Thương hiệu Wedgwood, cha đẻ của nền gốm sứ Anh

Dân trí Tỉ mỉ, tinh xảo trong từng đường nét thiết kế, thương hiệu 260 năm tuổi do huyền thoại Josiah Wedgwood sáng lập là một trong những biểu tượng xuất sắc nhất của nghệ thuật gốm sứ Anh và thế giới.

Josiah Wedgwood - cha đẻ của ngành công nghiệp gốm sứ Anh

Không phải người xây dựng đế chế gang thép hay đường sắt, cũng không phải là người sở hữu khối tài sản kếch sù nhất "xứ sở sương mù", Josiah Wedgwood là "cha đẻ" của ngành gốm sứ Anh với những cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời dành cho nghệ thuật gốm sứ Anh và thế giới.

Chân dung Josiah Wedgwood - cha đẻ ngành gốm sứ Anh.

Josiah Wedgwood sinh ngày 12/7/1730 tại Burslem, Anh. Giới mộ điệu gốm sứ thế giới đánh giá Josiah Wedgwood là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất trong thời kỳ của ông, với công lớn trong việc nghiên cứu, đưa gốm sứ Anh lên bản đồ gốm sứ thế giới. Khởi xướng từ xưởng gốm nhỏ tại thị trấn Burslem, Anh, bàn tay ma thuật của Josiah Wedgwood đã tạo nên những thiết kế tao nhã, thanh thoát mà quý phái, để đến tận ngày nay, những tác phẩm của ông vẫn hiện diện và tỏa sáng khắp các vương cung, thánh đường châu Âu cổ kính cho tới căn hộ xa hoa lộng lẫy nhất.

Thành công là không thỏa hiệp

"Sản phẩm đẹp không phải do ngẫu nhiên mà có, cũng như không bao giờ có thể được tạo ra bằng cách sử dụng chi phí thấp. Mọi thứ nếu muốn thành công đều phải bắt nguồn từ thử nghiệm", triết lý này đã theo đuổi Josiah Wedgwood đến suốt cuộc đời, in dấu đậm nét trong sự nghiệp làm gốm đầy huy hoàng của cha đẻ ngành công nghiệp gốm sứ Anh với câu nói nổi tiếng: "This will not do for Josiah Wedgwood" (Điều này không dành cho Josiah Wedgwood). Josiah Wedgwood với chiếc gậy của mình, nổi tiếng trong nghề với hành động dùng gậy đập vỡ ngay lập tức những sản phẩm gốm sứ kém chất lượng ở giữa xưởng gốm. Không thỏa hiệp với các sản phẩm kém chất lượng và bản năng của người lãnh đạo theo chủ nghĩa hoàn hảo đã giúp xưởng gốm nhỏ bé từng mệnh danh là "nghĩa địa của những món đồ thủ công thất bại" vươn mình trở thành thương hiệu gốm sứ cao cấp số 1 Anh quốc như hiện tại.

Những mẫu thử nghiệm của Josiah Wedgwood.

Những cuộc thử nghiệm không mệt mỏi

Josiah Wedgwood là một người lãnh đạo có cá tính đáng nể trong ngành gốm sứ Anh, khi ông không ngừng thử nghiệm để tạo ra những chất liệu gốm sứ mới. Riêng với dòng sản phẩm Jasper Ware độc đáo và là dấu ấn riêng của thương hiệu Wedgwood, Josiah Wedgwood đã phải mất 5000 lần thử nghiệm với bản mẫu đánh số thứ tự và ghi chép tỉ mỉ mới có thể tạo ra được màu xanh lơ mà ông ưng ý. Màu xanh mà sau này trở thành màu của thương hiệu Wedgwood, với Josiah, là màu tuyệt đối, bởi biển cả dù màu đậm hay nhạt chúng đều đẹp tuyệt vời mỹ lệ.

BST Wedgwood Florentine Turquoise với vẻ đẹp tinh xảo là một trong những thiết kế kinh điển của Wedgwood.

"Thợ làm gốm của Nữ Hoàng Anh"

Wedgwood tuy "kín tiếng" về quy trình sản xuất của mình, nhưng lại không hề kiệm lời về chất lượng sản phẩm. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 6 năm 1765 khi Josiah nhận được một bức thư và không hề biết lá thư đó sẽ thay đổi toàn bộ số phận cuộc đời mình. Bức thư là lời kêu gọi toàn bộ thợ gốm trên khắp nước Anh dâng lên Nữ hoàng Anh Charlotte bộ trà hoàn hảo nhất để phục vụ cho nhu cầu sử dụng cá nhân của nữ hoàng. Như nhà sử học Brian Dolan từng viết: 'Josiah Wedgwood đã nắm bắt lấy cơ hội để làm một điều mà không một ai khám dám thực hiện."

Sự tinh xảo trong từng đường nét giúp đồ gốm Wedgwood dễ dàng vượt qua hàng trăm ứng cử viên và giành chiến thắng chung cuộc. Quan trọng hơn, gốm sứ Wedgwood đã chiếm trọn trái tim của nữ hoàng quyền lực nhất lịch sử nước Anh, đến nỗi bà quyết định sắc phong Josiah Wedgwood làm "Her Majesty's Potter" (Thợ gốm của Nữ hoàng) và đồ gốm Wedgwood trở thành dòng "Queenswear" cao cấp nhất tại Anh thời kỳ đó.

BST Anthemion Blue với dấu triện Hoàng gia danh giá - bảo chứng cho chất lượng gốm sứ Anh Wedgwood.

Trải qua 262 năm hình thành và phát triển, gốm sứ Wedgwood với các thiết kế vô tiền khoáng hậu, đan xen giữa nét đẹp châu Âu cổ kính và văn hóa phương Đông huyền bí hiện là món trang hiện được chào đón tại hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, là lựa chọn của tòa thánh Vatican, điện Kremlin, Nhà Trắng cùng hàng loạt nhà hàng, khách sạn, các khu nghỉ dưỡng 5 sao và người tiêu dùng thông thái trên toàn thế giới.

Trường Thịnh