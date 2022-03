"Tan chảy" với hình ảnh cụ bà nhặt ve chai để lại tiền trước cổng chủ nhà

Ngày 4/3, trên mạng xã hội "sửng sốt" với clip một cụ bà nhặt ve chai đã có hành động đẹp và nhân văn. Nội dung đoạn clip dài gần một phút được camera an ninh ghi lại vào lúc 6h41 ngày 4/3, cho thấy cụ bà đến trước cổng của một gia đình nhặt những vỏ lon bia vứt phía ngoài.

Thay vì rời đi sau khi nhặt hết số vỏ lon bia, cụ bà này đã có một hành động vô cùng tử tế khi rút trong bao ra rồi đặt lại ít tiền trước cửa chủ nhà.

Sau khi nhặt số vỏ lon, cụ bà đã có hành động rất đẹp, để lại tiền trước cổng chủ nhà (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người xem tỏ ra vô cùng trân trọng và ngưỡng mộ trước hành động đẹp của cụ bà nhặt ve chai, đồng thời dành "cơn mưa" lời khen dành cho cụ bà.

"Thật đáng ngưỡng mộ, chúc bà thật nhiều sức khỏe", bạn Thắng Nguyễn bình luận; "Nhìn mà xúc động thật, cảm ơn hành động của cô, chúng cháu phải học cô ạ", Thanh Thánh Thót bày tỏ. Còn bạn Minh Trang chia sẻ: "Xúc động quá, cô nghèo nhưng nhân cách quá tuyệt vời".

Qua tìm hiểu, đoạn clip trên do anh Hoàng Quốc Hùng (SN 1991, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ. Nội dung trong clip do camera an ninh của gia đình ghi lại.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Hùng cho biết vào buổi sáng sớm 4/3, khi vừa mở cửa nhà được ít phút thì cậu con trai 2 tuổi của anh Hùng chạy ra ngõ chơi. Một lúc sau thì cháu vào nhà cầm theo 7.000 đồng tiền lẻ đưa cho anh.

Không biết con lấy tiền ở đâu nên anh Hùng đã kiểm tra camera an ninh và bất ngờ trước hình ảnh một cụ bà nhặt ve chai có tới lấy vỏ lon bia, rồi để lại tiền trước cửa nhà.

Anh Hùng cho biết, cụ bà xuất hiện trong clip đã già, khoảng ngoài 70 tuổi. Trước đó, cụ bà đã từng ghé lại nhà anh để thu mua đồng nát, tuy nhiên, thấy cụ đáng thương nên anh đều không lấy tiền và cho cụ toàn bộ số đồng nát mà gia đình để ngoài cổng.

Cũng theo anh Hùng, thông thường, sau khi có đồ phế liệu hoặc vỏ lon bia thì anh để ra ngoài cổng. Số lon bia mà bà cụ nhặt cũng vừa được anh Hùng để ra cổng trước đó không lâu, khoảng 20 vỏ lon bia. Tuy nhiên, hành động lần này của cụ bà khiến anh rất cảm động và khâm phục, vì vậy anh đã chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng biết.

"Tôi cũng mới gặp cụ một vài lần, hành động của cụ bà khiến tôi rất cảm động, vì vậy tôi đã chia sẻ lên mạng xã hội để lan tỏa hành động đẹp đó của cụ. Không ngờ, clip đã thu hút rất nhiều người và ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và chia sẻ từ bạn bè", anh Hùng cho biết thêm.