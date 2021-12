Tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân cuối năm

Dân trí Nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sử dụng điện, PC Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng các biện pháp sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện.

Theo đó, đợt nắng nóng vừa qua, Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) cử cán bộ trực thường xuyên 24/24h để giải quyết tình trạng quá tải vào những giờ cao điểm, hạn chế thấp nhất việc cắt điện, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh, PC Đắk Nông xây dựng phương thức chuyển kết dây cơ bản đảm bảo vận hành tối ưu lưới điện; lập phương án cấp điện cho các chế độ sự cố và chế độ phụ tải tăng cao đột biến do thời tiết cực đoan, chủ động làm việc với các khách hàng lớn thực hiện tiết giảm công suất theo mức phân bổ khi có yêu cầu.

PC Đắk Nông tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Để người dân nắm rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Điện lực Đắk Nông tuyên truyền đến các hộ dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, thực hiện các biện pháp phòng, tránh nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, ngành điện đề nghị người dân phối hợp chặt chẽ và báo ngay các vướng mắc về trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc chính quyền địa phương, đơn vị quản lý điện gần nhất để kịp thời xử lý.

Trong thời gian qua, đơn vị này đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền trực tiếp qua các hoạt động dịch vụ thường xuyên như: giao dịch khách hàng, thu ngân, sửa chữa điện, phát tờ rơi tại các khu dân cư góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, PC Đắk Nông cũng tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện, xử lý các vị trí xung yếu để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong nhân dân.

CBCNV PC Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện an toàn.

"Ngành điện khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng thiết bị điện hợp lý, chọn mua thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng; thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để thiết bị hoạt động ổn định.

Riêng đối với doanh nghiệp sản xuất, cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, cần hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h - 20h; đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm điện", một cán bộ ngành điện cho hay.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, chính xác, PC Đắk Nông còn tuân thủ nghiêm quy trình ghi chỉ số, thực hiện các biện pháp kiểm soát chỉ số công tơ và công tác lập hóa đơn tiền điện.

Theo đó, bộ phận chuyên môn của các Điện lực trực thuộc kiểm tra các trường hợp có bất thường về lượng điện tiêu thụ, phúc tra khách hàng có sản lượng tăng/giảm qua đó giải quyết nhanh chóng khi khách hàng có vướng mắc. Khách hàng sử dụng điện nên theo dõi và so sánh chỉ số điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng của gia đình; đồng thời có thể sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện trên các thiết bị di động.

