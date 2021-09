Taiwan Excellence cùng những giải pháp y tế đột phá ở PHARMEDI 2021

Dân trí Lần đầu góp mặt tại Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam 2021 (PHARMEDI 2021) diễn ra trên nền tảng trực tuyến từ ngày 15.9 đến 15.10.2021, Taiwan Excellence mang tới những giải pháp y tế đột phá và công nghệ tiên tiến tới từ "hòn đảo công nghệ" Đài Loan.

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ lên hệ thống y tế của mọi quốc gia trên thế giới. Với tư cách một trong 9 đối tác hàng đầu trong ngành y tế của Việt Nam, công nghệ tiên tiến của Đài Loan đã & đang góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất và nâng cấp thiết bị y tế tại Việt Nam. Nắm bắt được xu hướng hiện đại hóa cùng yêu cầu ngày càng tăng cao của ngành y tế nói riêng và chăm sóc sức khỏe nói chung, "hòn đảo công nghệ" luôn chú trọng nâng tầm, đổi mới các sản phẩm, dịch vụ y tế nhờ công nghệ đột phá.

Là giải thưởng vinh danh các sản phẩm mang tính sáng tạo vượt trội của Đài Loan, Taiwan Excellence đã nuôi dưỡng và thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo đổi mới ấy. Năm nay, lần đầu tiên Taiwan Excellence tham gia PHARMEDI 2021 với một gian hàng riêng cùng sự góp mặt của 14 thương hiệu đạt giải.

Các thương hiệu có mặt tại gian hàng Taiwan Excellence Pavilion sẽ mang đến 2 nhóm sản phẩm chính: thiết bị hỗ trợ công tác chẩn đoán, đánh giá bệnh trong quá trình phẫu thuật và các sản phẩm giúp nâng cao nhận thức về tình trạng sức khỏe của người tiêu dùng. Với màn "chào sân" của các thương hiệu dẫn đầu tại Đài Loan như Parktron, Somnics, Netown… Taiwan Excellence hy vọng sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế tại Đài Loan và Việt Nam, cùng nhau cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện & cuộc sống chất lượng hơn cho người dùng

Kiosk chăm sóc sức khỏe thông minh (Parktron)

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng áp lực từ quá trình gia tăng dân số già, các bệnh viện thường xuyên rơi vào tình trạng tình trạng bệnh nhân phải xếp hàng dài. Ý thức được vấn đề này, Parktron - thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần cứng, tích hợp hệ thống - đã dày công nghiên cứu & phát triển thành công ki-ốt thông minh dùng trong y tế (Smart Healthcare Kiosk). Sản phẩm này khuyến khích bệnh nhân xây dựng thói quen tự phục vụ, hỗ trợ giảm tải các tương tác không cần thiết, tối ưu chi phí quản lý, tiết kiệm thời gian cho cả bệnh viện & bệnh nhân. Sản phẩm còn được trang bị màn hình cảm ứng chống vi khuẩn giúp hạn chế sự lây truyền vi khuẩn; đồng thời hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc thanh toán kỹ thuật số thuận tiện cho người tiêu dùng.

Hệ thống trị liệu giấc ngủ iNAP (Somnics)

Tập đoàn Somnics - đơn vị đến từ Đài Loan chuyên sản xuất thiết bị y tế được biết tới với việc tập trung phát triển các công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình điều trị và mang đến giấc ngủ an toàn cho những người đang mắc Chứng- ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA). Thành quả của quá trình nghiên cứu này là hệ thống Liệu pháp ngủ iNAP - thiết bị không phẫu thuật độc đáo giúp điều trị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) ở mọi cấp độ từ nhẹ đến nặng. Với việc sử dụng áp suất không khí âm trong khoang miệng của bệnh nhân trong khi ngủ, đồng thời duy trì luồng khí thở, iNAP giúp bệnh nhân ổn định lưỡi và các mô mềm, nhờ đó có giấc ngủ yên không bị gián đoạn. Sản phẩm còn hỗ trợ người dùng lưu trữ toàn bộ dữ liệu thông qua ứng dụng iNAP Lab+ và nền tảng đám mây.

Hệ thống đánh giá sức khỏe & tăng cường luyện tập (Netown)

Được thành lập từ năm 2003, với tầm nhìn tập trung hướng đến phát triển sức khỏe toàn diện, Netown cung cấp một nền tảng chăm sóc sức khỏe thông minh được thiết kế đặc biệt để chẩn đoán và điều trị suy nhược cơ thể mang tên Babybot. Toàn bộ dữ liệu của bệnh nhân được thu thập lại, chuyển tới dịch vụ đám mây, nơi dữ liệu được lưu trữ và phân tích bằng thuật toán được cấp bằng sáng chế của Netown. Hệ thống AI sẽ tạo ra một báo cáo về tình trạng sức khỏe của người dùng và đưa ra đề xuất để cải thiện. Bên cạnh đó, Babybot cũng sở hữu giao diện thân thiện với người dùng, nhất là người cao tuổi.

Các thương hiệu nổi bật trên cùng nhiều thương hiệu hàng đầu Đài Loan khác trên sẽ có mặt tại Gian hàng Taiwan Excellence Pavilion trong Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam Pharmedi 2021 đang diễn ra từ ngày 15/9 - 15/10/2021.

Khách tham quan có thể đăng ký tham dự Hội thảo Taiwan Excellence và ghé thăm gian hàng của Taiwan Excellence tại Phardemi 2021 thông qua: https://sites.google.com/taitra.org.tw/taiwanexcellencewebinar/find-us-at-pharmedi.

Trường Thịnh