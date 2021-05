Tác phẩm sách Huyền Lục Thư lọt top 100 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương

Dân trí Vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, Lễ công bố thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương đã được tổ chức long trọng tại nhà hát Quân đội khu vực phía Nam.

Được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV1, với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu cùng các nhà lãnh đạo ưu tú. Tại lễ trao giải, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Việt Global của Doanh nhân Thanh Thanh Huyền (doanh nghiệp tư vấn đầu tư, tư vấn luật, kế toán, thuế...cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam) với thương hiệu sách Huyền Lục thư - Học Kanji bằng Lục thư cải tiến đã vinh dự lọt vào top 100 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp và cống hiến của doanh nghiệp này vào thị trường học tiếng Nhật tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, mà điển hình là bộ sách Huyền Lục Thư - sản phẩm sách học Tiếng Nhật đầu tiên do người Việt nghiên cứu có thể áp dụng thành công Lục thư (vốn là cấu tạo thực sự của Kanji) vào việc học Kanji trong tiếng Nhật. Sản phẩm này đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng người học tiếng Nhật tại Việt Nam, bởi đây là sản phẩm do người Việt nghiên cứu và sản xuất, dựa trên bản chất của Kanji (chữ Hán trong tiếng Nhật) là Lục thư, giúp người học tìm về cội nguồn thực sự của chữ Kanji, tạo nền tảng vững chắc trong việc học tiếng Nhật, từ đó dễ dàng phát triển được vốn từ vựng phong phú (do hơn 90% số lượng các từ vựng trong tiếng Nhật được hình thành từ Kanji).

Quan trọng hơn cả, với sản phẩm này, người học hiện nay có thể làm chủ khối lượng kiến thức Kanji cần thiết trong tiếng Nhật mà không cần phải tìm đến thêm bất cứ một sản phẩm nào tương tự về Kanji dù là các sản phẩm ngoại, đó thực sự là một niềm tự hào lớn đối với hệ thống Giáo dục Ngoại ngữ nói chung và Giáo dục tiếng Nhật nói riêng tại Việt Nam, khi chúng ta đã dần dần có thể tự mình nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất các sách hướng dẫn phương pháp học tập chất lượng, mang tính hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của người học trong thời đại mới.

Doanh Nhân Thanh Thanh Huyền:

- Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Việt Global (chuyên tư vấn luật, tư vấn sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn Đầu tư, Kế toán, Thuế...cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam)

- Đại diện tại Việt Nam của Tài đoàn Phúc Lợi Xã hội Shouwa.

- Tốt nghiệp xuất sắc đại học Ngoại Thương Hà Nội.

- Đạt 178/180 điểm thi JLPT N1.

Fanpage: https://www.facebook.com/huyenlucthuofficial/

Trường Thịnh