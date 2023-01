Tăng đề kháng - yếu tố quyết định đến sức khỏe của bạn

Để có sức đề kháng giúp cơ thể miễn dịch với các mùa cảm cúm, sự thay đổi của thời tiết và tăng khả năng chống chọi với một số bệnh khác, bạn có thể duy trì các thói quen sau đây:

Ngủ đủ giấc cho mỗi đêm

Giấc ngủ cùng với tình trạng miễn dịch của cơ thể có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Việc nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng một cách tự nhiên. Không những thế, một giấc ngủ đầy đủ còn xây dựng một hệ thống miễn dịch tốt hơn.

Thời gian ngủ đủ của mỗi người thông thường khoảng 7-9 giờ, người già trên 65 tuổi giảm còn 7-8 giờ, một số người ngủ ít hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, thấy người khỏe, đầu óc minh mẫn, tinh thần phấn chấn, yêu đời là minh chứng cho bạn đã có một giấc ngủ qua đêm đạt chất lượng.

Bổ sung thêm nhiều chất xơ

Một trong những biện pháp để tăng sức đề kháng là bổ sung thêm các chất xơ. Những loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe như trái cây, các loại rau - củ - quả - hạt - đậu. Những loại thực phẩm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng khả năng chống oxy hóa khá tốt. Nhờ đó, cơ thể có khả năng chống chọi lại các mầm bệnh gây hại.

Tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khỏe mạnh, mang lại tinh thần vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống (Ảnh: Blackmores).

Bổ sung các chất béo tốt, khỏe cho cơ thể

Chất béo lành mạnh từ các loại thực phẩm cũng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng ở người trưởng thành, hỗ trợ giảm viêm khi phản ứng miễn dịch với các mầm bệnh. Thực phẩm có chất béo lành mạnh tốt được coi là không bão hòa đơn (quả hạch, quả bơ,…) và không bão hòa đa (cá hồi, các loại cá béo biển sâu,…). Cả hai chất béo này đều giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, chất béo bão hòa (da gia cầm, mỡ lợn…) và chất béo chuyển hóa (đồ chiên, nướng…) được coi là chất béo xấu vì có thể làm tăng mức cholesterol xấu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tim mạch nguy hiểm.

Tập thể dục đều đặn

Việc tập thể dục cường độ cao trong một thời gian dài có thể gây nên tình trạng ức chế hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, khi bạn biết cách điều chỉnh tập thể dục ở một mức độ vừa phải sẽ giúp hệ miễn dịch của cơ thể được tăng cường tốt hơn.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C cần thiết cho hệ miễn dịch hoạt động, là chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công từ các virus hay vi khuẩn.

Trong tự nhiên, vitamin C có trong nhiều các loại trái cây như cam, quýt, dâu tây, đu đủ chín, táo, ổi, ớt, bông cải xanh,…

