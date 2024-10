Sức hấp dẫn của giải chạy Longbien Garmin Run sắp diễn ra trong tháng 10

Đối với người mới bắt đầu tham gia bộ môn chạy bộ, việc tìm kiếm môi trường chuyên nghiệp để hình thành, duy trì thói quen cũng như trau dồi kiến thức chuyên môn dài hạn là không dễ dàng. Các giải chạy phong trào nổi lên rầm rộ khiến tân binh runner (người chạy bộ) gặp khó khăn trong việc lựa chọn cung đường phù hợp với khả năng của bản thân, chinh phục những cột mốc mới.

Trên các hội nhóm như "Mê chạy bộ", "Nghiện chạy bộ", những câu hỏi, chủ đề xoay quanh vấn đề tìm câu lạc bộ uy tín hay tìm hiểu các giải chạy vẫn xuất hiện đều đặn và được nhiều người quan tâm, trao đổi.

Trong bối cảnh đó, Longbien Garmin Run ra đời với mục tiêu mang đến sân chơi chuyên nghiệp, quy tụ các yếu tố, sự kiện không những cung cấp kỹ thuật cho người tham gia từ bước đầu, mà còn kết nối người yêu chạy bộ với nhau, cổ vũ, lan tỏa tinh thần thể thao cho người Việt.

Giải chạy Longbien Garmin Run được thiết kế để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia.

Đây là sự kiện được Garmin đồng hành cùng Longbien Marathon, với tên gọi "Longbien Garmin Run", trong vai trò là nhà tài trợ cự ly 5km, 10km. Không chỉ là sân chơi của hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp, giải chạy còn là nơi các vận động viên phong trào, tân binh cùng nhau trải nghiệm và tạo nên dấu ấn, thành tích cá nhân mới cho riêng mình.

Longbien Garmin Run là thành viên của chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series. Mang thông điệp "From Zero to Hero", Garmin đồng hành cùng runners trên thế giới từ những bước chạy khởi đầu, đến giải chạy đầu tiên và chinh phục mục tiêu của mình - mọi tốc độ và cấp độ.

Trong không khí kỷ niệm 35 năm thành lập, năm nay, Garmin đã mở rộng chuỗi sự kiện tới Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Philippines và Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn vận động viên quy tụ, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt chạy bộ trên toàn khu vực và thúc đẩy lối sống năng động mạnh mẽ.

Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 27/10/2024 tại quận Long Biên, Hà Nội.

Kế thừa những tiêu chuẩn quốc tế và đầu tư quy mô, giải chạy diễn ra vào ngày 27/10/2024 tại quận Long Biên, Hà Nội với cung đường bằng phẳng, ít khúc cua, được thiết kế theo tiêu chuẩn IAAF-AIMS, trong khí hậu mát mẻ, dễ chịu của mùa thu Hà Nội, mang đến thách thức vừa phải để người tham gia có thể dễ dàng chinh phục.

Suốt quãng đường, giải sẵn sàng hỗ trợ y tế, nước uống, tình nguyện viên, đảm bảo sự an toàn và sải bước mượt mà nhất cho từng vận động viên tham gia. Sức hút tăng lên khi sự kiện có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng cũng như vận động viên chuyên nghiệp có thành tích cao.

Cung đường giải chạy.

Trước thềm giải chạy Longbien Garmin Run, Garmin đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích giúp runners tăng cường kỹ thuật và thể lực như Discovery Run Hồ Tây hay thử thách trực tuyến Lake Discovery Run. Theo đó, người tham gia có thể sải chân trên những cung đường uốn lượn quanh các địa danh nổi tiếng tại Hà Nội và nhận nhiều phần quà đặc biệt.

Theo đại diện thương hiệu, một môi trường tập luyện chuyên nghiệp góp phần củng cố cam kết cho các chân chạy mới, cung cấp kiến thức chuyên môn đồng thời khẳng định sứ mệnh của Garmin trong việc kiến tạo xu hướng sống lành mạnh, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Sự kiện hứa hẹn thu hút nhiều người tham gia.

Quan trọng nhất, những trăn trở về kiến thức chạy bộ của runner (người chạy bộ) cũng sẽ được giải đáp tại Discovery Run Workshop của Garmin vào ngày 20/10. Tại hoạt động này, người tham gia được lắng nghe thông tin chuyên sâu về dáng chạy đúng, cách chọn giày chạy phù hợp với bản thân, cách kết hợp dinh dưỡng trong quá trình tập luyện và tác động của chạy bộ đến sức khỏe tim mạch thông qua chia sẻ của các chuyên gia như bác sĩ Đinh Linh, chuyên gia dinh dưỡng, Coach Garmin Run Club.

Workshop đang mở cổng đăng ký miễn phí trên Fanpage Garmin Việt Nam, runners có thể tham gia để bổ sung chuyên môn, tăng thêm tự tin trong hành trình chinh phục mục tiêu sắp tới.

Longbien Garmin Run là thành viên của chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series.

Từ dòng đồng hồ Forerunner trứ danh được giới chạy bộ yêu thích đến chuỗi sự kiện chạy bộ châu Á Garmin Run Asia Series và Longbien Garmin Run 2024, Garmin không chỉ khẳng định vị thế mà còn thể hiện quyết tâm trong việc đồng hành cùng người dùng trong hành trình bứt phá giới hạn, trở thành phiên bản tốt hơn, đúng như tinh thần "Beat Yesterday" mà thương hiệu truyền tải.

Trong bối cảnh thị trường đồng hồ thông minh liên tục chào đón những sản phẩm mới từ nhiều thương hiệu, Garmin nổi bật nhờ chiến lược tập trung chuyên sâu vào từng môn thể thao, đặc biệt là phân khúc chạy bộ. Điểm khác biệt này đã đưa Garmin trở thành thương hiệu đáng tin cậy đối với cộng đồng runner, từ những người mới bắt đầu đến các vận động viên chuyên nghiệp.