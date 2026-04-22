Thực hư clip con cua nặng 7kg, giá 3 triệu đồng ở miền Tây

Nhiều ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip dài 15 giây ghi lại hình ảnh một người phụ nữ trên tay ôm một con cua được cho là nặng 7kg với đầy đủ 2 càng và 8 chân khiến nhiều người kinh ngạc.

Đoạn clip về con cua 7kg gây chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn clip thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem, hơn 50 nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Theo chị Huỳnh Thị Ly (37 tuổi, ở An Giang), chủ nhân đoạn clip cho biết, con cua xuất hiện trong clip là cua mô hình, được chị đặt làm bằng chất liệu xi măng, nặng 7kg, dài 40cm.

Sau khi đăng tải clip về con cua này, chị Ly bất ngờ vì nhận được sự quan tâm của mọi người.

Do bên ngoài con cua được thợ sơn màu giống hệt màu vỏ cua thật nên khiến nhiều người lầm tưởng là cua thật.

"Tôi làm con cua này với tiền công 3 triệu đồng để trưng bày trong vựa vì tôi chuyên kinh doanh cua và khô các loại, muốn đặt mô hình để lưu niệm", chị Ly cho biết.

Chị Ly thông tin thêm, hơn 5 năm kinh doanh cua biển, cua giống, chị chưa từng thấy con cua nặng hơn 1kg.

Con cua nặng 1,82kg giành giải nhất tại cuộc thi hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Hồi tháng 2, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công nhận "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" và trao bằng xác lập kỷ lục Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Con cua đạt kỷ lục này có trọng lượng 1,82kg, chiều rộng mai 19,97cm.