thang máy mới là Voyager V90 và V70 tiết kiệm nhiên liệu tối đa, theo đuổi chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn Cibes.

Được trang bị hệ truyền động EcoSilent thế hệ thứ 2 siêu ưu việt, thang máy V90 và V70 vận hành êm ái, giảm tối đa tiếng ồn tạo nên trải nghiệm nhẹ nhàng như ru chiều lòng bất kỳ vị khách khó tính nào.

Với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng, thang máy cabin mới của Cibes với vận tốc di chuyển đạt tiêu chuẩn quốc tế 0,15m/s và có thể tăng lên 0,25m/s, đây vẫn nằm trong phạm vi tốc độ an toàn đạt tiêu chuẩn châu Âu và là ưu điểm vượt trội mà chỉ có dòng thang cabin trục vít của Cibes đạt được so với các dòng thang tiền nhiệm. Tuy nhiên, gia chủ cần tham khảo đánh giá từ chuyên viên kỹ thuật để lựa chọn tốc độ thang máy phù hợp nhất.

Đặc biệt, Voyager V90 và V70 được nâng cấp cảnh giới an toàn lên mức cao nhất với chất liệu kính cường lực an toàn 2 lớp GLASS MAX và tính năng mành hồng ngoại an toàn cho phép dừng thang ngay trong trường hợp khẩn cấp, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm trong quá trình di chuyển.

Voyager V90 và V70 được nâng cấp tính năng an toàn lên mức tối đa.

Không dừng lại ở đó, thang máy cabin với bảng điều khiển thông minh COP tích hợp nhiều tính năng, mang lại trải nghiệm đa giác quan cho người dùng. Sở hữu bộ hỗ trợ chuẩn đoán lỗi iCon - hệ thống siêu thông minh tự kiểm tra độ an toàn 24/7 và gửi thông tin thang máy cho Cibes.

Nhờ công cụ hỗ trợ chuẩn đoán lỗi này, đội ngũ kỹ thuật của Cibes có thể nắm được tình hình và hỗ trợ khách một cách kịp thời nhất. Ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất trên thị trường, Voyager V90 và V70 sẽ là bước tiến giúp người dùng và thang máy "kết nối" hiệu quả.

Hệ thang máy cabin mới ra mắt của Cibes được tính toán thiết kế tỉ mỉ nhằm nâng diện tích sử dụng trong thang đạt tới 81.7%, cao hơn nhiều so với dòng thang cabin truyền thống phải tốn nhiều diện tích cho cửa thang và hố pit. Ngoài ra, thang máy cabin Cibes là một sản phẩm tiết kiệm diện tích vượt trội khi có thể lắp đặt ở những vị trí có kích thước nhỏ - điều thang truyền thống không làm được.

Với Voyager V90 và V70, Cibes cung cấp dải kích thước lớn nhất trong lịch sử hoạt động, lên tới 41 kích thước đa dạng, phù hợp với nhiều công trình lớn nhỏ.

Có thể nói hệ thang máy cabin Cibes Voyager V90 và V70 chính là kết tinh của trí tuệ và sáng tạo, trở thành bước đột phá của công nghệ tương lai lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cibes Voyager V90 - tuyệt tác độc đáo, phá vỡ giới hạn

Cibes Voyager V90 là hệ thang máy cabin có tích hợp giếng thang, với hai dòng thang máy V90 Galaxy và V90 Aurora vô cùng hiện đại và sang trọng.

Cibes Voyager V90 Galaxy - tuyệt tác ánh sáng đẳng cấp, bừng sáng không gian nội thất

V90 Galaxy sở hữu vách thang máy với 6 tùy chọn MOOD WALL độc đáo bao gồm 6 họa tiết vách thang khác nhau, có thể thay đổi 7 màu sắc theo ý thích.

Với V90 Galaxy, bạn sẽ được tận hưởng một "bữa tiệc" ánh sáng mãn nhãn, đầy nghệ thuật và cảm xúc do những chuyên gia hàng đầu của Cibes tạo nên.

Bảng điều khiển COP PLUS chỉ có duy nhất ở dòng thang Galaxy sở hữu tính năng độc đáo như: điều chỉnh âm nhạc, ánh sáng, tốc độ quạt, khóa trẻ em hỗ trợ kiểm soát của cha mẹ. Nâng cấp lên dòng thang Galaxy, bạn có thể trải nghiệm cửa SALOON 2 cánh với chế độ vận hành tự động giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt. Lần đầu tiên sàn thang Galaxy được sử dụng chất liệu da cao cấp Thụy Sĩ do thương hiệu LICO cung cấp thay cho sàn đá truyền thống.

Cibes Voyager V90 Aurora - thổi hồn tinh hoa Bắc Âu vào ngôi nhà bạn

V90 Aurora sở hữu bảng điều khiển tiêu chuẩn COP ứng dụng công nghệ cảm ứng nhạy bén, với thiết kế khác biệt hoàn toàn. Vách thang máy có 5 tùy chọn MOOD WALL với các chất liệu: Gỗ vân khói, gỗ óc chó đen, gỗ blacken legno, đá travertine bạc, đá jet sequoia mang đến sự nhã nhặn, sang trọng, phù hợp mới mọi phong cách nội thất.

V90 Aurora với vách gỗ laminate và sàn thang bằng đá cao cấp.

Sàn thang V90 Aurora sử dụng chất liệu đá cao cấp, tay nắm tích hợp bảng điều khiển bằng gỗ tạo nét ấn tượng cho thiết kế thang máy. Khác với V90 Galaxy, V90 Aurora sở hữu cửa kính một cánh kéo mở tinh tế và tay vịn độc đáo.

Cibes Voyager V70 - đẳng cấp khác biệt và tinh tế

Voyager V70 là hệ thang máy cabin không tích hợp giếng thang của Cibes, phù hợp với công trình đã có sẵn giếng thang. Với cùng một diện tích thông thủy, giếng thang có sẵn được lắp đặt thang V70 sẽ có diện tích sử dụng lớn hơn so với các dòng thang máy truyền thống.

Voyager V70 chỉ yêu cầu hố pit nhỏ, không cần phòng máy và không cần chỗ trú cửa, giúp tối ưu không gian sử dụng cho gia chủ.

Tương tự như V90, Voyager V70 được chia thành hai dòng thang là Galaxy và Aurora, với những đặc tính ưu việt về hệ thống an toàn, các tùy chọn thiết kế họa tiết và chất liệu sang trọng và đẳng cấp vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

Sự phát triển của thang máy cabin ứng dụng công nghệ trục vít là một bước đi đột phá của Cibes, góp phần củng cố và lan tỏa danh tiếng vững chắc của thương hiệu trên thị trường, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn thang máy cho các gia đình.

Đến với Cibes, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ lắp đặt hàng đầu cũng như chính sách bảo hành, bảo trì chính hãng lên tới 5 năm, bảo hành trục vít lên tới 15 năm. Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm tuyệt tác thang máy lần đầu tiên tại Việt Nam.

