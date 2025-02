Sức hút của chiếc nhẫn cầu hôn Only You tới từ thương hiệu PNJ

Khắc ghi khoảnh khắc cầu hôn thiêng liêng và ý nghĩa

Khoảnh khắc trao chiếc nhẫn cầu hôn cho đối phương chính là khởi đầu ý nghĩa cho câu chuyện tình. Khoảnh khắc thiêng liêng này chính là lời khẳng định tình yêu của các cặp đôi.

"Với mỗi cô gái, khoảnh khắc được người mình yêu ngỏ lời cầu hôn là điều đặc biệt mà ai cũng mong chờ. Bởi đó không chỉ là lời hứa về tình yêu, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình mới của hai người. Trong giây phút đó, mình có thể nhìn thấy sự chắc chắn, quyết tâm gắn bó cùng nhau trong ánh mắt và trái tim của họ", chị Nguyễn Thanh Hằng (26 tuổi, quận 3, TPHCM) chia sẻ.

Thấu hiểu sâu sắc giá trị và ý nghĩa của khoảnh khắc cầu hôn, và tiếp nối sứ mệnh truyền cảm hứng để các cặp đôi tự tin trao cho nhau một khởi đầu đẹp nhất cho hành trình hôn nhân, Valentine 2025, PNJ ra mắt bộ sưu tập (BST) nhẫn cầu hôn Only You. Từ tên gọi "Only You", BST như lời khẳng định tình yêu của mỗi người dành cho đối phương: "Vì em là duy nhất".

BST nhẫn cầu hôn Only You từ PNJ chính là minh chứng ngọt ngào để các cặp đôi trao lời hứa trọn đời dành cho một tình yêu duy nhất (Ảnh: PNJ).

BST nhẫn cầu hôn Only You - biểu tượng cho sự cam kết "Vì em là duy nhất"

Từ nguồn cảm hứng "Only You" - Vì em là duy nhất, mỗi thiết kế trong BST nổi bật với hình ảnh chữ O và U xoắn quyện vào nhau một cách khéo léo, tạo nên biểu tượng ý nghĩa, đồng thời tôn vinh viên kim cương 5,4 ly tinh tuyển, biểu trưng cho tình yêu được nâng niu và thăng hoa. Chất liệu kim cương quý giá không chỉ mang đến vẻ đẹp lấp lánh trên đôi tay người sở hữu, mà còn tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

Với BST nhẫn cầu hôn Only You, mỗi khách hàng mua một lần trong đời để trao đến một tình yêu duy nhất. Chiếc nhẫn tinh tế đi cùng lời cầu hôn chân thành từ trái tim là minh chứng cho trách nhiệm, và tình cảm gắn bó mãi về sau mà các cặp đôi trao cho nhau.

Hình ảnh nổi bật chữ O và U xoắn quyện vào nhau một cách khéo léo, tạo thành chữ Only You - Vì em là duy nhất (Ảnh: PNJ).

Không chỉ đặc biệt từ chất liệu đến thiết kế tượng hình, BTS nhẫn cầu hôn Only You toát lên sự cao cấp khi mỗi chiếc nhẫn có giá 102 triệu đồng với ý nghĩa có "một không hai". Sự tinh tế và giá trị của chiếc nhẫn này xứng đáng với khoảnh khắc ý nghĩa trong tình yêu.

Mỗi chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập còn đi cùng bộ Special GiftBox (hộp quà) sang trọng cùng giấy chứng nhận kim cương GIA và dịch vụ khắc tên riêng để bạn trao đến chỉ một người duy nhất với tất cả sự trân trọng.

Tỏa sáng rực rỡ từ viên kim cương chủ tinh tuyển, nhẫn cầu hôn Only You là tuyệt tác của vẻ đẹp hiện đại và sang trọng, xứng đáng cho khoảnh khắc cầu hôn đáng nhớ (Ảnh: PNJ).

Yêu thương là không chờ đợi, BST nhẫn cầu hôn Only You đến từ PNJ với sứ mệnh mang đến những chiếc nhẫn cầu hôn độc đáo, thể hiện trọn vẹn tình yêu và sự trân trọng, là lựa chọn sáng giá để đồng hành cùng các cặp đôi trong những khoảnh khắc đáng nhớ, khởi đầu cho một hành trình yêu thương trọn đời để "Một lời trao, một đời yêu".

Nhân dịp này, PNJ cũng mang đến ưu đãi đặc biệt khi mua BST nhẫn cầu hôn Only You từ 10/2 đến 16/2. Xem thêm thông tin và hình ảnh BST nhẫn cầu hôn Only You tại đây.