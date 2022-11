Thùy Tiên truyền cảm hứng "Sống khỏe vẽ đường cong"

"Chủ tịch" Trúc Nhân chốt KPI "Healthy is the new sexy"

Với sự kết hợp lần đầu giữa ca sĩ Trúc Nhân và hoa hậu Thùy Tiên, MV "Vẽ đường cong" nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của Youtube. Không chỉ là một sản phẩm giải trí, câu chuyện và thông điệp "Healthy is the new sexy" của MV là điểm tạo sức hút với cộng đồng mạng.

Khai thác câu chuyện của những cô nàng công sở "đầu bù tóc rối", quên luôn cả bản thân vì áp lực công việc vốn không phải là chủ đề quá mới, thế nhưng, MV vẫn tạo nên hiệu ứng nhờ sự kết hợp bùng nổ của âm nhạc và hình ảnh.

Bên cạnh câu chuyện lôi cuốn, điều bất ngờ với người xem chính là cái kết thay đổi diện mạo và lối sống tích cực của Thùy Tiên thông qua KPI từ "chủ tịch" Trúc Nhân: "Healthy is the new sexy - sống khỏe vẽ đường cong".

Trúc Nhân và Thùy Tiên gửi thông điệp sống khỏe tích cực đến giới trẻ (Ảnh trích từ MV).

Từ vương miện Miss Grand International đến Miss Healthy trong MV "Vẽ đường cong", hoa hậu Thùy Tiên đã gây chú ý bởi khả năng tròn vai với muôn kiểu biểu cảm trong hình ảnh nàng công sở.

"Tiên hợp tác với anh Nhân trong MV "Vẽ đường cong" lần này vì ấn tượng với câu chuyện và thông điệp của bài hát. Tiên hiểu áp lực đôi khi sẽ cuốn chúng ta vào guồng quay công việc mà quên mất bản thân. Nhưng Tiên nghĩ, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng cần trân trọng, miễn là phải yêu thương, tự hào về chính mình đủ nhiều, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc và tỏa sáng đúng lúc", Thùy Tiên nói.

Lên sóng giữa mùa "chạy KPI", "chủ tịch" Trúc Nhân và cô nhân viên "ruột" Thùy Tiên đã mang đến một "món ăn tinh thần" sôi động và mãn nhãn mà còn góp thêm nguồn năng lượng mới vào đời sống giới trẻ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Olivoilà - bí quyết "Sống khỏe vẽ đường cong" chuẩn hoa hậu

Theo Thùy Tiên: "Miss Healthy là danh hiệu mà bất kỳ ai cũng có thể chiến thắng chứ không riêng mình Tiên. Làm bản thân đẹp hơn là cả một hành trình dài, quan trọng là bạn gái chúng mình phải lựa chọn đúng phương pháp, hiệu quả và tự nhiên nhất có thể. Tiên ưu ái lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để làm nền tảng cho sức khỏe, vẻ đẹp của bản thân".

Trong MV "Vẽ đường cong", Thùy Tiên đã vào vai một cô nàng công sở trên hành trình thay đổi bản thân. Từ rụt rè, thiếu sức sống, cô gái ấy đã trở thành một "nàng hậu" được mô tả chân thật qua ba căn phòng thú vị là "Healthy Beauty - Healthy Body - Healthy Vibe".

Ở đó, cô được quân sư Trúc Nhân tặng một món quà và cùng "ekip" nhiệt tình chăm sóc sắc vóc, sức khỏe, giữ thần thái tự tin bằng các bước dưỡng da giữ dáng từ trong ra ngoài, với dầu olive nguyên chất.

Từ lâu, dầu olive đã được biết đến với nhiều công dụng trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Trong MV "Vẽ đường cong", Trúc Nhân đã tận dụng nguyên liệu này để hoàn thiện câu chuyện "sống khỏe vẽ đường cong" của phái đẹp.

Cô nàng nhân viên Thùy Tiên trong clip được chăm sóc tóc với tinh chất dầu olive Olivoilà Extra Virgin giúp mái tóc óng ả, gợi cảm trong từng bước đi. Dầu olive còn xuất hiện trong công đoạn spa chăm sóc da và bữa ăn với món salad. Khi đã thành công với bí kíp làm đẹp tự nhiên, đó cũng là lúc cô nàng cất lên những câu hát với thần thái đầy tự tin và xinh đẹp.

Nguyên liệu thiên nhiên giúp "vẽ đường cong" cho Thùy Tiên trong MV là dầu olive Olivoilà (Ảnh: Olivoilà).

Dầu Olive Olivoilà Extra Virgin được chiết xuất ép lạnh từ quả olive nguyên chất và nhập khẩu nguyên chai từ châu Âu, giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng với tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hấp thu vitamin.

Làm đẹp và chăm sóc bản thân bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên là lựa chọn của Thùy Tiên để gìn giữ nhan sắc, vóc dáng và tinh thần. Đây cũng là mong muốn của các cô gái khác trong hành trình tìm thấy tự tin và vẻ đẹp của riêng mình.

Thùy Tiên lan tỏa cảm hứng tích cực với thông điệp "Sống khỏe vẽ đường cong" (Ảnh: Olivoilà).

Thông điệp mạnh mẽ, vui tươi cùng câu chuyện truyền cảm hứng từ MV "Vẽ đường cong" của Trúc Nhân và Thùy Tiên đã mang đến động lực cho nhiều bạn trẻ trên hành trình "sống khỏe vẽ đường cong". "Miss Healthy" trong MV là hình ảnh của những người phụ nữ biết yêu thương mình, chăm sóc đúng cách và giữ gìn nét khỏe đẹp từ trong ra ngoài.