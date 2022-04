TikTok tăng cường các tính năng nhằm bảo vệ sự an toàn của người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên

Với những chiến dịch kết nối cộng đồng và mang đến niềm vui cho hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới, TikTok đã và đang là điểm đến để các cộng đồng thể hiện bản thân một cách sáng tạo và chân thực nhất. Tại Việt Nam, hashtag #ONhaVanVui, với 58,4 tỷ lượt xem, đã khuyến khích cộng đồng lan tỏa sự tích cực từ những hoạt động diễn ra hàng ngày ở nhà như nấu nướng, tập thể thao, học tập, xem phim v.v. Trong khi đó, chuỗi video #LearnOnTikTok đạt 279 tỷ lượt xem là sân chơi để cộng đồng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, từ đó cùng nhau nỗ lực xây dựng một môi trường học hỏi và phát triển lành mạnh.

Bên cạnh vai trò là một nền tảng để cộng đồng được giải trí và thể hiện bản thân một cách sáng tạo, TikTok vẫn luôn giữ cam kết đảm bảo sự an toàn của người dùng bằng các chiến lược và công cụ tối ưu những trải nghiệm phù hợp với độ tuổi của người dùng trên nền tảng. Bên cạnh đó, TikTok đã và đang nỗ lực tăng cường các tính năng dành cho đối tượng người dùng từ 13 tuổi trở lên, đồng thời xác định những tài khoản được đăng ký bởi người không đủ tuổi quy định.

Chặn người dùng chưa đủ tuổi

Một trong những nỗi lo lớn nhất của các phụ huynh khi con mình bắt đầu hành trình kỹ thuật số là việc con mình có thể tiếp xúc những thông tin không phù hợp với lứa tuổi. TikTok đã thiết kế một cổng đăng ký thông tin giới hạn độ tuổi mang tính trung lập và đáp ứng tiêu chuẩn của ngành, trong đó yêu cầu người dùng điền ngày sinh hoàn chỉnh thay vì nhấp vào độ tuổi tối thiểu đã có sẵn. Nếu người dùng không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trên nền tảng, TikTok sẽ ngăn chặn khả năng người dùng này cố gắng tạo lại tài khoản bằng ngày sinh khác. Song song đó, trên App Store, TikTok cũng đã thiết lập giới hạn độ tuổi 12+, cho phép các bậc cha mẹ sử dụng quyền kiểm soát của phụ huynh trên thiết bị để ngăn chặn các con tải ứng dụng khi chưa đủ tuổi.

Loại bỏ những tài khoản bị nghi ngờ không trung thực về độ tuổi

Hiện tại, vẫn có nhiều người dùng ở độ tuổi thiếu niên không trung thực trong việc cung cấp thông tin khi đăng ký làm thành viên của các nền tảng trực tuyến. Nhận thấy vấn đề này, TikTok đã triển khai một số hướng tiếp cận mới nhằm rà soát và gỡ bỏ những tài khoản bị nghi ngờ dưới độ tuổi quy định của TikTok. Cụ thể, đội ngũ kiểm duyệt an toàn của nền tảng được đào tạo thường xuyên nhằm nhận biết các dấu hiệu cho thấy tài khoản đang được sử dụng bởi trẻ em dưới 13 tuổi. Bên cạnh đó, nền tảng cũng tận dụng các thông tin do người dùng cung cấp, chẳng hạn như từ khóa và báo cáo từ cộng đồng nhằm xác định các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ dưới 13 tuổi. Khi đội ngũ kiểm duyệt này nhận biết được một tài khoản nào đó có thể đang được sử dụng bởi một người dùng chưa đủ tuổi, tài khoản đó sẽ bị khóa.

Tăng cường tính minh bạch trong mọi hoạt động

Nhằm thể hiện rõ hơn những nỗ lực bảo vệ sự an toàn của trẻ vị thành niên, TikTok liên tục cập nhật và công bố số lượng tài khoản bị khóa do vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng. Trong các Báo cáo Thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng mới nhất, TikTok đã chia sẻ thông tin chi tiết về số lượng tài khoản bị khóa do nghi ngờ được sử dụng bởi người dùng dưới 13 tuổi. Đồng thời, nền tảng đang sở hữu hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng cũng mở rộng phạm vi nội dung báo cáo bao gồm công bố số lượng video được phục hồi sau khi bị gỡ bỏ, qua đó trở thành nền tảng tiên phong về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình liên quan đến sự an toàn của người dùng.

Kiến tạo môi trường số phù hợp với lứa tuổi

Nhằm thúc đẩy việc xây dựng một không gian số phù hợp với lứa tuổi thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 17, TikTok đã cho ra mắt nhiều công cụ và chính sách. Cụ thể, đối với người dùng là thanh thiếu niên, TikTok sẽ hạn chế tính năng Tin nhắn Trực tiếp (Direct Message), và thiết lập mặc định chế độ riêng tư cho tất cả các tài khoản trong độ tuổi từ 13 đến 15. Đây là những quyết định đã được TikTok cân nhắc thận trọng trong quá trình thực hiện cam kết an toàn dành cho thanh thiếu niên vì đây là những trải nghiệm trực tuyến đầu tiên của đối tượng người dùng này. Hơn nữa, các tính năng và nguồn tài nguyên (ví dụ: Tính năng Gia đình Thông minh) cũng được TikTok liên tục cập nhật nhằm hỗ trợ các gia đình trong việc định hướng, giáo dục về an toàn kỹ thuật số và quyết định trải nghiệm trực tuyến phù hợp nhất cho cả gia đình.

Trung tâm An toàn liên tục được TikTok cập nhật

Để tìm hiểu thêm những nguồn tài nguyên về an toàn của TikTok, các bậc phụ huynh, người giám hộ và các em có thể truy cập Trung tâm An toàn TikTok tại đây.