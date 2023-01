Tiểu són - Bệnh khó nói ở người cao tuổi

Trên thế giới, tỷ lệ mắc chứng tiểu không tự chủ (tiểu són) ở phụ nữ (27,6%) cao hơn nhiều so với nam giới (10,5%). Nghiêm trọng hơn, số lượng phụ nữ mắc bệnh này ngày càng tăng nhanh khi bước vào độ tuổi 70-80. Các triệu chứng thường gặp như: Tiểu đêm, tiểu dầm, không thể kiềm chế khi có nhu cầu bài tiết,...

Các báo cáo ghi nhận phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ mắc tiểu són nhiều hơn (Ảnh: SunMate).

Tiểu són trong thời gian dài có thể sẽ khiến sức khỏe người cao tuổi bị giảm sút, tự ti với người thân, xã hội, hoặc trầm cảm.

Nguyên nhân của tiểu són

Tiểu són là trạng thái nước tiểu rò rỉ mà bản thân người bệnh không kiểm soát được. Đây là một vấn đề thường gặp, với tỷ lệ mắc tăng theo độ tuổi và mức độ suy yếu của cơ thể.

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng tiểu không tự chủ như: Do bàng quang tăng hoạt động, cơ sàn chậu yếu hoặc các vấn đề về thần kinh,…Hệ quả của việc không thể kiểm soát tiểu tiện lâu ngày là nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, bàng quang. Nếu không chữa trị kịp thời có thể gây viêm ngược dòng thận, làm đài bể thận bị viêm, lâu dần dẫn đến suy thận khiến người bệnh gặp nguy hiểm.

Tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ của người lớn tuổi (Ảnh: SunMate).

Dấu hiệu và phân loại tiểu són

Có 5 loại tiểu són khác nhau:

Tiểu són áp lực: Là tình trạng rò rỉ nước tiểu khi làm một tạo áp lực lên bàng quang, như: Ho, hắt hơi hoặc nâng vật nặng,...

Tiểu són cấp kỳ: Nước tiểu rò rỉ do bàng quang tăng hoạt động, thôi thúc bài tiết đột ngột khiến cơ thể cảm giác buồn tiểu đến mức không thể vào kịp nhà vệ sinh.

Tiểu són khi giãn bàng quang: Tình trạng người bệnh muốn đi tiểu nhưng chỉ có thể bài tiết một ít. Lượng nước tiểu còn lại sẽ tự rò rỉ sau đó mà người bệnh không kiểm soát được.

Tiểu không tự chủ hoàn toàn: Là sự rò rỉ nước tiểu cả ngày lẫn đêm do chức năng của bàng quang bị rối loạn bởi tổn thương thần kinh.

Tiểu không tự chủ chức năng: Cơ quan bài tiết vẫn hoạt động bình thường nhưng người bệnh mắc các chứng rối loạn tâm thần hoặc sa sút trí tuệ nên không nhận thức được thời gian, địa điểm tiểu tiện.

Hệ quả của tiểu són

Chị Ngọc Ánh (41 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Mẹ mình mắc chứng tiểu són, có lần mẹ thức dậy lúc nửa đêm rồi ngại làm phiền con cháu nên loay hoay muốn thay tã nên không may ngã khỏi giường cả nhà nghe tiếng động mới phát hiện ra và đưa đi bệnh viện, cũng may mắn chỉ bị tai biến nhẹ. Từ đó cả nhà mình phải theo dõi mẹ sát sao hơn và lựa chọn loại tã thoải mái để mẹ an tâm ngon giấc".

Tiểu són cấp kỳ kéo theo nguy cơ té ngã (Ảnh: SunMate).

Ngoài những phiền toái cho người bệnh và người chăm sóc, tiểu són còn làm gia tăng những vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm,… "Từ đó, mẹ ít nói hơn, còn không dám uống nước vì sợ mắc tiểu, giấc ngủ cũng chập chờn", chị Ánh nói thêm.

Tã dán - giải pháp cho người cao tuổi mắc chứng tiểu són

Tiểu són là nỗi niềm của người lớn tuổi lẫn người thân trong gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những cách để người cao tuổi có thể "chung sống" với bệnh này nhẹ nhàng hơn. Một trong những gợi ý là chọn loại tã phù hợp để người bệnh thoải mái sinh hoạt, vận động mà không lo nghĩ.

Chị Ánh cho biết: "Được bạn bè chỉ cho tã dán SunMate mới, việc chăm sóc mẹ nhẹ nhàng hơn. Từ khi xài tã, mẹ bắt đầu siêng uống nước trở lại, ngủ ngon hơn, không tỉnh giấc giữa đêm nữa".

Theo nhà sản xuất, tã dán SunMate mới với thiết kế cải tiến, tăng khả năng thấm hút lên đến 20% nhờ rãnh dẫn thấm I-Line giúp dẫn chất lỏng thấm xuống lõi thấm, kết hợp cùng dải thấm hút thông minh 3 lớp ADL phía sau giúp dàn đều chất lỏng, chống tràn hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nhằm mang đến sự thoải mái tối đa, SunMate giảm độ dày xuống 5mm nhờ công nghệ ép lõi độc đáo. Bề mặt tã còn được thiết kế theo cấu trúc 3D hình tổ ong giúp lưu thông không khí, hạn chế bí bách. Bên cạnh đó, tã dán SunMate mới còn giúp tránh tình trạng lở loét do tì đè với bệnh nhân phải nằm trên giường trong thời gian dài.

"Tã dán SunMate mới còn có hạt siêu thấm kết hợp kháng khuẩn và khử mùi, bản thân cũng kiểm chứng được vì mỗi lần giặt đồ cho mẹ không còn thấy mùi nặng như trước kia. Không chỉ dễ thay, tiện lợi mà còn cải thiện tâm lý của mẹ rất nhiều. Lúc đầu, mẹ còn tâm lý ngại vì người lớn mà phải xài tã như con nít, nhưng sau khi hiểu sử dụng tã giấy sẽ tạm thời giúp mẹ kiểm soát việc són tiểu tốt hơn trong thời gian chữa bệnh thì mẹ đã đồng ý. Từ ngày mẹ dùng tã dán SunMate, tôi thấy tâm lý của mẹ tiến triển tốt hơn, còn chủ động bắt chuyện với con cháu", chị Ánh cho biết.

Tã dán SunMate mới siêu thấm chống tràn với đại sứ thương hiệu Thanh Thúy (Ảnh: SunMate).

Việc lựa chọn tã dán SunMate siêu thấm chống tràn là một những gợi ý dành cho người già có thể vượt qua mặc cảm và dần lấy lại nhịp sống vui khỏe.